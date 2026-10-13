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Economía

Menos dinero por petróleo y más por impuestos, el dictamen de la Ley de Ingresos llega al pleno de Diputados

Se prevé su discusión y votación en el pleno para la sesión que inicia este martes 13 de octubre, junto con los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, y de la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
mar 13 octubre 2026 11:44 AM
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Legisladores federales toman asistencia en el pleno de la Cámara de Diputados.
La contribución de los ingresos por impuestos tocará un máximo histórico en 2027, al pasar de 15.4% del PIB en 2026, a 15.9% del PIB en 2027. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro. )

Los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron el dictamen para la Ley de Ingresos de la Federación 2027 (LIF). Luego de su votación a favor, el documento fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el pleno para la sesión que inicia este martes 13 de octubre, junto con los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, y de la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Como parte del Paquete Económico 2027 , la LIF contempla una menor participación de recursos por petróleo, donde estos alcanzarán un nivel no visto desde 2020, de acuerdo con cifras de Hacienda.

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Se espera que estos ingresos representen apenas el 2.5% del PIB, el nivel más bajo registrado por segunda vez, y no visto desde 2020. Este representa casi cuatro veces menos, que la proporción más alta de 9.8% del PIB alcanzada en 2008.

¿Por qué caerán los ingresos petroleros en 2027?

La estimación de los ingresos petroleros para 2027 proyecta una disminución de 14.4% real respecto al cierre estimado de 2026, pasando de 1.15 billones de pesos, a 984,500 millones de pesos, en proporción del PIB pasan de 3.0% a 2.5%.

La previsión obedece a menores precios internacionales del petróleo, para la mezcla mexicana se estima un precio de 61.8 dólares por barril para 2027, para 2026 la estimación es de 78.4 dólares por barril. También la menor estimación para el tipo de cambio reduce el valor en moneda nacional de las ventas de hidrocarburos en dólares, esta pasó de 19.3 pesos por dólar para el cierre de 2026 a 17.9 pesos por dólar para 2027, estas previsiones fueron avaladas en Comisión y pasaron al pleno de Diputados para su discusión y votación.

A la par, la contribución de los ingresos por impuestos tocará un máximo histórico, al pasar de 15.4% del PIB en 2026, a 15.9% del PIB en 2027.

“Sin la necesidad de impulsar una reforma fiscal, hoy podemos decir, en este recinto, que los ingresos tributarios son la columna vertebral del gasto público. Podemos decirles aquí de forma clara que estamos viviendo en México la despetrolización de los ingresos”, dijo Gari Flores, administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a diputados de la Comisión de Hacienda, el jueves pasado, en reunión para discutir el Paquete Económico 2027, y en representación del jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

El dictamen, sin reservas, fue aprobado con 28 votos a favor, y ocho en contra.

Más por la vía de los impuestos

El dictamen de la LIF 2027 refiere que los ingresos tributarios ascenderán 6.26 billones de pesos, lo que representa un incremento anual de 3.9%, y de 236,900 millones de pesos frente a la LIF aprobada para 2026.

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“Ya no se exprime a Pemex, y a través de lo que contribuimos de manera honesta todas las mexicanas y todos los mexicanos, tenemos esta capacidad de ingresos para sufragar el gasto público”, remató Flores.

Así, la mayor carga de las finanzas públicas estará en el pago de impuestos de las personas morales y personas físicas.

De acuerdo con Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda en Diputados, el total de los ingresos públicos será de 10.6 billones de pesos, por lo que los ingresos tributarios generarán el 58.8%. Mientras los ingresos por deuda, serán incluso mayores que los petroleros: 1.7 billones por deuda interna, y 13,500 millones de dólares por deuda externa.

"El objetivo principal es asegurar los recursos necesarios para el desarrollo económico y social del país, fortaleciendo la recaudación mediante la eficiencia administrativa, el cumplimiento fiscal y el combate a la evasión y elusión. Asimismo, busca preservar la estabilidad de las finanzas públicas al no proponer la creación de nuevos impuestos ni incrementos a las tasas generales de los ya existentes, brindando certidumbre para la inversión y el crecimiento", dijo Antonio Altamirano.

IEPS contra el huachicol fiscal

En sintonía, con la lucha antievasión y elusión fiscal, que se complementa con cambios para la Ley del ISR. La LIF 2027 contempla el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por diferencias no justificadas entre la adquisición y enajenación de gasolinas y diésel, sin posibilidad de acreditamiento o disminución.

El propósito de este IEPS es profundizar el combate al huachicol fiscal , la simulación documental y la introducción irregular de combustibles. Además, se busca garantizar la trazabilidad de cada litro comercializado, dar sustento a cada operación, proteger a los competidores legales, combatir la corrupción y asegurar que los recursos públicos se recauden y apliquen correctamente, explicó el legislador de Morena.

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El dictamen contempla una reducción para la tasa de retención a intereses de 0.90% a 0.68%. También la opción para personas físicas y morales del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de pagar el IVA aplicando una tasa definitiva del 7%, sin acreditamiento alguno.

Solo aprueban una reserva

El dictamen de la LIF 2027 fue aprobado en lo general y con reservas con 26 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.

De nueve reservas, entre rechazadas y retiradas, sólo una del Partido Verde Ecologista de México fue aprobada para el artículo 25 de la LIF, enfocada en el régimen de las Fibras, y presentada por el diputado, Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México.

Por ley, las Fibras tienen la obligación de distribuir entre sus tenedores al menos una vez al año el 95% de su resultado fiscal para mantener su tratamiento fiscal especial. Sin embargo, el nuevo mecanismo de control de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales puede elevar el resultado fiscal de una Fibra de forma estrictamente contable, sin que esto signifique que el fideicomiso haya obtenido mayores ingresos, flujo de efectivo o recursos económicos reales, explicó el legislador del PVEM.

Sin una regla de ajuste, las Fibras se verían obligadas a distribuir más dinero del que realmente disponen, por lo que en su reserva propuso armonizar las reglas para evitar que un incremento puramente fiscal se traduzca en una obligación de distribución, sin un respaldo económico real, dando así certeza y preservando el funcionamiento de este régimen.

Los legisladores votaron a favor de la reserva, para adicionar una fracción al artículo 25, la cual establece una fórmula para ajustar el porcentaje mínimo a distribuir.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público Cámara de Diputados

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