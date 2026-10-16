La transformación ya tiene resultados medibles, pues en tres años, la producción creció a una tasa anual de 24%; los costos bajaron 16%; los defectos, 20%, y el tiempo de entrega, 49%. En 2024, el Foro Económico Mundial incorporó el complejo a su Red Global de Faros, el grupo de plantas que demuestra el uso avanzado de tecnologías de la cuarta revolución industrial. México no tiene todavía una fábrica plenamente autónoma documentada, pero esa nave regiomontana confirma que la transición ya cruzó la puerta.

Salvador Maese Barraza, presidente de Index Mexicali, lo reconoce desde otro extremo del mapa manufacturero. “No hay ninguna empresa en nuestro sector que no esté semiautomatizada”, afirma. En las plantas de exportación, explica, robots, cámaras, sensores y plataformas de monitoreo ya ocupan tareas que antes dependían por completo de manos humanas.

Francisco González Díaz, vicepresidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), define el ritmo: “La implementación de la industria 4.0 se ha estado dando sin pausa, pero sin prisa. Adoptamos las tecnologías consolidadas; yo diría que vamos con la tecnología que está de punta, pero madura”. México avanza, pero no al ritmo de China, donde plantas piloto ya ensayan el extremo de la automatización: las dark factories.

La brecha se resume en una proporción: por cada robot industrial instalado en México durante 2025, China incorporó alrededor de 68, según cálculos propios con datos de la Federación Internacional de Robótica (IFR).

La Dark Factory

El nombre puede confundir. Una dark factory, o fábrica oscura, no es una planta clandestina, sino una instalación donde robots, inteligencia artificial, visión artificial, sensores, vehículos autónomos y software sostienen gran parte del proceso con intervención humana mínima. Como las máquinas no necesitan iluminación para trabajar, la industria adoptó la imagen de una nave que puede operar a oscuras.

En la práctica, la autonomía total sigue lejos de ser la norma, pero lo que avanza es una escala: primero se automatiza una tarea repetitiva; después, una celda; más tarde, el traslado de materiales, la inspección y el mantenimiento. Cuando esos sistemas se conectan, la fábrica puede ajustar ritmos, identificar defectos y anticipar averías. Las personas no desaparecen: salen de algunas operaciones directas y se concentran en programación, supervisión, integración y decisiones.

El incentivo económico explica la Carrera, de acuerdo con cálculos de Ken Research, estas soluciones podrían elevar hasta 30% la eficiencia productiva. Las plantas automatizadas buscan operar durante las 24 horas, reducir desperdicios, elevar la precisión y responder con mayor rapidez a la demanda. Electrónica, automóviles, baterías, acero, semiconductores y farmacéutica ofrecen terrenos fértiles. La fábrica oscura no es una categoría cerrada, sino el extremo de una tendencia hacia procesos cada vez más autónomos.

El negocio también crece. Grand View Research valuó el mercado mundial de tecnologías para dark factories en 119,200 millones de dólares en 2024 y proyectó 194,600 millones para 2030.