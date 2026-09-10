En tanto, a las empresas que deducen menos, es decir, que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales (con el objetivo de pagar la menor tasa efectiva) tendrán un límite de 99%, explicó Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la SHCP, en conferencia de prensa posterior a la entrega del Paquete Económico 2027.

La propuesta, también limita la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas, junto con las deducciones que hayan quedado pendientes, agregó el funcionario.

Por este tipo de ajustes, incluidos en la propuesta de reforma para la Ley del ISR y Ley de Ingresos , Amador Zamora detalló que se prevé una recaudación extra de entre 130,000 y 140,000 millones de pesos.

Además de los límites a las deducciones, también se reduce el tope de deducción de intereses netos del 30% al 20% de la utilidad fiscal. Se establece que los pagos al extranjero solo serán deducibles en el ejercicio en que se efectúe el pago y se entere la retención correspondiente. Se contempla, también, que la deducción por el pago por servicios o uso temporal de bienes solo procederá en el ejercicio en que se preste efectivamente el servicio o transcurra el periodo contratado. Por igual, eliminar el diferimiento de ISR para grupos corporativos.

Lerma detalló que las medidas vienen acordes al hallazgo de que 60% de las empresas que presentan declaraciones con ingresos positivos termina pagando una tasa efectiva de ISR de 0%. Dentro de este universo, la autoridad identificó a 54,000 empresas que han reportado pérdidas fiscales durante más de cinco años consecutivos a pesar de tener ingresos. Asimismo, alrededor de 129,000 empresas han reportado pérdidas en tres ejercicios consecutivos.