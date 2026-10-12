Hospitales y laboratorios deben involucrarse en discusión de crisis de seguros de gastos médicos: AMIS

Precios en hospitales arriba de la inflación

De acuerdo con un análisis del senador Waldo Fernández, integrante del Partido Verde, en los últimos años, los hospitales privados son un componente esencial de la infraestructura sanitaria nacional, pero la falta de regulación efectiva en materia de tarifas, transparencia y competencia ha propiciado un entorno donde los costos médicos crecen por encima de la inflación y de la capacidad de pago de las familias mexicanas.

“Estos incrementos se trasladan de manera inmediata a las aseguradoras, que repercuten los sobrecostos en los usuarios mediante primas más elevadas, deducibles más onerosos y restricciones de cobertura”, se lee en el documento.

Por otra parte, la iniciativa de ley en materia de precios a pólizas de gastos médicos, del diputado priista Jericó Abramo Masso, refiere que una de las quejas más frecuentes es que los hospitales de la red de seguros están especificados en los contratos y a mayor prestigio de las instituciones de salud, mayor es el costo de la misma.

No obstante, paga más no necesariamente es sinónimo de mejor calidad en el servicio. El diputado del tricolor aseguró que los hospitales con mayor número de quejas son Star Médica, Hospitales Ángeles, Hospitales Médica Sur, Centro Hospitalario Universidad y Centro Médico del Noreste. En cuanto a aseguradoras, Metlife, Quálitas y GNP, lideran las reclamaciones de usuarios.