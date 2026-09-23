El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca que micro y pequeñas empresas, y personas físicas se unan al Régimen Simplificado de Confianza (Resico) al ofrecer una facilidad opcional en 2027, para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) absoluto y definitivo de 7% en lugar de la tasa general de 16%, aclarando que la tasa nominal no cambia, sino la forma de determinar el pago.
El SAT quiere "seducir" a micro y pequeñas empresas: ofrece IVA de 7% y eliminar contabilidad para 2027
“La propuesta obedece a solicitudes de cámaras de micro y pequeños negocios. Se determinó el 7% porque de manera global en el Resico es la tasa efectiva de pago, es decir, lo que pagan estos contribuyentes, menos lo que devolvemos. Entonces se puede optar si es conveniente, pues también se quita el tema de la contabilidad (para personas físicas), el pago de 7% es directo sobre los ingresos. Si se determina que la tasa que se paga es menor a esta, y se decide mantener en el esquema actual se puede hacer sin ningún problema”, explicó Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT.
De acuerdo con la iniciativa contenida en el Paquete Económico 2027 , este esquema opcional puede aplicar a personas morales y personas físicas, para quienes el umbral para inscribirse pasaría de 2026 a 2027, de 35 a 50 millones de pesos para empresas, y de 3.5 millones a cinco millones para personas físicas. Si se prefiere este esquema el contribuyente debe considerar que es sin derecho a acreditamiento, es decir, que el IVA pagado por compras como suministros, se absorbe como un gasto, y no puede utilizarse para disminuir el pago de impuestos.
Federico De Noriega Olea, socio del área corporativa y financiera en Hogan Lovells Cadwalader consideró que esta medida es ingeniosa y suena bien porque facilita la administración, haciendo que el pago de impuestos sea mucho más sencillo para el contribuyente, ya que no tiene que "hacerse bolas" con las cuentas de lo que es acreditable.
“El contribuyente simplemente paga una tasa fija de 7% sobre el total de lo cobrado, sin importar lo que haya pagado a sus proveedores, ni si eso es acreditable o no”, comentó el especialista a Expansión.
Adiós contabilidad en 2027
La propuesta enviada el pasado ocho de septiembre, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, plantea la eliminación de la contabilidad para las personas físicas pertenecientes a Resico que opten por este esquema, siempre y cuando emitan y conserven sus Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIs) o facturas electrónicas.
Además, de acuerdo con Gari Flores del SAT, se busca la facilidad de que los Resico presenten pagos de manera trimestral, en vez de mensual, lo que reduce la carga administrativa.
“Hoy presentan de forma independiente, cada mes, Impuesto Sobre la Renta (ISR) e IVA. Mientras para el siguiente ejercicio fiscal se propone que en un solo pago, en una sola declaración, paguen ISR e IVA y además de manera trimestral. Entonces se reduce de tres declaraciones en un trimestre, a una, y de dos formularios, a un formulario”, detalló Flores.
¿Cómo va a cumplir la meta de recaudación el SAT en 2027, si cobrará menos IVA a Resico?
Si bien estas medidas se ven positivas para la formalización de empresas, y para que el contribuyente pueda amortiguar otros cambios fiscales, estas no son nada positivas para la recaudación de ingresos del sector público, consideró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
De acuerdo con la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) la meta de recaudación de impuestos para este 2026 es de 5.8 billones de pesos, y para el siguiente año sube a 6.3 billones, lo que representa un incremento de casi medio billón de pesos.
“¿Cómo vamos a llegar a esa cifra?, tenemos dos principales vertientes en el SAT: uno, seguir facilitando el cumplimiento voluntario con digitalización, simplificación, menos trámites, funcionamiento correcto de los sistemas, que haya una orientación de calidad, que haya atención en las más 167 oficinas, que la oficina móvil siga yendo a todos los municipios y lugares más cercanos, con eso garantizamos que esa inercia del buen cumplimiento siga mejorando”, explicó el alto funcionario del SAT.
La segunda vertiente es el combate a la evasión, a la elusión, y principalmente a las factureras , pues también se propone una reforma para limitación de deducciones y de pérdidas fiscales, con lo que, de ser aprobada, se estima recaudar al menos 130,000 millones de pesos, detalló Flores.
Por su parte, el especialista de Hogan Lovells Cadwalader refirió que, aunque el Resico y el esquema opcional para el IVA de 7%, facilitaría la vida de los contribuyentes actuales, no se generan los incentivos suficientes para incorporar a la gran parte de la economía informal, como la mayoría de los comercios pequeños, que actualmente no pagan impuestos, lo cual sigue siendo el gran reto del gobierno.