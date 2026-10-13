Menos dinero por petróleo y más por impuestos, el dictamen de la Ley de Ingresos llega al pleno de Diputados

Se espera que estos ingresos representen apenas el 2.5% del PIB, el nivel más bajo registrado por segunda vez, y no visto desde 2020. Este representa casi cuatro veces menos, que la proporción más alta de 9.8% del PIB alcanzada en 2008.

¿Por qué caerán los ingresos petroleros en 2027?

La estimación de los ingresos petroleros para 2027 proyecta una disminución de 14.4% real respecto al cierre estimado de 2026, pasando de 1.15 billones de pesos, a 984,500 millones de pesos, en proporción del PIB pasan de 3.0% a 2.5%.

La previsión obedece a menores precios internacionales del petróleo, para la mezcla mexicana se estima un precio de 61.8 dólares por barril para 2027, para 2026 la estimación es de 78.4 dólares por barril. También la menor estimación para el tipo de cambio reduce el valor en moneda nacional de las ventas de hidrocarburos en dólares, esta pasó de 19.3 pesos por dólar para el cierre de 2026 a 17.9 pesos por dólar para 2027, estas previsiones fueron avaladas en Comisión y pasaron al pleno de Diputados para su discusión y votación.

A la par, la contribución de los ingresos por impuestos tocará un máximo histórico, al pasar de 15.4% del PIB en 2026, a 15.9% del PIB en 2027.

“Sin la necesidad de impulsar una reforma fiscal, hoy podemos decir, en este recinto, que los ingresos tributarios son la columna vertebral del gasto público. Podemos decirles aquí de forma clara que estamos viviendo en México la despetrolización de los ingresos”, dijo Gari Flores, administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a diputados de la Comisión de Hacienda, el jueves pasado, en reunión para discutir el Paquete Económico 2027, y en representación del jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

El dictamen, sin reservas, fue aprobado con 28 votos a favor, y ocho en contra.

Más por la vía de los impuestos

El dictamen de la LIF 2027 refiere que los ingresos tributarios ascenderán 6.26 billones de pesos, lo que representa un incremento anual de 3.9%, y de 236,900 millones de pesos frente a la LIF aprobada para 2026.