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Economía

Empresas advierten sobre daños económicos y operativos por cambios fiscales para 2027

Representantes industriales, de los sectores manufactura, automotriz y autotransporte advierten sobre afectaciones al flujo de capital y e inversión, de aprobarse iniciativas en materia de impuestos para 2027.
vie 09 octubre 2026 11:38 AM
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En una fábrica una mujer trabaja en el ensamble de un motor de auto.
En un marco de pago de aranceles, caídas en la producción y exportación, y pérdida de empleos en la industria automotriz, limitar las deducciones al 96.67% provocaría: restricciones al flujo de efectivo. (Foto: Alfredo Estrella/AFP. )

Representantes de cámaras empresariales, sectores productivos y especialistas en materia contable advirtieron sobre repercusiones en materia económica, operativa y fiscal, de aprobarse cambios en materia de impuestos contenidos en el Paquete Económico 2027 como los límites a las deducciones autorizadas; topes al estímulo fiscal por uso de autopistas y a los intereses deducibles.

“Del límite a las deducciones, hay una afectación importante a las empresas que tienen un margen bajo de operación; mayoristas, abarroteros, gasolineros, distribución de combustibles, distribución de gas, distribución de farmacéuticos, automóviles y en general todas aquellas que su trabajo es por volumen y poco margen”, comentó Gabriel Andrade, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

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En reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Hacienda, explicó que los límites a las deducciones provocan que empresas que tengan márgenes de medio punto porcentual, un punto y dos puntos, van a pagar tasas efectivas de impuestos de 50%, 100% y 200%.

“Hay algunos sectores que están trabajando, y si ganan un peso, tienen que pagar dos pesos de impuestos, lo que provoca una descapitalización de las empresas que trabajan formalmente”, expuso Andrade.

Además, dado que actualmente la parte exenta de sueldos y salarios ya no es deducible (en un 47% o 53%), aplicar el límite sobre las deducciones totales generaría una duplicidad en la no deducción, detalló Martín Aguayo Solano del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Las condiciones afectarían el flujo de capital de las empresas haciendo adecuaciones para el desarrollo y mejora de infraestructura, innovación y capacidad instalada.

Empresarios analizan posibles efectos de los límites a las deducciones que plantea Hacienda para 2027. Foto: iStock.
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Las empresas lidian con auditorías exprés, mientras se preparan para límites a sus deducciones


Ricardo Cervantes Vargas del Consejo de Empresas Globales, explicó que además de las limitaciones, una de las adecuaciones que se plantea para la Ley del ISR, es que se limita la capacidad de endeudamiento que tienen las empresas, al restringir la posibilidad de que sean deducibles los intereses que paguen cuando estos excedan del 20% de la utilidad fiscal neta.

“Hasta el día de hoy, esa capacidad de endeudamiento que se trae de una norma antiabuso internacional que es del 30% de la utilidad fiscal. Con esta reducción a 20 estamos disminuyendo 33% la capacidad que tienen las empresas para endeudarse, y la forma natural, por lo menos en el caso de las empresas globales, así sucede para poder invertir en el país; a través de deuda, ¿no?”, expresó el representante del Consejo de Empresas Globales.

Impacto a manufactura e industria automotriz

En representación del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), acudió Fernanda Padilla quien explicó que limitar las deducciones destruiría la viabilidad financiera para pequeñas y medianas empresas que operan bajo el esquema Shelter (utilizado por pymes extranjeras para operar en México sin constituir una filial).

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Si las distribuidoras y los esquemas shelter dejan de ser viables financieramente, las maquiladoras mexicanas perderán a sus principales compradores y facilitadores operativos, esto a su vez, representa el riesgo de que las empresas decidan trasladar sus líneas de producción e inversiones a otros países con marcos fiscales más competitivos y predecibles, detalló la representante de Index a la Comisión.

En un marco de pago de aranceles, caídas en la producción y exportación, y pérdida de empleos en la industria automotriz, Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) advirtió que limitar las deducciones al 96.67% provocaría: restricciones al flujo de efectivo; desproporcionalidad en los pagos provisionales, desvinculación entre la base gravable y la capacidad contributiva real de las empresas, además de una inhibición para las nuevas inversiones.

Más presiones que llevan a la informalidad

Al límite de las deducciones, se suman otros temas con los que lidian las empresas, como la acumulación de costos por la reducción de la jornada laboral y factores extraordinarios de pagos provisionales, lo que “puede aumentar la presión hacia la informalidad”, mencionó Daniela Martínez Rodríguez, en representación de Concanaco Servytur México.

Al sector de autotransporte se suma un tope al estímulo fiscal por el uso de autopistas, que también se propone en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, lo que orillaría a las empresas formales a pulverizar sus operaciones y desviar sus unidades a carreteras libres para abaratar costos, lo que a su vez generaría más informalidad en este sector de difícil fiscalización directa, explicó Héctor Díaz de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
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El CCE advierte que cambios a deducciones pueden llevar a empresas a la quiebra

Finalmente, Reginaldo Esquer Félix de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial lamentó que la iniciativa del Paquete Económico 2027 no contenga políticas públicas para incentivar la formalización, ni invitar a nuevos contribuyentes a tributar, sino que concentra una carga impositiva “asfixiante” en los contribuyentes formales de siempre.

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Advirtió que al rebasar la capacidad contributiva de los formales, el riesgo es que estos contribuyentes vayan desapareciendo paulatinamente del padrón en vez de lograr ampliar la base gravable.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público ISR

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