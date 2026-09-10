Por unos pagan todos
La iniciativa es presentada con ingresos petroleros a la baja, y un menor dinamismo en la recaudación del ISR en lo que va de 2026, aún y con medidas reforzadas y esfuerzos para la fiscalización, explicó Gerardo Herrera, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
“Entonces, en suma, están tratando de que los que ya pagan, paguen más. En vez de buscar una estrategia fiscal que integre grupos que no pagan a la base gravable, la estrategia está claramente enfocada en los que ya están capturados”, dijo Herrera.
Carlos Figueroa, de fiscal del IMCP coincide: “estas disposiciones se vuelven de aplicación general. Esto significa que terminarán afectando a todos los contribuyentes, en específico a las personas morales con ingresos mayores a 50 millones de pesos, que es una base bastante amplia”.
De acuerdo con el especialista del IMCP, una menor deducción se traduce en un mayor pago de ISR para las empresas, además, tendrán que evaluar constantemente sus flujos de efectivo y comparar porcentajes de utilidad año con año
"Si una empresa tiene una utilidad real baja en el ejercicio, la imposibilidad de aplicar todas sus deducciones puede generar una utilidad mayor para efectos fiscales, obligándola a pagar un impuesto más alto", explicó Figueroa.
En tanto, desde la perspectiva económica, las empresas suelen tener deducciones altas cuando sus ingresos caen, pero mantienen gastos fijos elevados, como infraestructura, destacó el académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. "Con esta medida, una empresa que no esté vendiendo bien, debido a la caída de su mercado, no podrá generar créditos fiscales a favor para utilizarlos contra ganancias futuras".