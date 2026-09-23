“La propuesta obedece a solicitudes de cámaras de micro y pequeños negocios. Se determinó el 7% porque de manera global en el Resico es la tasa efectiva de pago, es decir, lo que pagan estos contribuyentes, menos lo que devolvemos. Entonces se puede optar si es conveniente, pues también se quita el tema de la contabilidad (para personas físicas), el pago de 7% es directo sobre los ingresos. Si se determina que la tasa que se paga es menor a esta, y se decide mantener en el esquema actual se puede hacer sin ningún problema”, explicó Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT.

De acuerdo con la iniciativa contenida en el Paquete Económico 2027 , este esquema opcional puede aplicar a personas morales y personas físicas, para quienes el umbral para inscribirse pasaría de 2026 a 2027, de 35 a 50 millones de pesos para empresas, y de 3.5 millones a cinco millones para personas físicas. Si se prefiere este esquema el contribuyente debe considerar que es sin derecho a acreditamiento, es decir, que el IVA pagado por compras como suministros, se absorbe como un gasto, y no puede utilizarse para disminuir el pago de impuestos.

Federico De Noriega Olea, socio del área corporativa y financiera en Hogan Lovells Cadwalader consideró que esta medida es ingeniosa y suena bien porque facilita la administración, haciendo que el pago de impuestos sea mucho más sencillo para el contribuyente, ya que no tiene que "hacerse bolas" con las cuentas de lo que es acreditable.

“El contribuyente simplemente paga una tasa fija de 7% sobre el total de lo cobrado, sin importar lo que haya pagado a sus proveedores, ni si eso es acreditable o no”, comentó el especialista a Expansión.

Adiós contabilidad en 2027

La propuesta enviada el pasado ocho de septiembre, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, plantea la eliminación de la contabilidad para las personas físicas pertenecientes a Resico que opten por este esquema, siempre y cuando emitan y conserven sus Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIs) o facturas electrónicas.