El Senado de la República aprobó con 73 votos a favor y 34 en contra, la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. De esta manera, se turna al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Aprueban Senadores Ley de Economía Digital; regresa al Ejecutivo para su publicación
El Senado de la República aprobó con 73 votos a favor y 34 en contra, la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. De esta manera, se turna al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la exposición del documento, el senador Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, mencionó al Pleno de la Cámara Alta que México tiene que buscar el siguiente paso en la transformación digital y que inició hace unas décadas con la operación del SPEI.
“Esta ley establece un marco de coordinación para que las autoridades competentes, las instituciones financieras y los participantes en la actividad económica contribuyan a ampliar el acceso a la utilización de estos mecanismos”, mencionó.
Agregó que la iniciativa también busca que las MiPymes puedan acceder a los servicios digitales de cobro y con ello puedan facilitar sus ventas, reducir tiempos de operación y generar registros confiables de sus ingresos.
“A su vez, pueden contribuir a que las instituciones financieras conozcan mejor la actividad económica de los establecimientos y cuenten con mayores elementos para evaluar sus posibilidades de financiamiento”.
Remarcó que la digitalización de los pagos también permite aprovechar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la participación de las pequeñas unidades económicas en mercados cada vez más interconectados.
PRI señala falta de gradualidad
Por su parte, Claudia Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI, mencionó en la tribuna que la iniciativa de ley carece de gradualidad en su implementación, aunque en el documento s establece.
“Aunque en la exposición dice que esta ley se implementará con gradualidad, en los artículos ninguno menciona eso. Por el contrario, menciona su aplicación inmediata; menciona que la Secretaría de Hacienda posteriormente emitirá una lista de sectores por donde comenzarán a hacerse obligatorios los pagos en digital”, señaló.
De acuerdo con la priista, la iniciativa de la Presidenta “corre la suerte” de los decretos del Reino de España en Nueva España “cuando mandaban decretos que eran inaplicables”.
“¿Cómo le vamos a hacer en un país donde el 55% de la población está en la informalidad. Donde 17 millones de personas no usan internet, donde más de un tercio de los adultos mayores no tienen ni siquiera cuenta bancaria y una de cada cuatro personas que trabajan en el campo está desconectada?”, preguntó