El precio actual es de 983 pesos, y se propone incrementarlo a 1,158 pesos. La propuesta original, planteaba un incremento de 35% para quedar en 1,334.80 pesos, pero se ajustó a razón de una reserva del presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano de la bancada de Morena.

Este sería el segundo aumento anual consecutivo a esta cuota para visitantes. De 2025 a 2026 esta cuota pasó de 860.56 pesos a 983 pesos.

"Se aumentan visas, aumentan derechos migratorios y los costos de la navegación aérea al mismo tiempo. México se vuelve más caro para los turistas, para los visitantes y para los viajeros que terminarán afectando los destinos turísticos de México y la industria turística y empresarial de estas zonas", dijo el diputado de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Christian Castro Bello.

En las propuestas de cambios para 2027, se establece que los recursos recaudados por este Derecho a turistas extranjeros, el 57% se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); el 15% al Instituto Nacional de Migración, para infraestructura tecnológica, seguridad fronteriza y control migratorio, y el 28% restante a la Tesorería de la Federación. Los porcentajes originalmente presentados fueron: 50%, 26% y 24% respectivamente, y fueron ajustados de acuerdo al cambio en el precio del DNR, por la reserva presentada por el diputado de Morena.

También en el dictamen a la Ley Federal de Derechos para 2027 se propone un incremento de 10% en las cuotas de derechos por uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano.

En tanto, " las visas (a personas extranjeras en oficinas consulares y embajadas) que hoy cuestan 990 o 648 pesos se homologan en 1,639.80. Para quien pagaba 648 pesos, eso significa más del doble. Homologar no significa cobrar todo al precio más alto. Si dos trámites cuestan lo mismo, que se demuestre cuánto cuesta cada uno", dijo la diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo.