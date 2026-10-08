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Economía

Las empresas que pagan menos ISR usan hasta 10% de facturas falsas, dice el SAT

De acuerdo con la autoridad fiscal, este tipo de prácticas daña la equidad tributaria, pues en promedio las empresas pagan una tasa efectiva de 1% de ISR, las pymes de 2.5% y los asalariados mayor a 20%.
jue 08 octubre 2026 03:15 PM
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Funcionarios de la SHCP y SAT, rinden protesta de decir la verdad ante diputados que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público, previo al inicio de reunión para analizar y discutir la parte de ingresos del Paquete Económico 2027.
El Paquete Económico 2027 impulsa nuevas estrategias contra la evasión y la elusión fiscal, mediante un mecanismo de control en las deducciones y las pérdidas fiscales de las empresas

Las empresas que declaran y pagan menos impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) recurren al uso de facturas falsas, las cuales les permiten simular operaciones, y así tener planeaciones fiscales agresivas con las que reducen su base gravable, generando pérdidas al erario, expresaron autoridades fiscales.

“Las empresas con menor pago de impuestos o incluso las que utilizan pérdidas para dejar de pagar por varios años, registran un uso de hasta 10% de facturas falsas, con las que simulan operaciones para incrementar artificialmente sus deducciones, o bien realizan planeaciones fiscales indebidas, desde luego agresivas, o incluso generar gastos ajenos a los fines del negocio”, explicó Ricardo Carrasco Varona, administrador general jurídico del SAT.

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En reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el funcionario del SAT explicó que el Paquete Económico 2027 impulsa nuevas estrategias contra la evasión y la elusión fiscal, mediante un mecanismo de control en las deducciones y las pérdidas fiscales de las empresas.

¿Qué propone Hacienda para las deducciones de las empresas en 2027?

La dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora, plantea que para el siguiente ejercicio fiscal las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos y hayan reportado utilidades, no puedan solicitar deducciones de más de 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite.

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
Economía

El CCE advierte que cambios a deducciones pueden llevar a empresas a la quiebra


En tanto, a las empresas que deducen menos, es decir, que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales, tendrán un límite de 99%. También se propone un límite a la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas, junto con las deducciones que hayan quedado pendientes.

Empresas pagan menores tasas de ISR que pymes y asalariados

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, explicó que en la Secretaría de Hacienda observan un abuso en el exceso de deducciones, lo que erosiona la base gravable, y pagar cantidades que no son proporcionales con las actividades económicas que realizan, o contra otros regímenes que tributan actualmente.

“Y aquí lo comparamos con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Las pequeñas empresas que hoy están en este esquema, menores a 35 millones de pesos, o en caso de personas físicas menores a 3.5 millones, están pagando 2.5% de los ingresos como contribución, y del otro lado están todas las personas asalariadas, que dicho sea de paso, somos el mayor número de contribuyentes, pagan tasas efectivas que rondan arriba de 20%”, complementó Lerma.

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El subsecretario de Ingresos destacó que en México, la Constitución refiere que el pago de impuestos está enmarcado por los principios de proporcionalidad y equidad, por lo que las iniciativas que se proponen en materia fiscal para 2027 permitirán que cada contribuyente pague realmente lo que le corresponde.

“La propuesta aquí planteada está sustentada en las mejores prácticas y recomendaciones internacionales. Con ello se garantiza una contribución proporcional y equitativa del gasto público acorde a la realidad económica, con el claro propósito de cumplir con el deber nos mandata la sociedad y es un principio que está reconocido jurisprudencialmente”, agregó el funcionario del SAT.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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