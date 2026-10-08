Las empresas que pagan menos ISR usan hasta 10% de facturas falsas, dice el SAT

En reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el funcionario del SAT explicó que el Paquete Económico 2027 impulsa nuevas estrategias contra la evasión y la elusión fiscal, mediante un mecanismo de control en las deducciones y las pérdidas fiscales de las empresas.

¿Qué propone Hacienda para las deducciones de las empresas en 2027?

La dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora, plantea que para el siguiente ejercicio fiscal las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos y hayan reportado utilidades, no puedan solicitar deducciones de más de 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite.



En tanto, a las empresas que deducen menos, es decir, que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales, tendrán un límite de 99%. También se propone un límite a la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas, junto con las deducciones que hayan quedado pendientes.

Empresas pagan menores tasas de ISR que pymes y asalariados

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, explicó que en la Secretaría de Hacienda observan un abuso en el exceso de deducciones, lo que erosiona la base gravable, y pagar cantidades que no son proporcionales con las actividades económicas que realizan, o contra otros regímenes que tributan actualmente.

“Y aquí lo comparamos con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Las pequeñas empresas que hoy están en este esquema, menores a 35 millones de pesos, o en caso de personas físicas menores a 3.5 millones, están pagando 2.5% de los ingresos como contribución, y del otro lado están todas las personas asalariadas, que dicho sea de paso, somos el mayor número de contribuyentes, pagan tasas efectivas que rondan arriba de 20%”, complementó Lerma.