México se perfila como uno de los países con mayor crecimiento exportador de América Latina y el Caribe en 2026. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que el valor de sus exportaciones de bienes aumentará 26%, seis puntos porcentuales por encima del 20% estimado para la región.
Exportaciones de México crecerán 26% y superarán el ritmo regional, proyecta la Cepal
México se perfila como uno de los países con mayor crecimiento exportador de América Latina y el Caribe en 2026. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que el valor de sus exportaciones de bienes aumentará 26%, seis puntos porcentuales por encima del 20% estimado para la región.
El pronóstico coloca al país en el segundo lugar entre las 33 economías incluidas en el cuadro de proyecciones del organismo, solo detrás de Perú, con un incremento de 30%. Después aparecen Panamá, si se incluye la Zona Libre de Colón, con 24%, y Bolivia, con 23%.
Mientras varias economías sudamericanas se benefician principalmente del encarecimiento de sus materias primas, México destaca por una expansión de las cantidades exportadas , asociada a la integración de sus manufacturas en las cadenas productivas de América del Norte.
El informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2026 también identifica un impulso de las exportaciones no automotrices mexicanas, en particular de maquinaria para procesamiento de datos y otros bienes relacionados con las inversiones en inteligencia artificial.
México exportará mayor volumen
La Cepal proyecta que el crecimiento de las exportaciones mexicanas combinará un aumento de 21% en el volumen con un incremento de 5% en los precios. El avance de las cantidades sería el más elevado entre los países del cuadro de proyecciones.
El contraste con el promedio regional es significativo. Para América Latina y el Caribe el organismo calcula un aumento de 9% en el volumen exportado y de 11% en los precios.
En Perú, el país con mayor crecimiento previsto del valor exportado, los precios aumentarían 25% y el volumen, 5%. La Cepal vincula su desempeño con el dinamismo de los minerales metálicos.
La previsión mexicana también supera las tasas estimadas para Paraguay y Argentina, de 19%, así como las de Brasil y Ecuador, de 16%, Colombia, de 15%, y Chile, de 13%.
Exportaciones superarían 835,000 millones
El valor de las exportaciones mexicanas de bienes alcanzaría 835,325 millones de dólares en 2026, desde los 665,598 millones de 2025, de acuerdo con las proyecciones del organismo. En 2024, los envíos sumaron 618,342 millones de dólares.
Las importaciones llegarían a 827,613 millones de dólares, frente a los 664,803 millones de 2025 y los 636,916 millones de 2024.
Con los montos previstos para 2026, México registraría un superávit comercial de bienes de 7,712 millones de dólares, según un cálculo a partir de las cifras de la Cepal.
Manufacturas e IA impulsan ventas
El pronóstico anual sigue a un primer semestre de fuerte expansión. Entre enero y junio de 2026, el valor de las exportaciones mexicanas de bienes creció 25%, frente al 4% registrado en el mismo periodo de 2025. Para el conjunto regional, el incremento semestral fue de 20%.
Dentro de ese desempeño, las exportaciones manufactureras de México aumentaron más de 26%, de acuerdo con el informe. La Cepal atribuye el avance a la integración de las cadenas productivas con Estados Unidos y a la relocalización de actividades manufactureras hacia territorio mexicano.
Las ventas no automotrices resultaron particularmente favorecidas, sobre todo las de maquinaria para procesamiento de datos y otros bienes vinculados con las inversiones en IA . El documento no cuantifica por separado cuánto del crecimiento manufacturero corresponde a esa tecnología.
La relevancia mexicana rebasa su mercado nacional: sus exportaciones manufactureras representan más de 40% de las exportaciones totales de bienes de América Latina y el Caribe, destaca el organismo.
Importaciones también se aceleran
La expansión comercial incluye mayores compras al exterior. Para 2026, la Cepal prevé que el valor de las importaciones mexicanas de bienes crecerá 24%, con un incremento de 20% en el volumen y de 4% en los precios.
La tasa superaría el promedio regional, para el cual proyecta un crecimiento de 16% en el valor de las importaciones.
Durante el primer semestre, las compras mexicanas al exterior aumentaron 23%. El informe sitúa al país entre las economías donde el dinamismo exportador coincidió con una expansión significativa de las importaciones y mayores necesidades de bienes de capital e insumos intermedios vinculados a los sectores exportadores.
T-MEC abre incertidumbre
El escenario favorable convive con la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC . Para la Cepal, el proceso tendrá implicaciones para México en los flujos comerciales, la localización de inversiones, el nearshoring y la configuración de las cadenas regionales de valor.
El organismo advierte que las conversaciones separadas de Estados Unidos con México y Canadá generan incertidumbre ante la posibilidad de que el tratado trilateral se transforme, formalmente o en los hechos, en dos acuerdos bilaterales.
La revisión podría extenderse hacia la política industrial, la seguridad económica y la reorganización de cadenas de suministro. México afronta ese proceso con una plataforma manufacturera que, según el informe, muestra las oportunidades de la relocalización cercana, la digitalización y la industrialización avanzada.