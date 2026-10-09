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Economía

Fraude bancario imparable en México; clientes reclaman 11,213 mdp en el primer semestre de 2026

Las pérdidas equivalen a 7.5% de las utilidades bancarias de enero a junio. El sector financiero mantiene la alerta nacional para que la población no descargue apps ni proporcione datos personales
vie 09 octubre 2026 05:55 AM
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Imagen generada con iteligencia artificial que recrea la mano de un ladrón saliendo de un teléfono y robando una tarjeta bancaria
Entre las mayores quejas por posible fraude destacan cargos no reconocidos en la cuenta, consumos con tarjeta no reconocidos y transferencias electrónicas no realizadas por el usuario. (Expansión/ChatGPT)

Los clientes de la banca en México reclamaron 11,213 millones de pesos por posibles fraudes durante el primer semestre de 2026, un aumento de 4.64% en cifras anuales, de acuerdo con datos del Buró de Entidades Financieras de la Condusef.

El monto corresponde a 2.52 millones de reclamaciones por posible fraude, 1.4% más que las 2.48 millones registradas en el mismo periodo de 2025.

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El crecimiento del fraude a usuarios de la banca en México coincide en un momento donde las autoridades y bancos han lanzado una alerta nacional ante nuevas modalidades de ingeniería social, mensajes fraudulentos, malware e instalación de aplicaciones falsas, las cuales han despertado las alertas en el ecosistema financiero mexicano.

De acuerdo con los datos oficiales reportados por la Condusef, obtenidos a partir de la información que entregan los bancos a la CNBV, uno de los mayores incrementos se observa en el posible robo de identidad. Las reclamaciones por este concepto aumentaron 18.8%, al pasar de 15,707 en el primer semestre de 2025 a 18,663 en el mismo periodo de 2026. El monto reclamado alcanzó 691 millones de pesos, frente a 634 millones un año antes, un incremento de 8.9%.

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Aunado a la alerta nacional por el incremento de fraude en México, el robo de identidad se encuentra entre las principales amenazas que preocupan a los mexicanos, de acuerdo con un estudio de TransUnion, dueña del Buró de Crédito, dado a conocer la semana pasada.

Según los datos oficiales, en promedio, las víctimas de fraude en México pierden 4,300 pesos; sin embargo, datos de la Condusef han detectado casos mucho más graves donde la pérdida económica rebasa los 50,000 pesos.

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Crecen quejas contra el sector bancario en México

En términos generales, los clientes de los bancos presentaron 3.47 millones de reclamaciones durante el primer semestre, prácticamente el mismo nivel que un año antes, cuando se registraron 3.46 millones. Sin embargo, el monto total reclamado aumentó 7.7%, de 14,922 millones a 16,066 millones de pesos.

Los clientes reclamaron a los bancos un monto equivalente a 10.8% de las ganancias que obtuvieron en el primer semestre de 2026 que fueron de 149,120 millones de pesos. Solamente las reclamaciones por posible fraude representaron 7.5% de las utilidades bancarias.

IA acelera el robo de identidad

El uso de inteligencia artificial para cometer fraudes crece rápidamente. En la plataforma de Incode, las sesiones de fraude asistidas por IA pasaron de representar 2% en el primer trimestre de 2023 a 32% a principios de 2026. La empresa estima que la proporción llegará a 65% al cierre de este año.

También ha caído el costo de crear videos falsos que imitan a una persona. En seis años, producir un deepfake convincente pasó de costar alrededor de 1,000 dólares a solo uno, lo que facilita su uso para intentar suplantar identidades digitales.

“Bastan alrededor de 18 segundos para generar un deepfake capaz de vulnerar una identidad digital”, explicó Ricardo Amper, director general de Incode.

Alertan por incremento de fraudes con QR en México

México concentró casi 70% de la actividad de QRishing registrada en América Latina durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con la firma especializada ESET. Esta modalidad de fraude utiliza códigos QR para dirigir a los usuarios a sitios maliciosos que buscan robar información personal, credenciales bancarias o datos de acceso.

De acuerdo con la firma, el phishing y la ingeniería social representaron 20.53% de las amenazas detectadas en el país, mientras que los programas maliciosos diseñados para descargar otros archivos concentraron 19.99%. En conjunto, ambas categorías representaron alrededor de cuatro de cada 10 alertas procesadas en México.

Los ciberdelincuentes también aprovecharon mensajes y documentos que imitan notificaciones fiscales, comprobantes electrónicos y comunicaciones de plataformas como DocuSign, WeTransfer y Telegram para conducir a las víctimas a páginas fraudulentas.

El riesgo también alcanza a los servicios financieros. ESET identificó troyanos bancarios como Grandoreiro, Casbaneiro y Mispadu, diseñados para interactuar con sistemas de transferencias interbancarias y plataformas de banca en línea empresarial utilizadas en México. Aunque el fraude financiero representó 1.21% de las alertas procesadas, estas herramientas pueden facilitar el robo de credenciales y la intervención de operaciones bancarias.

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Fraudes Comisión Nacional para la protección y la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros bancos-digitales

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