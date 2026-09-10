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Economía

Hacienda afina tiros contra factureras, pero el límite a deducciones pegará a empresas cumplidas

Las empresas con ingresos superiores a 50 mdp enfrentarán el mayor impacto de una medida diseñada para cerrar espacios a la evasión y las facturas falsas.
jue 10 septiembre 2026 05:55 AM
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Las empresas tendrán que ajustar sus deducciones autorizadas frente a cambios que propone Hacienda rumbo a 2027. Foto: iStock.
La iniciativa de limitar las deducciones a las empresas con ingresos de más de 50 millones de pesos, es presentada con ingresos petroleros a la baja, y un menor dinamismo en la recaudación del ISR en lo que va de 2026, aún y con medidas reforzadas y esfuerzos para la fiscalización. (Foto: iStock. )

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afina sus tiros contra las empresas factureras y las que evaden impuestos , pero las medidas que propone en el Paquete Económico 2027 para limitar las deducciones, aplicarán en general al incluirse en la Ley del ISR.

La dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora, plantea que para el siguiente ejercicio fiscal las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos y hayan reportado utilidades, no puedan solicitar deducciones de más del 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite.

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En tanto, a las empresas que deducen menos, es decir, que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales (con el objetivo de pagar la menor tasa efectiva) tendrán un límite de 99%, explicó Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la SHCP, en conferencia de prensa posterior a la entrega del Paquete Económico 2027.

La propuesta, también limita la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas, junto con las deducciones que hayan quedado pendientes, agregó el funcionario.

Por este tipo de ajustes, incluidos en la propuesta de reforma para la Ley del ISR y Ley de Ingresos , Amador Zamora detalló que se prevé una recaudación extra de entre 130,000 y 140,000 millones de pesos.

Además de los límites a las deducciones, también se reduce el tope de deducción de intereses netos del 30% al 20% de la utilidad fiscal. Se establece que los pagos al extranjero solo serán deducibles en el ejercicio en que se efectúe el pago y se entere la retención correspondiente. Se contempla, también, que la deducción por el pago por servicios o uso temporal de bienes solo procederá en el ejercicio en que se preste efectivamente el servicio o transcurra el periodo contratado. Por igual, eliminar el diferimiento de ISR para grupos corporativos.

Lerma detalló que las medidas vienen acordes al hallazgo de que 60% de las empresas que presentan declaraciones con ingresos positivos termina pagando una tasa efectiva de ISR de 0%. Dentro de este universo, la autoridad identificó a 54,000 empresas que han reportado pérdidas fiscales durante más de cinco años consecutivos a pesar de tener ingresos. Asimismo, alrededor de 129,000 empresas han reportado pérdidas en tres ejercicios consecutivos.

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Por unos pagan todos

La iniciativa es presentada con ingresos petroleros a la baja, y un menor dinamismo en la recaudación del ISR en lo que va de 2026, aún y con medidas reforzadas y esfuerzos para la fiscalización, explicó Gerardo Herrera, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

“Entonces, en suma, están tratando de que los que ya pagan, paguen más. En vez de buscar una estrategia fiscal que integre grupos que no pagan a la base gravable, la estrategia está claramente enfocada en los que ya están capturados”, dijo Herrera.

Carlos Figueroa, de fiscal del IMCP coincide: “estas disposiciones se vuelven de aplicación general. Esto significa que terminarán afectando a todos los contribuyentes, en específico a las personas morales con ingresos mayores a 50 millones de pesos, que es una base bastante amplia”.

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De acuerdo con el especialista del IMCP, una menor deducción se traduce en un mayor pago de ISR para las empresas, además, tendrán que evaluar constantemente sus flujos de efectivo y comparar porcentajes de utilidad año con año

"Si una empresa tiene una utilidad real baja en el ejercicio, la imposibilidad de aplicar todas sus deducciones puede generar una utilidad mayor para efectos fiscales, obligándola a pagar un impuesto más alto", explicó Figueroa.

En tanto, desde la perspectiva económica, las empresas suelen tener deducciones altas cuando sus ingresos caen, pero mantienen gastos fijos elevados, como infraestructura, destacó el académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. "Con esta medida, una empresa que no esté vendiendo bien, debido a la caída de su mercado, no podrá generar créditos fiscales a favor para utilizarlos contra ganancias futuras".

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La situación es similar a lo que se vive este año, pues a finales del año pasado, se aprobaron cambios contra las factureras otorgando más facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar auditorías exprés, además de pausas al sello digital para emitir facturas, la implicación principal para todos los contribuyentes es que deben implementar nuevas estrategias de prevención y cumplimiento a las nuevas disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Hacienda descarta afectación

El subsecretario de Ingresos, descartó que se sea insensible con la economía pues esta medida no aplica para las pequeñas y micro empresas, ni para empresas que tengan menos de cinco años de haberse constituido.

“Con ello no estamos tocando a todo el esquema de emprendedurismo, hay estadísticas muy claras de que los periodos de madurez de un proyectos son de tres a cinco años”, comentó Lerma.

De acuerdo con la propuesta, la disposición también exenta de estos límites a los regímenes de Coordinados, AGAPES, maquiladoras, empresas en concurso mercantil o quiebra, y aseguradoras.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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