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Economía

Diputados aprueban en Comisión alzas a cobros a turistas y al uso de vías férreas

El derecho migratorio y las visas para extranjeros en México serán más caros en 2027, diputados de la oposición advierten sobre afectaciones para el turismo a raíz de los incrementos.
lun 12 octubre 2026 05:59 PM
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En la foto se aprecian a cuatro visitantes extranjeros de visita por la zona arqueológica de Teotihuacán.
Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron el dictamen que propone un aumento de 35% en la cuota de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (Derecho de No Residente, DNR), que aplica a turistas y visitantes extranjeros de corta estancia. El precio actual es de 983 pesos, y se propone incrementarlo a 1,334.80 pesos, en 2025 era de 860.56 pesos. (Foto: Zina Desmazes/AFP. )

Los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público votaron a favor de la propuesta del gobierno federal para la Ley Federal de Derechos de 2027, en la que se presentan iniciativas para elevar cobros por servicios migratorios a extranjeros, y el Derecho por uso de vías férreas.

Con cambios a la propuesta del gobierno federal, el dictamen aprobado en lo general y particular, propone un aumento de 17.8% a la cuota de la cuota de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (Derecho de No Residente, DNR), que aplica a turistas y visitantes extranjeros de corta estancia.

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El precio actual es de 983 pesos, y se propone incrementarlo a 1,158 pesos. La propuesta original, planteaba un incremento de 35% para quedar en 1,334.80 pesos, pero se ajustó a razón de una reserva del presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano de la bancada de Morena.

Este sería el segundo aumento anual consecutivo a esta cuota para visitantes. De 2025 a 2026 esta cuota pasó de 860.56 pesos a 983 pesos.

"Se aumentan visas, aumentan derechos migratorios y los costos de la navegación aérea al mismo tiempo. México se vuelve más caro para los turistas, para los visitantes y para los viajeros que terminarán afectando los destinos turísticos de México y la industria turística y empresarial de estas zonas", dijo el diputado de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Christian Castro Bello.

En las propuestas de cambios para 2027, se establece que los recursos recaudados por este Derecho a turistas extranjeros, el 57% se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); el 15% al Instituto Nacional de Migración, para infraestructura tecnológica, seguridad fronteriza y control migratorio, y el 28% restante a la Tesorería de la Federación. Los porcentajes originalmente presentados fueron: 50%, 26% y 24% respectivamente, y fueron ajustados de acuerdo al cambio en el precio del DNR, por la reserva presentada por el diputado de Morena.

También en el dictamen a la Ley Federal de Derechos para 2027 se propone un incremento de 10% en las cuotas de derechos por uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano.

En tanto, " las visas (a personas extranjeras en oficinas consulares y embajadas) que hoy cuestan 990 o 648 pesos se homologan en 1,639.80. Para quien pagaba 648 pesos, eso significa más del doble. Homologar no significa cobrar todo al precio más alto. Si dos trámites cuestan lo mismo, que se demuestre cuánto cuesta cada uno", dijo la diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo.

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En la iniciativa, la autoridad determinó que ambos trámites implican procesos técnicos, de análisis y verificación equivalentes por parte de la red consular mexicana, por lo que debían tener un cobro uniforme.

El dictamen fue aprobado en lo general y con reservas por 22 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones. El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y este debe quedar votado y discutido en el pleno antes del 15 de octubre.

Como parte de las reservas aprobadas, se estipularon cambios para actualizar la clasificación de los municipios costeros y las cuotas aplicables por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítima terrestre, playas y terrenos ganados al mar.

También se votó a favor de una reserva presentada por el diputado, Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, esta consiste en el no pago los domingos, para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a las Áreas Naturales Protegidas donde se ubiquen museos, monumentos, sitios o zonas arqueológicas. Por igual, se adiciona un beneficio de no pago para las personas de comunidades indígenas vinculadas territorialmente a las Áreas Naturales Protegidas, condicionado únicamente a que acrediten su domicilio en los municipios colindantes mediante una identificación oficial

Aumento para el Derecho de vía ferroviario

También, la propuesta ya aprobada y que se prevé se discuta y vote mañana martes 13 de octubre, en el pleno de la Cámara de Diputados, plantea un incremento para el Derecho de vía ferrroviario de 1.25% a 3.0% de los ingresos brutos, a partir del año 16 de la concesión. Esto representa un incremento de 1.75 pesos por cada 100 pesos de ingresos de las empresas, de acuerdo con Hacienda.

"Esto no afecta únicamente a las concesionarias. Por tren se transportan insumos, alimentos, manufacturas y mercancías. Si una parte del nuevo costo se traslada al flete, pueden terminar reflejándose directamente en los precios a otros sectores. Este dictamen no contiene únicamente actualizaciones administrativas. Contiene aumentos que pueden repercutir en salud, transporte, turismo, construcción y servicios que utilizan millones de personas", dijo Héctor Saúl Tellez, del Partido Acción Nacional (PAN).

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Ley Federal de Derechos 2027 recaudará más de 177,000 millones de pesos

De acuerdo con el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 se recaudará un total de 177,185 millones de pesos por Derechos en 2027. En lo general, y sin reservas, el dictamen de esta Ley fue aprobado con 27 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.

"El objetivo central de la iniciativa es dar continuidad a la política fiscal en materia de Derechos. Mantener actualizada la Ley Federal de Derechos y asegurar su congruencia con las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, así como el uso, goce o aprovechamiento de los bienes públicos de la nación", dijo el diputado de Morena, y presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano.

Adicional a los servicios para extranjeros y por Derecho a vías ferroviarias, destacan cambios y actualizaciones para la inscripción en el Registro Nacional de Valores; para inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de personas morales emisoras; prórroga o modificación de títulos en materia de agua; diversos servicios relacionados con la vida silvestre, materia forestal y prevención y control de la contaminación.

En la Ley Federal de Derechos para el siguiente año, también se propone la obligación a los contribuyentes de contar con aparatos de medición de agua en cada uno de sus aprovechamientos o fuentes de extracción.

Por otra parte, se actualizan las cuotas correspondiente a 29 servicios prestados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, relacionadas con la recepción y evaluación de solicitud y en su caso la inspección de permisos, autorizaciones licencia, registros y certificado sanitario.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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