Con cambios a la propuesta del gobierno, el dictamen aprobado en lo general y particular, propone un aumento de 17.8% a la cuota de la cuota de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas ( Derecho de No Residente, DNR), que aplica a turistas y visitantes extranjeros de corta estancia. El precio actual es de 983 pesos, y se propone incrementarlo a 1,158 pesos. Este sería el segundo aumento anual consecutivo. De 2025 a 2026 esta cuota pasó de 860.56 pesos a 983 pesos.

También se aprobó la homologación de los costos de las visas a personas extranjeras en oficinas consulares y embajadas a 1,639.80 pesos; el aumento para visas ordinarias es de 66% con un costo actual de 990 pesos , y para las visas de visitante sin permiso de actividades remuneradas de larga duración es de 153% por un costo actual de 648 pesos.

"Si le vamos a cobrar más al visitante, también tenemos que cuidar la competitividad de nuestros destinos (...) tenemos que asegurar que las comunidades que lo reciben vean el beneficio en agua, limpieza, infraestructura, conservación, promoción y servicios públicos. (...) Por eso, el gobierno debe explicar públicamente por qué estos recursos siguen privilegiando a la Secretaría de la Defensa mientras los destinos turísticos acumulan necesidades", dijo Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano .

El dictamen establece que de los recursos que se recauden por este Derecho a turistas extranjeros, el 57% se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); el 15% al Instituto Nacional de Migración, para infraestructura tecnológica, seguridad fronteriza y control migratorio, y el 28% restante a la Tesorería de la Federación.

"En lo particular considero importante seguir insistiendo en que a los municipios turísticos se lespuedan destinar recursos derivados de este cobro del DNR para que puedaninvertir en infraestructura turística y, por supuesto, también en servicios vinculados al turismo y no en gasto corriente", expresó en la discusión Luis Armando Díaz del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).