Durante el primer semestre de 2026, el sector asegurador en México registró un total de 26,863 reclamaciones, de acuerdo con el Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La cifra representa un incremento de 7.76% en comparación con las 24,928 quejas reportadas en el mismo periodo de 2025.
Quejas contra aseguradoras en México crecen 7.76% y los reclamos suman 2,386 mdp
Durante el primer semestre de 2026, el sector asegurador en México registró un total de 26,863 reclamaciones, de acuerdo con el Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La cifra representa un incremento de 7.76% en comparación con las 24,928 quejas reportadas en el mismo periodo de 2025.
A la par de este aumento en el volumen de inconformidades, la suma económica involucrada mostró un crecimiento de 14.31%, al pasar de 2,087 millones 355 mil pesos en los primeros seis meses de 2025 a 2,386 millones 23 mil pesos en el primer semestre de 2026.
Las principales reclamaciones se concentran en los seguros de autos y de vida, mientras que los seguros de gastos médicos mayores representan alrededor de 9% del total, con poco más de 2,600 quejas registradas.
Entre los motivos de inconformidad de los usuarios se encuentran la negativa de las aseguradoras a pagar indemnizaciones, los retrasos en el pago de las compensaciones y las solicitudes de cancelación de pólizas que no son atendidas. Estas causas forman parte de las categorías que la Condusef utiliza para clasificar las reclamaciones contra las instituciones de seguros.
En los seguros de autos, las inconformidades pueden estar relacionadas con el rechazo del pago por un siniestro, los tiempos de reparación de los vehículos y las demoras para recibir una indemnización. En los seguros de vida, los beneficiarios pueden reclamar cuando la aseguradora niega el pago de la suma contratada o cuando existen retrasos en la entrega de los recursos.
También hay usuarios que presentan quejas porque la institución no aplica la cancelación de su contrato, lo que puede derivar en nuevos cobros de primas. En estos casos, la reclamación busca que la compañía atienda la solicitud y corrija los cargos que correspondan.
Falta conocimiento de los seguros, dice AMIS
Los asegurados desconocen con frecuencia las condiciones de sus pólizas de gastos médicos, lo que genera inconformidades cuando necesitan utilizarlas, afirmó José Antonio Barreiro, director de Gastos Médicos y Salud de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
El directivo señaló que muchas quejas ante la Condusef se relacionan con la falta de claridad sobre las coberturas y exclusiones. Explicó que algunas inconformidades se resuelven cuando las aseguradoras explican al cliente qué servicios contempla el contrato.
Barreiro recomendó a los usuarios revisar sus pólizas, conocer los deducibles, el coaseguro, la suma asegurada y las exclusiones, además de consultar a sus agentes para resolver dudas. También pidió verificar cada año si la cobertura contratada sigue siendo adecuada a sus necesidades.