Fraude bancario imparable en México; clientes reclaman 11,213 mdp en el primer semestre de 2026

Crecen quejas contra el sector bancario en México

En términos generales, los clientes de los bancos presentaron 3.47 millones de reclamaciones durante el primer semestre, prácticamente el mismo nivel que un año antes, cuando se registraron 3.46 millones. Sin embargo, el monto total reclamado aumentó 7.7%, de 14,922 millones a 16,066 millones de pesos.

Los clientes reclamaron a los bancos un monto equivalente a 10.8% de las ganancias que obtuvieron en el primer semestre de 2026 que fueron de 149,120 millones de pesos. Solamente las reclamaciones por posible fraude representaron 7.5% de las utilidades bancarias.

IA acelera el robo de identidad

El uso de inteligencia artificial para cometer fraudes crece rápidamente. En la plataforma de Incode, las sesiones de fraude asistidas por IA pasaron de representar 2% en el primer trimestre de 2023 a 32% a principios de 2026. La empresa estima que la proporción llegará a 65% al cierre de este año.

También ha caído el costo de crear videos falsos que imitan a una persona. En seis años, producir un deepfake convincente pasó de costar alrededor de 1,000 dólares a solo uno, lo que facilita su uso para intentar suplantar identidades digitales.

“Bastan alrededor de 18 segundos para generar un deepfake capaz de vulnerar una identidad digital”, explicó Ricardo Amper, director general de Incode.

