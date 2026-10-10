Mantendrá México de las inflaciones médicas más altas en América Latina en 2027

En años recientes, México ha matenido una inflación médica muy elevada que ha afectado el precio de las pólizas de seguros de gastos médicos que paga la población en el país, quienes han experimentado alzas de 23% en promedio, pero que en algunos casos se han disparado hasta 80%, de acuerdo con datos del sector.

Dicha situación provocó la cancelación de un millón de pólizas de seguros de gastos médicos mayores en el país, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

La tendencia médica mide el aumento esperado en los costos unitarios de los tratamientos y servicios médicos cubiertos por los planes de salud de los empleadores. Por ello, no equivale directamente al incremento que tendrán las primas de todos los seguros de gastos médicos mayores, aunque permite dimensionar la presión que enfrentan los costos de atención.

El reporte ubica a México por encima de otros mercados latinoamericanos, como Colombia, con una tendencia médica bruta de 9.3% para 2027; Chile, con 7.5%, y Ecuador, con 9%. Brasil, por su parte, tendrá un incremento previsto de 11.1%, mientras que Guatemala llegará a 14.4% y El Salvador a 14%.

Las proyecciones muestran que el aumento de los costos médicos en México seguirá en dos dígitos, incluso cuando la inflación general se mantenga en niveles considerablemente menores. Sin embargo, el país no tendrá la tasa más alta de la región, ya que Argentina registra una previsión de 29.5%, aunque Aon la excluye del promedio regional debido a las condiciones de hiperinflación.