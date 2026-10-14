Acciones de Televisa suben 6.17% después de anuncio de compra de ATT

Inflación de EU, en la mira de los mercados

En Wall Street, los futuros apuntan a una apertura negativa, mientras que Europa avanza impulsada por los sectores de salud y tecnología, con ASML al alza por la demanda de equipos para fabricar chips.

A la presión inflacionaria se suma el repunte de los precios en Estados Unidos, que elevó las expectativas de un endurecimiento monetario. John Kerschner, director global de productos titulizados de Janus Henderson, advierte que el dato del índice de precios al consumidor superó las previsiones y reavivó las apuestas de aumentos en las tasas de la Reserva Federal.

El mercado pasó de descartar prácticamente un alza en octubre a asignarle una probabilidad superior a 50%, mientras que para diciembre anticipaba una probabilidad cercana a 100%, según el análisis del gestor.

A la incertidumbre sobre la política monetaria se suma la persistencia de las presiones inflacionarias. Seema Shah, Chief Global Strategist de Principal Asset Management, considera que el repunte de 0.6% en la inflación general de Estados Unidos, impulsado por los precios de la energía, no es suficiente para anticipar un aumento de tasas de la Reserva Federal en octubre, pese a la inquietud de los mercados por el avance de la inflación subyacente.Sin embargo, advierte que más de la mitad de los componentes de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registran incrementos a un ritmo anualizado superior a 3%. Esta amplitud de las presiones inflacionarias, junto con la resiliencia de la economía estadounidense, refuerza la expectativa de que la Fed mantenga una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

Principal Asset Management anticipa nuevos aumentos de tasas en diciembre y a principios de 2027. La institución considera que el banco central necesitará mayores evidencias de una desaceleración sostenida de los precios antes de tener confianza en que la inflación regresa a su objetivo. Así, aunque el dato más reciente no cambiaría necesariamente la decisión de octubre, sí refuerza el escenario de tasas elevadas por más tiempo.

