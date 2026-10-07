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Economía

El riesgo de la IA para la economía mundial crece si las inversiones no cumplen las expectativas, alerta el FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió sobre las emisiones masivas de bonos corporativos para financiar inversiones en IA.
mié 07 octubre 2026 10:20 AM
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Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, interviene en el acto de apertura de las Reuniones Anuales del FMI en Singapur. (Foto: FMI)

El auge global de la Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en un motor económico pero también puede "agravar las desigualdades", ya que está dejando atrás "a la mayoría" de países, alertó este miércoles la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La directiva lamentó también en su discurso la falta de "acción decidida" de los países avanzados y fuertemente endeudados para restaurar la salud de sus finanzas públicas.

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En un discurso previo a las reuniones anuales del FMI de la próxima semana en Singapur, Georgieva afirmó que la inversión en inteligencia artificial en relación con el PIB podría superar el capital destinado a ferrocarriles, la red eléctrica o las redes de telecomunicaciones.

¿Qué riesgos hay de la inversión en Inteligencia Artificial?

El crecimiento del comercio relacionado con la IA se observa especialmente en Estados Unidos, China e India, donde las empresas realizan grandes inversiones en centros de datos y otras infraestructuras, mientras otros se benefician de la fabricación de chips y la robótica.

"Para aprovechar el poder transformador de la inteligencia artificial, es fundamental generalizar su acceso en el mundo entero. Una iniciativa así requiere cooperación", señaló la jerarca del FMI.

"Ya sea que la amen, la odien o la teman, la IA está aquí y se está convirtiendo rápidamente en un factor clave que determina la suerte relativa de los países en la economía mundial", indicó.

Pero "si bien este fenómeno impulsa a las economías que lideran la IA hoy en día, en gran medida deja atrás a la mayoría de las otras, lo que aumenta el riesgo de que se amplíe la desigualdad económica a escala mundial", alertó.

"Para aprovechar el poder transformador de la IA, es necesario que nadie se quede atrás. Por ello será fundamental garantizar el acceso a esta tecnología en todo el mundo", expresó.

Su pronunciamiento se dio en momentos de creciente preocupación sobre las grandes sumas destinadas al sector y sobre cuándo los inversores verán rendimientos, después de que el auge impulsara un rally del mercado a niveles récord los últimos dos años.

Advirtió que si los beneficios no cumplen las expectativas, la "decepción" podría convertirse en "un shock de gran alcance" para la economía mundial.

¿Qué está pasando a nivel mundial en nivel de deuda?

También abordó los crecientes niveles de deuda de los gobiernos, ya que los costos de financiación impulsados por la creciente inflación y los altos tipos de interés se ven agravados por las emisiones masivas de bonos corporativos para financiar inversiones en IA.

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Los rendimientos de las obligaciones soberanas a 10 años de Estados Unidos, Alemania y Japón alcanzaron sus máximos niveles desde respectivamente 2007, 2009 y 1996, lo que infla de manera correlativa la factura los intereses de la deuda de estos países.

Georgieva se pronunció firmemente, diciendo al respecto que "las economías avanzadas son los malos alumnos", y que lamentablemente "no vemos una acción decidida" para remediar dichos niveles de endeudamiento.

La deuda pública mundial ha alcanzado actualmente su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y va camino de superar dentro de poco el 100% del PIB planetario.

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¿Por qué están subiendo los precios de los alimentos a nivel mundial?

A esta advertencia, se sumó la que realizó ayer el FMI sobre el alza sostenida de los precios de productos básicos como alimentos y energía, impulsadas por las guerras en Irán y Ucrania, está siendo más persistente de lo previsto anteriormente.

Los precios globales de muchas materias primas se han mantenido elevados durante varios años, primero debido a las disrupciones en las cadenas de suministro causadas por la pandemia del covid-19 y después por las guerras en Ucrania e Irán.

"Los precios de los productos de primera necesidad, en relación con otros bienes, continúan subiendo desde hace más de un año y se mantienen persistentemente elevados", señaló el FMI en un blog.

"Como resultado, la gente se enfrenta no solo a un aumento temporal de los costes de alimentos y energía, sino también a un deterioro duradero del poder adquisitivo de los productos básicos en comparación con otros artículos".

Los salarios tienen dificultades para seguir el ritmo de las persistentes presiones sobre los precios.

La guerra en Irán, iniciada en febrero de este año, ha impulsado la inflación global y llevó al FMI a revisar al alza su previsión de este índice hasta el 4.7% a nivel mundial en 2026, frente al 4.1% del año anterior.

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El FMI tiene previsto publicar la parte principal de la actualización de su Informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial la próxima semana, con nuevas cifras sobre las previsiones de crecimiento e inflación globales.

El FMI advirtió que las consecuencias de los llamados shocks de oferta se extienden mucho más allá de "unos pocos meses de mayor inflación".

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Inteligencia artificial Fondo Monetario Internacional

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