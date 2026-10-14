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Economía

Diputados aprueban eliminar límite para programa del SAT que condona multas y recargos en 2027

El estimulo fiscal entró como reserva de Morena en la discusión y votación de Ley de Ingresos de la Federación 2027, Ricardo Monreal la presentó tras la reunión de la presidenta Sheinbaum con el CCE.
mié 14 octubre 2026 11:21 PM
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Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
La disposición fue agregada al dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, a través de una reserva presentada por el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro. )

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó que el próximo año se elimine el límite de ingresos para que contribuyentes deudores de créditos fiscales puedan inscribirse al programa de Regularización Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el que se pueden reducir hasta 100% las multas, recargos y gastos de ejecución.

La disposición fue agregada al dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, que se discute en la Cámara de Diputados, a través de una reserva presentada por el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

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"Hoy lo que se está planteando en esta reserva es precisamente ampliarla. Y que no tenga límites por los 300 millones de pesos. Les comento y yo trato siempre de ser objetivo y sincero que esta reserva fue motivada por la reunión de ayer que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con un grupo de empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial", dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila.

El Programa de Regularización Fiscal del SAT aplica desde 2025 , ese año aplicó para contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones de pesos al año para ejercicios fiscales 2023 y anteriores; después se replicó en 2026 y se amplió el límite de ingresos a 300 millones de pesos para ejercicios fiscales 2024 y anteriores.

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Monreal enfatizó que no hay condonación de impuestos, ni exención de impuestos, pero sí hay estímulos fiscales en materia de recargos, en materia de multas y en materia de gastos de ejecución.
"Quien se acoge a este beneficio, primero tiene que pagar el impuesto que debe para que le puedan reducir multas, cargos, recargos y gastos de ejecución.

Al eliminar el límite de los 300 millones de pesos, se busca que puedan acceder al programa los aproximadamente 16,000 grandes contribuyentes del país. Estos grandes contribuyentes aportan al erario un estimado de dos billones 300,000 millones de pesos. Con la edición 2026 se han beneficiado 38,000 contribuyentes, que han dejado entre 6,000 y 6,500 millones a la recaudación, especificó Monreal Ávila.

"Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales que tengan a su cargo créditos fiscales firmes o consentidos cuya administración y recaudación corresponde al Servicio de Administración Tributaria o a la Agencia Nacional de Aduanas de México en los que se hubiera determinado la omisión de contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos, multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, incluso las visitas a las de pago y multas con agravantes, así como cuotas compensatorias", refiere la reserva al artículo 21 transitorio de la Ley.

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Emilio Suárez Dicona del grupo parlamentario del PRI refirió que no solamente se refiere a accesorios, sino a créditos fiscales firmes. "La reserva que se está presentando es inconstitucional y técnicamente incorrecta. Con esta reserva pretenden disfrazar las condonaciones con estímulos fiscales para evitar la inconstitucionalidad de una condonación o una exención", agregó el legislador del PRI.

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna consideró que la medida fortalece a la economía "porque evidentemente, al tener empresas que estén al corriente de sus pagos de impuestos pueden concentrarse en generar más empleos, en emprender nuevos proyectos y en acceder a mejores condiciones de crédito en el mercado".

IVA de 7% para micro y pequeñas empresas

El dictamen de la Ley de Ingresos 2027, aún en presentación y votación de reservas, también habilita un esquema optativo de IVA de 7% sobre los ingresos totales, para los contribuyentes personas físicas y morales inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

“El contribuyente simplemente paga una tasa fija de 7% sobre el total de lo cobrado, sin importar lo que haya pagado a sus proveedores, ni si eso es acreditable o no”, comentó previamente Federico De Noriega Olea, socio del área corporativa y financiera en Hogan Lovells Cadwalader a Expansión.

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Paquete Económico Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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