“A nosotros nos quitaron 20 visas, solo quedé con aproximadamente 18 y ahora la gente no quiere trabajar, no quiere hacer las cosas porque tienen miedo de que alguna autoridad que no esté bien informada o que no sepa bien las leyes, se las quite por alguna mala interpretación de la ley” Ismael Reyes, propietario de Transportes Binacionales



Ser transportista en esa región del país se ha convertido en una carrera de obstáculos. Las primeras dificultades aparecieron en abril de 2025, cuando Trump firmó un decreto para exigir el dominio del inglés a los conductores que realizan operaciones de carga y descarga en Estados Unidos.

Las restricciones se intensificaron en 2026, cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a recurrir con mayor frecuencia a las prohibiciones de cabotaje para justificar la cancelación de visas. La legislación establece que los transportistas extranjeros con visa B1 no pueden trasladar mercancías o equipos entre dos puntos dentro de Estados Unidos. Aunque esta disposición no es nueva, empresarios de la frontera aseguran que su aplicación se ha vuelto más estricta, incluso cuando los operadores mantienen las mismas prácticas de trabajo que en años anteriores.

“Empezaron retirándome hasta tres visas por el tema del inglés. Pasó un tiempo, lo dejaron, pero después, este año, empezaron a quitarnos visas en los retenes de los diferentes puntos de inspección que tienen en el interior de Estados Unidos por un supuesto tema de cabotaje, cuando jamás lo hemos hecho”, expone Reyes.

La experiencia de Marco Antonio Pérez, fundador y director de HJM International Logistics, una empresa dedicada al transporte de carga fronterizo entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, es similar.

El empresario cuenta a Expansión que uno de sus operadores, quien tenía su pasaporte y visa en regla, dejó de trabajar temporalmente por motivos médicos. Cuando intentó retomar sus actividades, las autoridades estadounidenses lo cuestionaron sobre el tiempo que había permanecido sin cruzar la frontera y l o acusaron de realizar operaciones ilegales de cabotaje.

“Lo cuestionaron por tres horas hasta que al final le dijeron, ‘¿Sabes qué? No te creemos, tú hacías cabotaje, tu visa está cancelada’. Se la recogieron y lo regresaron para México con todo y camión. Muy triste, llegó acá con nosotros y nos dijo lo que había pasado”, relata Pérez, quien añade que ahora enfrenta una disputa legal con el operador a raíz de lo sucedido.