Por otra parte, los hábito de los jugadores entre el 19 y el 22 de noviembre los usuarios de PS5 acumularon 683 millones de horas de juego en GTA VI, con un promedio de 17.4 horas por jugador, indica el Blog oficial de PlayStation . Además, el título estableció un nuevo récord de jugadores simultáneos en esa consola, superando las marcas anteriores de videojuego multijugador, gratuitos y de un solo jugador.
El éxito de GTA VI también atrae a los ciberdelincuentes
Mientras Rockstar Games y Sony registran cifras récord, los ciberdelincuentes aprovechan el interés por el videojuego. Desde finales de octubre, la firma de ciberseguridad Kaspersky identificó más de 70 dominios sospechosos relacionados con GTA VI.
La ausencia de una versión oficial para computadora representa una de las principales oportunidades para los delincuentes, pues el título debutó el 19 de noviembre exclusivamente en PlayStation 5 y Xbox Series X y S.
Kaspersky identificó sitios web que ofrecen supuestas descargas gratuitas, videos en YouTube con enlaces para instalar el videojuego en computadoras y páginas fraudulentas que promocionan criptomonedas bajo el nombre de la franquicia.
“Los lanzamientos muy esperados siempre generan un ambiente de ansiedad y urgencia, lo que lleva a los usuarios a bajar la guardia y a actuar por impulso”, explicó Fabio Assolini, investigador líder de Seguridad para las Américas en el Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.
En una de las campañas que analizó la firma, los delincuentes obtenían comisiones por redirigir a los usuarios a determinadas páginas o inducirlos a instalar otras aplicaciones mediante un supuesto instalador del videojuego.
¿Cómo puedes evitar estafas al comprar o descargar GTA VI?
En México, Kaspersky registró 102 millones de detecciones de malware entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, mientras que en América Latina bloqueó 592 millones de intentos de ataque durante el mismo periodo.
Para evitar fraudes relacionados con GTA VI, la firma de ciberseguridad recomienda adquirir el videojuego únicamente a través de tiendas oficiales, evitar los enlaces que aparecen en comentarios o descripciones de videos en redes sociales y desconfiar de las páginas que prometen versiones gratuitas para computadora o promocionan criptomonedas supuestamente vinculadas con Rockstar Games.