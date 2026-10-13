Para mitigar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los estadounidenses, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) realizará otro incremento a la tasa de interés de referencia. El ajuste en la monetaria presionaría aún más la relación peso mexicano frente al dólar, de acuerdo con HSBC.
Peso presionado por la Reserva Federal de Estados Unidos; HSBC prevé otra alza en la tasa de la Fed
De acuerdo con el Panorama de Inversión México 2026, la institución financiera sostuvo que el escenario base se mantiene neutral para el peso; no obstante, la potencial divergencia de política monetaria entre la Fed y Banco de México (Banxico) podría continuar exacerbando los movimientos del tipo de cambio y con ello generaría episodios de volatilidad.
HSBC explicó que en la medida en que la Fed mantenga un tono en la política monetaria más restrictivo que Banxico , el diferencial de tasas podría seguir presionando al peso en su paridad frente al dólar.
Además de la diferencia entre la tasa de Banxico y la Reserva Federal, el banco consideró otro factor en el comportamiento del tipo de cambio: la falta de resolución del conflicto geopolítico en Medio Oriente, particularmente lo que ocurre en Irán.
Diferencial de Banxico y Fed en 275 puntos base
La Fed decidió en septiembre subir su tasa de interés en 25 puntos base su tasa de interés para colocarla en un rango de 3.75% a 4%. Por su parte, Banxico decidió mantener en 6.50% su tasa. Con los datos expuestos, el diferencial de tasas entre ambos bancos centrales se ubica entre 250 y 275 puntos base.
Hacia adelante, HSBC espera que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a subir la tasa de interés de referencia para pausar el miniciclo de recortes en 2027. En el caso de Banxico no prevén ajustes en la tasa en el 2026.
El incremento en la tasa de interés de la Fed provocó una depreciación en el peso. HSBC informó que tras la decisión de la Reserva Federal de incrementar la tasa de referencia, el peso alcanzó niveles superiores a 18.00 unidades por dólar.
Durante septiembre, el peso mexicano se depreció 6.3% frente al dólar debido también al conflicto geopolítico por el control del estrecho de Ormuz. En el noveno mes del año, el tipo de cambio operó en un rango de 16.8573 a 18.1530.
HSBC, con posición selectiva en México
Ante el entorno global, HSBC mantiene una ligera sobreponderación en acciones mexicanas, con interés en sectores como el financiero y la infraestructura, aunque la incertidumbre comercial vinculada con la revisión del T-MEC sigue siendo un factor de riesgo.
En deuda local, explicó que la institución favorece las tasas reales de corto plazo, apoyadas por una estacionalidad de inflación más favorable hacia el cierre del año.
Para el peso mexicano mantiene una postura neutral, ante la posibilidad de mayor volatilidad por las diferencias entre las políticas monetarias de México y Estados Unidos.