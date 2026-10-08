Nacional Financiera (Nafin) suscribió un acuerdo con gremios empresariales para descarbonizar las cadenas de valor en México. El convenio forma parte de la iniciativa promovida por Nafin y el Banco Mundial, en el marco del programa Building Sustainable Value Chains.
Nafin e IP quieren descarbonizar las cadenas de valor en México
De acuerdo con el organismo, en una primera etapa, firmaron el compromiso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur); la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ( Canacintra), y la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex).
Hacia adelante, se sumarán diversas dependencias, entidades federativas, intermediarios financieros, empresas y otros actores comprometidos con fortalecer cadenas de valor más competitivas, resilientes y bajas en carbono.
De acuerdo con Nafin, el objetivo esencial es abordar la descarbonización como una forma de competir mejor, crecer y permanecer en los mercados globales. En este sentido, las instituciones participantes definirán un conjunto específico de metas anuales de movilización para integrar a empresas ancla y proveedores, y lograr de manera conjunta una reducción efectiva.
¿Qué busca Nafin con el acuerdo?
Nafin también explicó que entre los compromisos que cada organismo empresarial serán promover la descarbonización como estrategia de productividad, eficiencia y acceso a mercados, así como poner a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y a los proveedores nacionales en el centro para que fortalezcan sus capacidades.
También se busca impulsar diagnósticos y líneas base para que cada empresa defina hacia dónde avanzar, desde desarrollar proyectos técnicamente viables, promover la eficiencia energética, las energías limpias, la economía circular, la digitalización y la logística sostenible, entre otros temas.
Cabe señalar que la coordinación de este acuerdo voluntario está a cargo de Nacional Financiera, con acompañamiento técnico del Banco Mundial y la participación del sector privado, aprovechando las estructuras institucionales y empresariales.