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Economía

Hacienda baja el IEPS para gasolinas, mientras el diésel va por su quinta semana con cuota cero

Para la semana del 10 al 16 de octubre, la cuota por IEPS para la gasolina Magna será de 2.39 pesos por litro, mientras la Premium pagará 1.62 pesos.
vie 09 octubre 2026 05:39 PM
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Una persona despacha gasolina Magna a un auto en una estación de servicio.
Hacienda otorga subsidios o descuentos a las cuotas IEPS a combustibles tras el objetivo de contener alzas en sus precios. (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo las cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas Magna y Premium, mientras mantiene por quinta semana consecutiva la cuota cero para el diésel.

Para la semana del 10 al 16 de octubre, la cuota IEPS para el litro de la gasolina Magna será de 2.39 pesos, una cuota ligeramente menor a la de 2.46 pesos que aplicó hasta este viernes nueve de octubre. La menor cuota es por un estímulo o descuento de 64.31%, equivalente a 4.31 pesos.

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En tanto, para la gasolina Premium la cuota por IEPS será de 1.62 pesos por litro, también menor a la cuota que aplica hasta este viernes de 2.08 pesos por litro. La cuota para este combustible obedece a un estímulo fiscal de 71.29%, equivalente a 4.03 pesos.

Diésel cumple quinta semana con cero IEPS

También, para la semana del 10 al 16 de octubre, el diésel cumplirá cinco semanas consecutivas con una cuota cero por IEPS, esto por un descuento de 100% equivalentes a 7.36 pesos por litro.

Adicionalmente, Hacienda le otorga un estímulo complementario por 1.09 pesos, un apoyo mayor al de esta semana que fue de 0.60 pesos.

Estos descuentos o subsidios son otorgados por Hacienda tras el objetivo de contener los precios de los combustibles automotrices en México, ante alzas en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Los estímulos a gasolinas y diésel fueron activados desde la primera semana de abril.

Los precios topados son de 24 pesos para la gasolina Magna y 27 pesos para el diésel. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sin estos estímulos el alza de precios en el país sería mayor a 4% , en vez de estar en un nivel de 3.4%.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público IEPS Gasolina

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