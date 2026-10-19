Asia cambia de protagonistas

Dentro de Asia, las entradas de inversión a China disminuyeron de unos 116,000 millones a 105,000 millones de dólares en 2025, mientras India registró un crecimiento de 44%. Estas tendencias no prueban una transferencia directa de capital entre ambos países, pero muestran que las opciones de inversión en la región van más allá de China.

La UNCTAD identifica fortalezas que sostienen el atractivo asiático: capacidad manufacturera instalada, redes de proveedores, grandes mercados de consumo e integración en la producción regional.

Esas condiciones amplían la discusión sobre la relocalización industrial. Además del costo de transportar una mercancía hasta el consumidor estadounidense, una empresa debe considerar dónde conseguirá componentes, servicios y personal para producirla.

La cercanía puede reducir distancias. Una red de proveedores permite resolver otra parte de la operación: disponer de piezas, mantenimiento y servicios especializados alrededor de la planta.

Las industrias en disputa

La competencia también cambia por el tipo de proyectos que buscan capital. Los sectores estratégicos, entre ellos infraestructura de inteligencia artificial, semiconductores, minerales críticos y tecnologías para la transición energética, concentraron 44% del valor mundial de los anuncios de nuevos proyectos de inversión en 2025, frente a 16% en 2020, según la UNCTAD. Los anuncios no equivalen necesariamente a inversión ya ejecutada.

La disputa abarca así actividades que definirán las próximas cadenas de suministro. Para Norteamérica, atraer una instalación exige también desarrollar la infraestructura, los conocimientos y los proveedores que permitan sostenerla.

Además, las conexiones entre ambas regiones siguen en movimiento. La UNCTAD señala que el comercio entre China y Estados Unidos cayó más de 20% desde 2024, mientras Asia oriental amplió sus intercambios tanto con China como con Norteamérica. La reorganización comercial puede crear nuevos vínculos entre las regiones, incluso cuando disminuye el intercambio directo entre las dos potencias.

Producir más en la región

El gobierno mexicano ha colocado esa competencia en la discusión del T-MEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha planteado que reducir la dependencia de proveedores externos requiere ampliar la capacidad industrial norteamericana, particularmente en semiconductores.

“No va a bastar con aranceles, se tiene que trabajar para que haya producción en Norteamérica”, afirmó.

Ebrard identificó oportunidades en actividades que producen en Asia para abastecer al mercado norteamericano. Mencionó los fármacos y equipos médicos entre los sectores en los que Estados Unidos busca reducir su dependencia de proveedores asiáticos. Su propuesta consiste en atraer esa producción hacia la región.

El comportamiento de la inversión asiática añade una exigencia a esa apuesta: Norteamérica necesita ofrecer condiciones capaces de competir con las alternativas que las empresas ya encuentran dentro de Asia.