En la iniciativa, la autoridad determinó que ambos trámites implican procesos técnicos, de análisis y verificación equivalentes por parte de la red consular mexicana, por lo que debían tener un cobro uniforme.
El dictamen fue aprobado en lo general y con reservas por 22 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones. El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y este debe quedar votado y discutido en el pleno antes del 15 de octubre.
Como parte de las reservas aprobadas, se estipularon cambios para actualizar la clasificación de los municipios costeros y las cuotas aplicables por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítima terrestre, playas y terrenos ganados al mar.
También se votó a favor de una reserva presentada por el diputado, Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, esta consiste en el no pago los domingos, para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a las Áreas Naturales Protegidas donde se ubiquen museos, monumentos, sitios o zonas arqueológicas. Por igual, se adiciona un beneficio de no pago para las personas de comunidades indígenas vinculadas territorialmente a las Áreas Naturales Protegidas, condicionado únicamente a que acrediten su domicilio en los municipios colindantes mediante una identificación oficial
Aumento para el Derecho de vía ferroviario
También, la propuesta ya aprobada y que se prevé se discuta y vote mañana martes 13 de octubre, en el pleno de la Cámara de Diputados, plantea un incremento para el Derecho de vía ferrroviario de 1.25% a 3.0% de los ingresos brutos, a partir del año 16 de la concesión. Esto representa un incremento de 1.75 pesos por cada 100 pesos de ingresos de las empresas, de acuerdo con Hacienda.
"Esto no afecta únicamente a las concesionarias. Por tren se transportan insumos, alimentos, manufacturas y mercancías. Si una parte del nuevo costo se traslada al flete, pueden terminar reflejándose directamente en los precios a otros sectores. Este dictamen no contiene únicamente actualizaciones administrativas. Contiene aumentos que pueden repercutir en salud, transporte, turismo, construcción y servicios que utilizan millones de personas", dijo Héctor Saúl Tellez, del Partido Acción Nacional (PAN).