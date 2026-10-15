Bank of America cumple con los estándares antilavado de dinero, aseguró Emilio Romano

Para el banco es muy importante el mantener los más altos estándares de cumplimiento en materia de lavado dinero y cumplimiento de las de las actividades que realizamos todos los días para evitar actividades ilícitas en el sistema financiero Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México



El martes 13 de octubre la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) impuso la multimillonaria multa, la tercera más elevada en al historia de ese país, debido a que Bank of America no mitigó ni reportó riesgos prioritarios para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Entre los riesgos a la seguridad de Estados Unidos, FinCEN destacó que el banco no reportó amenazas como “las Redes Chinas de Lavado de Dinero” y “las finanzas ilícitas a lo largo de la frontera suroeste”, es decir México. También violó los programas de sanciones contra Irán, Rusia, así como narcóticos y terrorismo global.

De acuerdo con la resolución, y derivado de las trabajos de investigación, Bank of America no reportó oportunamente a FinCEN más de 5,000 millones de dólares en transacciones sospechosas.

De eso monto, unos 1,000 millones de dólares están asociados con “transacciones sospechosas” de Redes Chinas de Lavado de Dinero, fraude y posible lavado de dinero basado en el comercio con la frontera suroeste de Estados Unidos.