Quejas contra aseguradoras en México crecen 7.76% y los reclamos suman 2,386 mdp

En los seguros de autos, las inconformidades pueden estar relacionadas con el rechazo del pago por un siniestro, los tiempos de reparación de los vehículos y las demoras para recibir una indemnización. En los seguros de vida, los beneficiarios pueden reclamar cuando la aseguradora niega el pago de la suma contratada o cuando existen retrasos en la entrega de los recursos.

También hay usuarios que presentan quejas porque la institución no aplica la cancelación de su contrato, lo que puede derivar en nuevos cobros de primas. En estos casos, la reclamación busca que la compañía atienda la solicitud y corrija los cargos que correspondan.

Falta conocimiento de los seguros, dice AMIS

Los asegurados desconocen con frecuencia las condiciones de sus pólizas de gastos médicos, lo que genera inconformidades cuando necesitan utilizarlas, afirmó José Antonio Barreiro, director de Gastos Médicos y Salud de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El directivo señaló que muchas quejas ante la Condusef se relacionan con la falta de claridad sobre las coberturas y exclusiones. Explicó que algunas inconformidades se resuelven cuando las aseguradoras explican al cliente qué servicios contempla el contrato.

Barreiro recomendó a los usuarios revisar sus pólizas, conocer los deducibles, el coaseguro, la suma asegurada y las exclusiones, además de consultar a sus agentes para resolver dudas. También pidió verificar cada año si la cobertura contratada sigue siendo adecuada a sus necesidades.

