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Economía

Ley de Derechos 2027 pasa al Senado con alzas a cuotas para turistas, trenes y aeronaves

El dictamen fue enviado para su discusión y votación en Comisiones y el pleno. La fecha límite de votación, con o sin cambios, es el 31 de octubre.
mar 13 octubre 2026 07:56 PM
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Panorama de discusión y votación en la Cámara de Diputados. En la imagen, la bancada de Morena rechaza una de las reservas emitidas por la oposición.
La Ley Federal de Derechos 2027 faculta a la CONAGUA requerir información a terceros y a utilizar nuevas herramientas tecnológicas para visitas e inspecciones. El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados, y pasó al Senado para su discusión y votación.
(Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro. )

La mayoría del pleno de la Cámara de Diputados votó a favor del dictamen de la Ley Federal de Derechos para 2027, la cual contempla incrementos en el cobro de cuotas por el Derecho No Residente (DNR) para turistas, la emisión de visas a extranjeros, uso del espacio aéreo, y el Derecho de vía férroviario. También establece la obligación de instalar medidores de agua a los contribuyentes con concesiones, y el uso de nuevas herramientas tecnológicas para visitas e inspecciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El dictamen fue avalado en lo general, y con cambios a la propuesta del Ejecutivo aprobados en la Comisión de Hacienda, con 329 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones.

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Con cambios a la propuesta del gobierno, el dictamen aprobado en lo general y particular, propone un aumento de 17.8% a la cuota de la cuota de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas ( Derecho de No Residente, DNR), que aplica a turistas y visitantes extranjeros de corta estancia. El precio actual es de 983 pesos, y se propone incrementarlo a 1,158 pesos. Este sería el segundo aumento anual consecutivo. De 2025 a 2026 esta cuota pasó de 860.56 pesos a 983 pesos.

También se aprobó la homologación de los costos de las visas a personas extranjeras en oficinas consulares y embajadas a 1,639.80 pesos; el aumento para visas ordinarias es de 66% con un costo actual de 990 pesos , y para las visas de visitante sin permiso de actividades remuneradas de larga duración es de 153% por un costo actual de 648 pesos.

"Si le vamos a cobrar más al visitante, también tenemos que cuidar la competitividad de nuestros destinos (...) tenemos que asegurar que las comunidades que lo reciben vean el beneficio en agua, limpieza, infraestructura, conservación, promoción y servicios públicos. (...) Por eso, el gobierno debe explicar públicamente por qué estos recursos siguen privilegiando a la Secretaría de la Defensa mientras los destinos turísticos acumulan necesidades", dijo Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano .

El dictamen establece que de los recursos que se recauden por este Derecho a turistas extranjeros, el 57% se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); el 15% al Instituto Nacional de Migración, para infraestructura tecnológica, seguridad fronteriza y control migratorio, y el 28% restante a la Tesorería de la Federación.

"En lo particular considero importante seguir insistiendo en que a los municipios turísticos se lespuedan destinar recursos derivados de este cobro del DNR para que puedaninvertir en infraestructura turística y, por supuesto, también en servicios vinculados al turismo y no en gasto corriente", expresó en la discusión Luis Armando Díaz del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

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Incrementos a uso de espacio aéreo y vías ferroviarias

El dictamen aprobado propone un incremento de 10% en las cuotas de derechos por uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. Las cuotas irían desde 0.42 pesos y hasta 32,560.56 pesos por kilómetro volado, dependiendo el tipo de aeronave.

Por igual hay un incremento para el Derecho de vía ferrroviario de 1.25% a 3.0% a los ingresos brutos, a partir del año 16 de la concesión, y se mantiene en 0.5% para proyectos nuevos.

El dictamen de esta Ley garantiza que "paga quien usa y aporta más, quien más aprovecha. Un derecho no es un impuesto, es lo que paga quien recibe un servicio concreto del Estado, o quien usa un bien de la nación; las vías del tren, el espectro, el agua, el espacio aéreo", comentó José Luis Montalvo Luna del PT.

Dolores Padierna, de Morena descartó que se aumenten las cuotas al pueblo, pues "son determinados grupos empresariales y sectores que justamente van a pagar, para que los ingresos los reciban el pueblo de México. Por ejemplo, los servicios ferroviarios, los van a pagar los concesionarios ferroviariarios", dijo.

Cambios para el uso de agua

La Ley Federal de Derechos para 2027 contempla cambios que hacen obligatorio a contribuyentes contar con medidores de agua autorizados por CONAGUA, en cada uno de sus aprovechamientos, las características de esta obligación se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Padierna precisó que la obligación de medidores es para quienes tienen concesiones de agua y la disposición viene de la Ley de Aguas Nacionales recién aprobada.

"Son empresas industriales y mineras, empresas agrícolas y agroindustriales, empresas comerciales y de servicios, organismos operadores de agua, personas físicas concesionarias. No es el pueblo de México, son los concesionarios, que hay medio millón de títulos de aprovechamiento del agua, y con esta medida se fortalece la medición para mejorar la recaudación de este servicio", dijo la diputada de Morena.

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Asimismo, la Ley faculta a la CONAGUA requerir información a terceros y a utilizar nuevas herramientas tecnológicas en visitas e inspecciones. Se eliminan las cuotas por transmisión de concesiones de agua entre particulares, acatando la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, y se suprime la regla que clasificaba automáticamente a los suelos como receptores tipo "A" para evitar que descargas que contaminan acuíferos tributen con la tarifa más baja.

Entrada sin costo a Áreas Naturales Protegidas los domingos

Por igual, se votó a favor del no pago los domingos, para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a las Áreas Naturales Protegidas donde se ubiquen museos, monumentos, sitios o zonas arqueológicas. Por igual, se adiciona un beneficio de no pago para las personas de comunidades indígenas vinculadas territorialmente a las Áreas Naturales Protegidas.

Destacan cambios y actualizaciones para la inscripción en el Registro Nacional de Valores; para inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de personas morales emisoras; prórroga o modificación de títulos en materia de agua; diversos servicios relacionados con la vida silvestre, materia forestal y prevención y control de la contaminación.

Se actualizan las cuotas correspondiente a 29 servicios prestados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), relacionadas con la recepción y evaluación de solicitud y en su caso la inspección de permisos, autorizaciones licencia, registros y certificado sanitario. En tanto, las cuotas por servicios de la SEMARNAT incrementarán 30%.

Héctor Saúl Téllez Hernández del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió sobre incrementos en los servicios de salud derivado de los incrementos a los servicios de COFEPRIS. Los legisladores presentaron más de 50 reservas, pero ninguna fue discutida ni aprobada.

De acuerdo con el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 se recaudará un total de 177,185 millones de pesos por Derechos. En lo general, y particular, el dictamen fue aprobado con 339 votos a favor, 113 en contra y una abstención.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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