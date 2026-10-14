Honorarios de doctores encarecen las pólizas de seguros de gastos médicos: AMIS

La información presentada por AMIS arrojó que las aseguradoras destinaron 89% del costo total de pólizas individuales a gastos hospitalarios y honorarios del médico en 2025. El porcentaje se elevó en un par de años: en 2023 la industria de seguros destinó 81 de cada 100 pesos a ese rubro.

El gremio de aseguradoras, cuya directora general es Norma Alicia Rosas, señaló con datos en la mano que el impulso en el gasto hospitalario provino de un crecimiento en el rubro de los honorarios médicos.

Solamente en el bienio 2023-2025 el costo de los honorarios médicos subió de 20% a 37% de la factura de la póliza. Por el contrario, el costo en el gasto de hospitalización cayó de 61% en 2023 a 53% en 2025.