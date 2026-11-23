Mantener unidades de esta antigüedad implica costos ocultos que merman directamente la competitividad: como mayor mantenimiento y consumo de diésel en comparación con una unidad moderna, además de más emisiones contaminantes. Un tractocamión con tecnología rezagada frena la productividad e incrementa el riesgo de paros no programados, vulnerando la promesa de entrega justo a tiempo que exigen los corredores industriales del norte y bajío del país.



Para capitalizar las oportunidades de la relocalización, la toma de decisiones comerciales debe dar un salto cualitativo: sustituir la visión centrada en el costo inicial de adquisición por una estrategia basada en el Costo Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés).



Este enfoque resulta indispensable porque permite evaluar el rendimiento financiero real de un activo a lo largo de su vida útil. Integrando variables determinantes como el mantenimiento preventivo, el valor de rescate, la telemática avanzada y el tiempo de actividad. Cobran particular relevancia los consumos de combustible, rubro que, de acuerdo con la CANACAR, representa entre el 40% y el 50% de los costos operativos totales de cualquier flota.



Actualmente, las unidades de última generación integran motores de alta eficiencia y sistemas de asistencia al conductor que mitigan accidentes y reducen el consumo de diésel. Sin embargo, incorporar esta tecnología a la operación no tiene por qué convertirse en un freno financiero. Mediante esquemas de arrendamiento puro, financiamiento especializado y paquetes de posventa basados en análisis de datos en tiempo real, las empresas de transporte pueden transformar una inversión masiva de capital en un gasto operativo optimizado, protegiendo su liquidez sin sacrificar competitividad.



Bajo este panorama, queda claro que el nearshoring avanza a ritmo acelerado y no esperará a que el transporte se adapte por inercia. Aquellas flotas que prioricen la eficiencia tecnológica y la gestión inteligente del TCO se posicionarán como los socios logísticos indispensables de la nueva manufactura global. Garantizar camiones más eficientes, seguros y rentables es la única vía para que el auge económico de México no se detenga en la carretera.



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Nota del editor: Claudio De la Peña es director de ventas y marketing de Daimler Truck México.

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