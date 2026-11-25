Entre el 19 y el 22 de noviembre, los usuarios de PS5 acumularon 683 millones de horas de juego en GTA VI, con un promedio de 17.4 horas por jugador, según el blog oficial de PlayStation.

El título también estableció un récord de jugadores simultáneos en la consola y superó las marcas anteriores de videojuegos multijugador, gratuitos y de un solo jugador.

¿Cuánto dinero generó GTA VI en su primer día?

A nivel mundial, el título de Rockstar Games alcanzó ventas minoristas estimadas por 3,790 millones de dólares al cierre de su primer día en el mercado, el 19 de noviembre. Antes de su estreno oficial, el videojuego registró ventas anticipadas de 32.5 millones de copias, de acuerdo con Take-Two Interactive, empresa matriz de la desarrolladora.

Los ingresos estimados por las ventas minoristas de GTA VI durante su primer día equivalen a casi cinco veces los aproximadamente 800 millones de dólares que generó GTA V durante sus primeras 24 horas en el mercado en 2013.

El éxito comercial ocurre en una industria que experimentó cambios en sus modelos de distribución y precios durante los últimos 13 años. Mientras que GTA V debutó en 2013 con un precio de 60 dólares, la edición estándar de GTA VI llegó al mercado por 80 dólares, en un contexto en el que los fabricantes de consolas también apuestan por la distribución digital de videojuegos.

Desde su estreno, GTA V acumula cerca de 235 millones de unidades distribuidas, mientras que las cifras de la franquicia Grand Theft Auto ascienden a alrededor de 480 millones de unidades, según Take-Two Interactive.

Pese a estos resultados, el éxito comercial de GTA VI no necesariamente establece un nuevo estándar para la industria. Emilio Hurtado, analista especializado en videojuegos, explicó a Expansión que pocos estudios cuentan con los recursos y la trayectoria necesarios para desarrollar un proyecto de esta magnitud.

“En nuestra industria invertir más dinero nunca ha sido una garantía de vender más videojuegos”, dijo.

