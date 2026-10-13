Peso presionado por la Reserva Federal de Estados Unidos; HSBC prevé otra alza en la tasa de la Fed

De acuerdo con el Panorama de Inversión México 2026, la institución financiera sostuvo que el escenario base se mantiene neutral para el peso; no obstante, la potencial divergencia de política monetaria entre la Fed y Banco de México (Banxico) podría continuar exacerbando los movimientos del tipo de cambio y con ello generaría episodios de volatilidad.

HSBC explicó que en la medida en que la Fed mantenga un tono en la política monetaria más restrictivo que Banxico , el diferencial de tasas podría seguir presionando al peso en su paridad frente al dólar.

Además de la diferencia entre la tasa de Banxico y la Reserva Federal, el banco consideró otro factor en el comportamiento del tipo de cambio: la falta de resolución del conflicto geopolítico en Medio Oriente, particularmente lo que ocurre en Irán.