En tanto, para la gasolina Premium la cuota por IEPS será de 1.62 pesos por litro, también menor a la cuota que aplica hasta este viernes de 2.08 pesos por litro. La cuota para este combustible obedece a un estímulo fiscal de 71.29%, equivalente a 4.03 pesos.

Diésel cumple quinta semana con cero IEPS

También, para la semana del 10 al 16 de octubre, el diésel cumplirá cinco semanas consecutivas con una cuota cero por IEPS, esto por un descuento de 100% equivalentes a 7.36 pesos por litro.

Adicionalmente, Hacienda le otorga un estímulo complementario por 1.09 pesos, un apoyo mayor al de esta semana que fue de 0.60 pesos.

Estos descuentos o subsidios son otorgados por Hacienda tras el objetivo de contener los precios de los combustibles automotrices en México, ante alzas en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Los estímulos a gasolinas y diésel fueron activados desde la primera semana de abril.

Los precios topados son de 24 pesos para la gasolina Magna y 27 pesos para el diésel. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sin estos estímulos el alza de precios en el país sería mayor a 4% , en vez de estar en un nivel de 3.4%.