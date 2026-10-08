El CCE advierte que cambios a deducciones pueden llevar a empresas a la quiebra

El reto, mantener el grado de inversión, dice el CCE

El empresario señaló que la discusión fiscal forma parte de un reto más amplio para 2027, buscando que México vuelva a crecer sin poner en riesgo el grado de inversión. En ese sentido, el CCE plantea que el gobierno debe cumplir su objetivo de reducir el déficit público, desacelerar el ritmo de endeudamiento y generar las condiciones para que la economía mantenga una trayectoria de crecimiento.

El dirigente empresarial consideró que México cuenta actualmente con un margen de alrededor de 18 meses para mantener el grado de inversión, pero advirtió que ese plazo no debe interpretarse como una victoria definitiva.

En paralelo, el sector privado observa señales favorables en la relación con Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC. Medina Mora afirmó que existen buenas señales en la búsqueda de una reducción de los aranceles de la Sección 232 que afectan a sectores como automotriz, acero, aluminio y cobre, pese a la presión de empresas estadounidenses que buscan mantener esas medidas.

En el caso automotriz, señaló que incluso algunas compañías estadounidenses instaladas en México resultan afectadas por el esquema actual, ya que enfrentan un arancel de 25% para exportar a Estados Unidos, mientras competidores de Japón, Corea y la Unión Europea pagan 15% y no enfrentan las mismas reglas de origen.

“Hay vientos favorables en Washington, es lo que percibimos. Que pueda haber un buen arreglo para México. No se trata de toda la revisión del mercado, sino de que pueda haber una disminución de estos aranceles”, dijo.

