Después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara a Bank of America por 1,200 millones de dólares por violaciones a la ley antilavado de dinero, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Bank of America México, aseguró que la institución financiera cumple con los estándares más altos contra lavado de dinero.
Bank of America cumple con los estándares antilavado de dinero, aseguró Emilio Romano
Para el banco es muy importante el mantener los más altos estándares de cumplimiento en materia de lavado dinero y cumplimiento de las de las actividades que realizamos todos los días para evitar actividades ilícitas en el sistema financiero
El martes 13 de octubre la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) impuso la multimillonaria multa, la tercera más elevada en al historia de ese país, debido a que Bank of America no mitigó ni reportó riesgos prioritarios para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Entre los riesgos a la seguridad de Estados Unidos, FinCEN destacó que el banco no reportó amenazas como “las Redes Chinas de Lavado de Dinero” y “las finanzas ilícitas a lo largo de la frontera suroeste”, es decir México. También violó los programas de sanciones contra Irán, Rusia, así como narcóticos y terrorismo global.
De acuerdo con la resolución, y derivado de las trabajos de investigación, Bank of America no reportó oportunamente a FinCEN más de 5,000 millones de dólares en transacciones sospechosas.
De eso monto, unos 1,000 millones de dólares están asociados con “transacciones sospechosas” de Redes Chinas de Lavado de Dinero, fraude y posible lavado de dinero basado en el comercio con la frontera suroeste de Estados Unidos.
Paquete Económico 2027 es responsable
Tras finalizar la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2026, el representante del gremio de los bancos también mencionó que el Paquete Económico 2027 es responsable. Durante la semana, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación y se turnó a los senadores.
“La banca en México vemos un presupuesto responsable. Un presupuesto que concilia muchos intereses que son mantener el equilibrio en las finanzas públicas mantener los niveles de inversión, tanto pública y privada que son parte fundamental del Plan México”, declaró.
Romano Mussali también consideró que se reducirá el endeudamiento del país y se mantendrá el grado de inversión.
“Creemos que es su presupuesto responsable que va abonando para que, a lo largo de los años, podamos ir recuperando nuestro grado de inversión a niveles más altos con menor endeudamiento a nivel de la economía”.
Inicia Semana Nacional de Educación Financiera
Durante el acto protocolario del arranque de la Semana Nacional de Educación Financiera, María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, aseguró que las finanzas son parte fundamental la vida cotidiana de los mexicanos.
“Por eso la política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 la reconoce como habilitadora; permite el acceso y el uso de productos financieros que se traduzcan en bienestar”, declaró al funcionaria,
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, elaborada por el Inegi, cerca de 77% de la población de 18 a 70 años cuenta con un al menos un producto financiero. Con los datos, Bonilla Rodríguez confirmó que aún existe un reto para acrecentar la comprensión de productos que la gente contrata.
Por su parte, Emilio Romano adelantó que, de la mano con el gobierno federal, han avanzado en crear un marco que facilite la inclusión financiera con la denomina Cuenta Fácil la cual solo se apertura con una identificación oficial y comprobante de domicilio. Además se puede hacer de forma digital y no requiere el RFC.
”Es muy importante esto porque pueden recibir depósitos de hasta 150,000 pesos al mes y no requiere tener un RFC para que puedan tener una vida digital plena. Y de ahí al Codi, que se está homologando con otra regla que salió”, refirió.