Comité que controla comercio y aranceles en EU presiona para endurecer el T-MEC contra México y el SAT

La presión adquiere un peso político especial porque parte de las demandas provienen de integrantes del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el órgano más influyente del Congreso estadounidense en comercio , impuestos y aranceles. Desde ahí se diseñan tratados comerciales, gravámenes y buena parte de la política económica exterior de Estados Unidos. Además jugó un papel central en la negociación original del T-MEC durante el primer mandato de Donald Trump.

Esto cobra más relevancia porque integrantes de ese comité participan en las primeras conversaciones formales sobre la revisión del T-MEC en la Ciudad de México.

Ajustes relevantes

Legisladores demócratas de este comité reconocen que el T-MEC sigue como pieza estratégica para la economía y seguridad estadounidense, pero dicen que el acuerdo necesita ajustes profundos ante el nuevo entorno geopolítico y comercial.

Uno de los principales reclamos apunta directamente a México como plataforma de relocalización industrial. Los congresistas sostienen que los menores salarios, regulaciones más débiles y menores costos laborales continúan incentivando el traslado de fábricas y empleos estadounidenses hacia territorio mexicano. Por ello, pidieron nuevos mecanismos para castigar el offshoring y fortalecer la manufactura dentro de Estados Unidos y América del Norte.

También solicitan revisar las reglas de origen del T-MEC, especialmente en industrias estratégicas como automotriz, acero y aluminio. Según el documento, firmado por integrantes demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes a la USTR, algunas disposiciones quedaron rebasadas por cambios tecnológicos o permiten beneficios para actores externos a la región, particularmente China.