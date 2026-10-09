Yokohama puso nombre al relevo: en mayo, presentó a México como el “principal reemplazo” de Salem. En sus resultados del segundo trimestre fue más concreta: la instalación mexicana asumirá inicialmente una producción anual de dos millones de neumáticos de la fábrica estadounidense cerrada.

Después, Estados Unidos colocó las dos ciudades dentro de una misma controversia. El 25 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial (USTR), recordó el cierre de Salem y la pérdida de casi 600 empleos al solicitar a México una revisión sobre posibles violaciones a los derechos sindicales en Yokohama Tire Manufacturing Mexico.

La producción masiva mexicana está prevista para 2027, pero el conflicto laboral ya existe. La fecha deja una pregunta: ¿qué ocurre ahora dentro de la instalación de Saltillo?

En una presentación corporativa del 19 de febrero de 2025 de Yokohama, el cronograma de México distingue una etapa de "producción masiva de prueba", previa a la producción masiva situada en 2027.

El último turno

Salem tenía una historia anterior a Yokohama: la fábrica comenzó operaciones en los años sesenta y produjo neumáticos de la marca japonesa desde que el grupo adquirió Mohawk Rubber Company en 1989.

Décadas después, su equipo y sus métodos de fabricación se convirtieron, según la empresa, en un obstáculo para competir en el negocio que quería fortalecer: neumáticos prémium, de mayor valor y diámetro.

La despedida llegó antes del calendario inicialmente contemplado, pues en su comunicado del 16 de marzo de 2026, Yokohama explicó que planeaba reducir la producción desde ese mes y considerar el cierre en julio. Las conversaciones con el sindicato permitieron acordar una clausura anticipada.

La fecha definitiva fue el 18 de marzo y la compañía reportó aproximadamente 570 empleados afectados y anunció apoyo para su recolocación, en coordinación con organismos locales y el sindicato.

Una instalación salió de la red productiva. Otra, al sur de la frontera, todavía estaba en construcción.