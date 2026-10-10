La inflación médica en México se mantendrá entre las más altas de América Latina en 2027, con un incremento proyectado de 13.7% en los costos de atención médica privados, de acuerdo con el reporte 2027 Global Medical Trend Rates, de Aon.
Mantendrá México de las inflaciones médicas más altas en América Latina en 2027
Aunque la tasa será menor al 14.8% previsto para 2026, el aumento seguirá por encima del promedio de América Latina y el Caribe, que alcanzará 10.4% el próximo año. La diferencia será de 3.3 puntos porcentuales.
El incremento también superará ampliamente la inflación general estimada para México, de 3.4% en 2027. Aon calcula que, después de descontar este componente, la tendencia médica neta del país será de 10.3%, frente a 11.6% en 2026.
En años recientes, México ha matenido una inflación médica muy elevada que ha afectado el precio de las pólizas de seguros de gastos médicos que paga la población en el país, quienes han experimentado alzas de 23% en promedio, pero que en algunos casos se han disparado hasta 80%, de acuerdo con datos del sector.
Dicha situación provocó la cancelación de un millón de pólizas de seguros de gastos médicos mayores en el país, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
La tendencia médica mide el aumento esperado en los costos unitarios de los tratamientos y servicios médicos cubiertos por los planes de salud de los empleadores. Por ello, no equivale directamente al incremento que tendrán las primas de todos los seguros de gastos médicos mayores, aunque permite dimensionar la presión que enfrentan los costos de atención.
El reporte ubica a México por encima de otros mercados latinoamericanos, como Colombia, con una tendencia médica bruta de 9.3% para 2027; Chile, con 7.5%, y Ecuador, con 9%. Brasil, por su parte, tendrá un incremento previsto de 11.1%, mientras que Guatemala llegará a 14.4% y El Salvador a 14%.
Las proyecciones muestran que el aumento de los costos médicos en México seguirá en dos dígitos, incluso cuando la inflación general se mantenga en niveles considerablemente menores. Sin embargo, el país no tendrá la tasa más alta de la región, ya que Argentina registra una previsión de 29.5%, aunque Aon la excluye del promedio regional debido a las condiciones de hiperinflación.
En términos generales, el reporte señala que entre los factores que presionan los costos médicos a escala global están las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la hipertensión y la diabetes, además del aumento de la obesidad y otros factores de riesgo. Aon identifica las enfermedades cardiovasculares como uno de los principales motores del gasto médico en todas las regiones.
El encarecimiento de los medicamentos también influye. Los fármacos con receta ya representan el tercer componente más costoso de los planes médicos a escala global, de acuerdo con el informe. A ello se suman los tratamientos de enfermedades crónicas y la demanda de atención asociada con factores de riesgo como la obesidad, la inactividad física y la mala alimentación.
La inflación médica se moderará en el mundo, pero seguirá presionando los costos
A escala global, Aon prevé que la tendencia médica bruta baje de 9.8% en 2026 a 9% en 2027. La inflación general, en tanto, pasará de 2.7% a 2.6%, lo que dejará la tendencia médica neta en 6.4% para el próximo año, frente a 7.1% en 2026.
La moderación global no será uniforme. En América Latina y el Caribe, la tendencia médica bruta aumentará ligeramente, de 10.3% en 2026 a 10.4% en 2027. En América del Norte se ubicará en 9.2%, frente a 9.3% un año antes, mientras que Europa bajará de 8.2% a 7.5%.
Asia-Pacífico registrará una reducción más marcada, de 11.3% a 9.7%. En Medio Oriente y África, la tasa descenderá de 15.3% a 12.2%, aunque seguirá siendo la más alta entre las regiones incluidas en el reporte.
Las diferencias entre países serán amplias. En Asia-Pacífico, Indonesia alcanzará una tendencia médica de 17.3% y Malasia de 14.7%. En Europa, Turquía tendrá una proyección de 45%, pero está excluida del promedio regional por la inflación elevada. En Medio Oriente y África, Etiopía llegará a 35%, mientras que Egipto registrará 23%.
Aon advierte que estas estimaciones corresponden a los costos de los planes médicos patrocinados por empleadores y no representan una medición integral de todos los servicios de salud de cada país. El informe se elaboró con información recabada por la firma en más de 100 ubicaciones y refleja las expectativas de sus especialistas sobre la evolución de los costos durante 2027.
Para las empresas, el aumento de los costos médicos mantiene la presión sobre el gasto en prestaciones y las estrategias para contenerlo. Entre las medidas identificadas por Aon están los esquemas de beneficios flexibles, los deducibles, los copagos, las referencias médicas y una mayor gestión de la utilización de servicios, junto con iniciativas de bienestar y prevención.