Incrementos a uso de espacio aéreo y vías ferroviarias
El dictamen aprobado propone un incremento de 10% en las cuotas de derechos por uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. Las cuotas irían desde 0.42 pesos y hasta 32,560.56 pesos por kilómetro volado, dependiendo el tipo de aeronave.
Por igual hay un incremento para el Derecho de vía ferrroviario de 1.25% a 3.0% a los ingresos brutos, a partir del año 16 de la concesión, y se mantiene en 0.5% para proyectos nuevos.
El dictamen de esta Ley garantiza que "paga quien usa y aporta más, quien más aprovecha. Un derecho no es un impuesto, es lo que paga quien recibe un servicio concreto del Estado, o quien usa un bien de la nación; las vías del tren, el espectro, el agua, el espacio aéreo", comentó José Luis Montalvo Luna del PT.
Dolores Padierna, de Morena descartó que se aumenten las cuotas al pueblo, pues "son determinados grupos empresariales y sectores que justamente van a pagar, para que los ingresos los reciban el pueblo de México. Por ejemplo, los servicios ferroviarios, los van a pagar los concesionarios ferroviariarios", dijo.
Cambios para el uso de agua
La Ley Federal de Derechos para 2027 contempla cambios que hacen obligatorio a contribuyentes contar con medidores de agua autorizados por CONAGUA, en cada uno de sus aprovechamientos, las características de esta obligación se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Padierna precisó que la obligación de medidores es para quienes tienen concesiones de agua y la disposición viene de la Ley de Aguas Nacionales recién aprobada.
"Son empresas industriales y mineras, empresas agrícolas y agroindustriales, empresas comerciales y de servicios, organismos operadores de agua, personas físicas concesionarias. No es el pueblo de México, son los concesionarios, que hay medio millón de títulos de aprovechamiento del agua, y con esta medida se fortalece la medición para mejorar la recaudación de este servicio", dijo la diputada de Morena.