El sector empresarial comparte el objetivo de elevar la inversión que propone la estrategia del gobierno federal. Para alcanzarlo, identifica condiciones que inciden en las decisiones de las empresas: certidumbre jurídica, seguridad, energía suficiente y competitiva, infraestructura y agua.

“Compartimos el objetivo de elevar la inversión planteado en el Plan México. Alcanzarlo dependerá de que los anuncios se conviertan en proyectos, y los proyectos en empleos formales y desarrollo regional”, señala Medina Mora en el discurso fechado el 13 de octubre.

El mensaje coloca la ejecución de las inversiones entre las prioridades del CCE. México, plantea, necesita crecer a un ritmo mayor y sostenido para generar los empleos y las oportunidades que demanda la población.

Qué necesita el Plan México

La apuesta empresarial por el Plan México viene acompañada de una lista de requisitos para que las inversiones puedan concretarse. El acceso a servicios e infraestructura aparece junto con las condiciones jurídicas y de seguridad que requieren las empresas para comprometer capital.

“Para invertir se requiere certidumbre jurídica, seguridad, energía suficiente y competitiva, infraestructura y agua”, establece el mensaje.

El CCE señala que ha trabajado con el gobierno para identificar obstáculos que frenan proyectos y encontrar soluciones. El documento no detalla cuáles son esas inversiones ni establece plazos para destrabarlas, pero sí define el resultado que busca: que los proyectos generen empleos formales y desarrollo regional.

Con ese planteamiento, el organismo sitúa el avance del Plan México en la capacidad de llevar las inversiones anunciadas a la operación de las empresas y a las oportunidades de trabajo que puedan crear.