Nafin e IP quieren descarbonizar las cadenas de valor en México

De acuerdo con el organismo, en una primera etapa, firmaron el compromiso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur); la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ( Canacintra), y la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex).

Hacia adelante, se sumarán diversas dependencias, entidades federativas, intermediarios financieros, empresas y otros actores comprometidos con fortalecer cadenas de valor más competitivas, resilientes y bajas en carbono.

De acuerdo con Nafin, el objetivo esencial es abordar la descarbonización como una forma de competir mejor, crecer y permanecer en los mercados globales. En este sentido, las instituciones participantes definirán un conjunto específico de metas anuales de movilización para integrar a empresas ancla y proveedores, y lograr de manera conjunta una reducción efectiva.