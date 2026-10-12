La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirmó que todavía sostienen conversaciones con Diputados para darle forma y fondo al dictamen para regular el costo de las pólizas de seguros de gastos médicos. Además el gremio informó que la discusión rebasa a la industria porque involucra hospitales, laboratorios y proveedores del sistema de salud privado.
Hospitales y laboratorios deben involucrarse en discusión de crisis de seguros de gastos médicos: AMIS
Pedro Pacheco, presidente de la AMIS, dijo que como industria han estado cerca de los legisladores para intercambiar puntos de vista sobre la iniciativa de ley que se gesta en la Cámara de Diputados.
El tema de gastos médicos involucra hospitales, proveedores, médicos, laboratorios. Es decir, un mercado enorme y damos apertura y cercanía a estas iniciativas para ver para dónde logramos llegar con un buen término para el bien de todos dentro del sector
Entrevistado luego de la presentación a medios de la XIX Semana Nacional de Educación Financiera, el representante del gremio de las aseguradoras explicó que han estado participando en todos los temas e inquietudes que ha habido por parte de los legisladores.
“Buscando también cómo encontrar una mejora para que más mexicanos tengan acceso a una salud de calidad”, declaró.
Precios en hospitales arriba de la inflación
De acuerdo con un análisis del senador Waldo Fernández, integrante del Partido Verde, en los últimos años, los hospitales privados son un componente esencial de la infraestructura sanitaria nacional, pero la falta de regulación efectiva en materia de tarifas, transparencia y competencia ha propiciado un entorno donde los costos médicos crecen por encima de la inflación y de la capacidad de pago de las familias mexicanas.
“Estos incrementos se trasladan de manera inmediata a las aseguradoras, que repercuten los sobrecostos en los usuarios mediante primas más elevadas, deducibles más onerosos y restricciones de cobertura”, se lee en el documento.
Por otra parte, la iniciativa de ley en materia de precios a pólizas de gastos médicos, del diputado priista Jericó Abramo Masso, refiere que una de las quejas más frecuentes es que los hospitales de la red de seguros están especificados en los contratos y a mayor prestigio de las instituciones de salud, mayor es el costo de la misma.
No obstante, paga más no necesariamente es sinónimo de mejor calidad en el servicio. El diputado del tricolor aseguró que los hospitales con mayor número de quejas son Star Médica, Hospitales Ángeles, Hospitales Médica Sur, Centro Hospitalario Universidad y Centro Médico del Noreste. En cuanto a aseguradoras, Metlife, Quálitas y GNP, lideran las reclamaciones de usuarios.
Caída en pólizas de gastos médicos tiene que analizarse
El presidente de la AMIS también fue cuestionado sobre la reducción de las pólizas de seguros de gastos médicos, tal y como lo informó la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en su informe trimestral. Al cierre del segundo trimestre de 2026 había 15.2 millones de riesgos asegurados, frente a 16.2 millones un año antes. Esto representa una caída de 5.7%.
Al respecto, Pedro Pacheco declaró que, la disminución de un millón de pólizas en un año, se tiene que analizar detenidamente.
“El dato que que salió tenemos que analizarlo con mucho detalle. Recuerden que la mayor parte de las personas que cuentan con un seguro de gastos médicos lo tienen como prestación. Es decir, de los 14 millones que sacamos a finales del año pasado, más de 10 millones son personas que tienen como prestación. El número de personas que lo tienen de manera voluntaria son 4 millones”, acotó.
Inicia Semana Nacional de Educación Financiera
Previamente se dieron detalles de la XIX edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, la cual se inugurarará en el Monumento a la Revolución el próximo 15 de octubre. El evento gratuito contará con son los cuatro ejes de la salud financiera: la seguridad, la resiliencia, el control y la libertad financiera
Durante la presentación, el presidente de la Condusef, Óscar Rosado Jiménez, declaró que las generaciones millennials y centennials deben tener mayor conciencia en cuanto al uso del dinero y particularmente del crédito, a diferencia de los baby boomers o generación X. De ahí que alertara de un “sobreendeudamiento” de los jóvenes.
Por su parte, Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), advirtió que los jóvenes enfrentarán el reto de financiar periodos de retiro cada vez más prolongados.
"A la juventud les tengo una buena y una mala: la buena es que van a vivir 100 años o más. La mala es que hay que mantenerse de los 65 a los 100; hay que juntar más dinero", declaró.