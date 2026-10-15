El pronóstico coloca al país en el segundo lugar entre las 33 economías incluidas en el cuadro de proyecciones del organismo, solo detrás de Perú, con un incremento de 30%. Después aparecen Panamá, si se incluye la Zona Libre de Colón, con 24%, y Bolivia, con 23%.

Mientras varias economías sudamericanas se benefician principalmente del encarecimiento de sus materias primas, México destaca por una expansión de las cantidades exportadas , asociada a la integración de sus manufacturas en las cadenas productivas de América del Norte.

El informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2026 también identifica un impulso de las exportaciones no automotrices mexicanas, en particular de maquinaria para procesamiento de datos y otros bienes relacionados con las inversiones en inteligencia artificial.

México exportará mayor volumen

La Cepal proyecta que el crecimiento de las exportaciones mexicanas combinará un aumento de 21% en el volumen con un incremento de 5% en los precios. El avance de las cantidades sería el más elevado entre los países del cuadro de proyecciones.

El contraste con el promedio regional es significativo. Para América Latina y el Caribe el organismo calcula un aumento de 9% en el volumen exportado y de 11% en los precios.

En Perú, el país con mayor crecimiento previsto del valor exportado, los precios aumentarían 25% y el volumen, 5%. La Cepal vincula su desempeño con el dinamismo de los minerales metálicos.

La previsión mexicana también supera las tasas estimadas para Paraguay y Argentina, de 19%, así como las de Brasil y Ecuador, de 16%, Colombia, de 15%, y Chile, de 13%.





Exportaciones superarían 835,000 millones

El valor de las exportaciones mexicanas de bienes alcanzaría 835,325 millones de dólares en 2026, desde los 665,598 millones de 2025, de acuerdo con las proyecciones del organismo. En 2024, los envíos sumaron 618,342 millones de dólares.

Las importaciones llegarían a 827,613 millones de dólares, frente a los 664,803 millones de 2025 y los 636,916 millones de 2024.

Con los montos previstos para 2026, México registraría un superávit comercial de bienes de 7,712 millones de dólares, según un cálculo a partir de las cifras de la Cepal.