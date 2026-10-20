Aprueban Senadores Ley de Economía Digital; regresa al Ejecutivo para su publicación

“A su vez, pueden contribuir a que las instituciones financieras conozcan mejor la actividad económica de los establecimientos y cuenten con mayores elementos para evaluar sus posibilidades de financiamiento”.

Remarcó que la digitalización de los pagos también permite aprovechar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la participación de las pequeñas unidades económicas en mercados cada vez más interconectados.

PRI señala falta de gradualidad

Por su parte, Claudia Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI, mencionó en la tribuna que la iniciativa de ley carece de gradualidad en su implementación, aunque en el documento s establece.

“Aunque en la exposición dice que esta ley se implementará con gradualidad, en los artículos ninguno menciona eso. Por el contrario, menciona su aplicación inmediata; menciona que la Secretaría de Hacienda posteriormente emitirá una lista de sectores por donde comenzarán a hacerse obligatorios los pagos en digital”, señaló.

De acuerdo con la priista, la iniciativa de la Presidenta “corre la suerte” de los decretos del Reino de España en Nueva España “cuando mandaban decretos que eran inaplicables”.

“¿Cómo le vamos a hacer en un país donde el 55% de la población está en la informalidad. Donde 17 millones de personas no usan internet, donde más de un tercio de los adultos mayores no tienen ni siquiera cuenta bancaria y una de cada cuatro personas que trabajan en el campo está desconectada?”, preguntó

