La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) mostró una radiografía sobre la distribución del dinero al momento de pagar la póliza de seguro de gastos médicos de sus clientes. Un gran porcentaje es pagado a los hospitales, aunque los honorarios médicos son el gasto que más crece y la tendencia de los últimos años confirma un encarecimiento en los servicios de los doctores.
Honorarios de doctores encarecen las pólizas de seguros de gastos médicos: AMIS
La información presentada por AMIS arrojó que las aseguradoras destinaron 89% del costo total de pólizas individuales a gastos hospitalarios y honorarios del médico en 2025. El porcentaje se elevó en un par de años: en 2023 la industria de seguros destinó 81 de cada 100 pesos a ese rubro.
El gremio de aseguradoras, cuya directora general es Norma Alicia Rosas, señaló con datos en la mano que el impulso en el gasto hospitalario provino de un crecimiento en el rubro de los honorarios médicos.
Solamente en el bienio 2023-2025 el costo de los honorarios médicos subió de 20% a 37% de la factura de la póliza. Por el contrario, el costo en el gasto de hospitalización cayó de 61% en 2023 a 53% en 2025.
Aseguradoras con poca utilidad operativa
En el encarecimientos de los precios hospitalarios, así como en la siniestralidad, también ha repercutido en el sector asegurados. AMIS informó que de cada 100 pesos que ingresan al seguro de gastos médicos 99.50 pesos se destinan al pago de siniestros y operación del seguro.
El seguro de gastos médicos es un seguro que no tiene utilidad operativa porque a veces se piensa que los seguros siempre tienen siempre tienen utilidades enormes
La directora general de AMIS explicó que cada vez es más costoso asegurar a los clientes por ello la utilidad operativa solo es de 50 centavos por cada 100 pesos.
“Por eso para nosotros es muy importante seguir trabajando en eficientar cada vez más en el costo de los seguros y vemos que los costos tienen varios componentes como el pago de siniestros y los gastos de operación, administración y adquisición”, declaró.
AMIS desconoce cancelaciones de pólizas
En la rueda de prensa la AMIS también aseguró que aún no sabe que hay detrás de que un millón de personas cancelaron su póliza de seguro de gastos médicos en sólo un año, así como lo reportó Expansión.
Norma Alicia Rosas explicó que la asociación no cuenta con el “dato al respecto” porque las aseguradoras les comparten información anual.
“Nosotros tenemos, hasta el momento, visibilidad sobre el comportamiento en la contratación del número de pólizas y las cifras que tenemos al trimestre a trimestre son primas emitidas y siniestros pagados”, acotó.
Expansión informó que, al cierre del segundo trimestre de 2026, había 15.2 millones de riesgos asegurados, frente a 16.2 millones un año antes; esto significó una caída de 5.7% anual, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).