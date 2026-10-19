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Transportistas respaldan uso de TAG en casetas, pero advierten un riesgo por recorte a deducciones

Mientras los transportistas respaldan el uso de dispositivos TAG para agilizar los cruces, rechazan la intención de reducir el límite de facturación para acceder al estímulo fiscal por el pago de peajes.
lun 19 octubre 2026 05:01 PM
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El autotransporte de carga y pasajeros asegura estar listo para los pagos digitales.
La Canacar solicita elevar a 420 millones de pesos el umbral del estímulo por peajes y advierte que reducirlo puede afectar inversiones, empleos y el uso de autopistas de cuota. (Raquel Cunha/REUTERS)

La digitalización de los pagos en las casetas de las carreteras federales puede reducir los tiempos de espera para el autotransporte, pero la propuesta fiscal que acompaña al paquete económico de 2027 genera preocupación en el sector.

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 plantea reducir de 300 a 250 millones de pesos el umbral de facturación para acceder al beneficio fiscal, que permite acreditar hasta 50% del gasto en casetas contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) advierte que el ajuste puede reducir los márgenes de ganancia de las empresas, limitar sus inversiones y desincentivar el uso de autopistas de cuota.

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Los TAG pueden reducir las filas en carretera

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) respalda la digitalización de los pagos en casetas, sobre todo en puntos donde la congestión puede retrasar hasta una hora el paso de los autobuses.

“Vemos muy bien la iniciativa. Hay casetas que son un cuello de botella, donde un autobús puede tardar entre media hora y una hora en pasar. Eso perjudica al transportista, al pasajero y a todos los usuarios. Por eso impulsamos y celebramos la propuesta. Creemos que dará mucha más agilidad”, señala Luis Zaldívar, presidente del organismo, en entrevista con Expansión.

La reducción de los tiempos de espera permitiría mejorar la circulación y evitar que las unidades permanezcan detenidas durante periodos prolongados. Para las empresas de transporte, las demoras en las casetas afectan la operación de sus vehículos y pueden repercutir en los tiempos de traslado.

La Canapat representa a más de 600 empresas, entre ellas ADO y ETN. Según Zaldívar, todos sus agremiados ya utilizan dispositivos TAG para realizar pagos electrónicos, por lo que la iniciativa no supone incorporar una tecnología desconocida para el sector, sino extender y facilitar una modalidad de pago que ya forma parte de sus operaciones.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) comparte esta postura. La mayoría de sus afiliados también utiliza herramientas de pago digital, por lo que considera que la medida puede agilizar los cruces en las casetas y reducir las filas que afectan el traslado de mercancías.

La iniciativa de la Ley de Economía Digital contempla impulsar gradualmente los pagos electrónicos en sectores como las gasolineras y las carreteras. El Gobierno ha señalado que el objetivo es aumentar el número de carriles habilitados para pagos digitales y acelerar el paso de los vehículos, sin eliminar de inmediato el efectivo.

El estímulo fiscal enfrenta una reducción

El respaldo a la digitalización contrasta con la postura de la Canacar frente a la iniciativa de Ley de Ingresos de 2027. La propuesta plantea reducir de 300 a 250 millones de pesos el umbral de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal por el pago de peajes.

Actualmente, las empresas que cumplen los requisitos pueden acreditar contra el ISR causado hasta el 50% del gasto realizado en las autopistas de cuota. El beneficio está dirigido a contribuyentes dedicados exclusivamente al transporte terrestre público y privado de carga o pasaje, así como al transporte turístico, sujetos a las condiciones previstas en la legislación fiscal.

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Para Augusto Ramos, presidente de la Canacar, reducir el umbral puede afectar la capacidad financiera de las compañías y limitar sus posibilidades de inversión, expansión y contratación.

La cámara busca que el límite se actualice de acuerdo con la inflación. Su propuesta consiste en elevarlo a 420 millones de pesos, aunque también considera aceptable mantenerlo en los 300 millones actuales, en lugar de reducirlo a 250 millones.

“Buscamos un monto real, acorde con la inflación. La cantidad que estamos solicitando es de 420 millones de pesos. Si no es posible aumentar el umbral, pedimos que se mantenga en 300 millones”, expone Ramos.

La reducción propuesta equivale a 16.7% respecto al límite vigente. Para el organismo, el cambio puede restringir el acceso al beneficio y reducir los recursos disponibles para cubrir los costos de operación.

La Canacar sostiene que el estímulo también tiene implicaciones para el crecimiento de las empresas. En su opinión, reducirlo puede limitar los incentivos para ampliar las operaciones, invertir en nuevas unidades y generar empleos.

Menos incentivos para usar autopistas de cuota

La Canacar advierte que una reducción del estímulo puede influir en la elección de las rutas, al restar atractivo económico al uso de las autopistas de cuota frente a las carreteras libres.

El organismo estima que solo 19% de las carreteras libres se encuentra en condiciones óptimas de circulación. Por ello, considera que debilitar los incentivos para utilizar las autopistas podría llevar a algunas empresas a buscar alternativas para compensar el aumento de sus costos.

“Buscamos que el estímulo por el pago de casetas incentive el uso de las autopistas. Si se reduce el beneficio, las empresas podrían verse obligadas a buscar otras rutas para compensar ese cambio”, expone Ramos.

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Autotransporte de pasajeros Autotransporte de carga infraestructura carretera

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