Los TAG pueden reducir las filas en carretera

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) respalda la digitalización de los pagos en casetas, sobre todo en puntos donde la congestión puede retrasar hasta una hora el paso de los autobuses.

“Vemos muy bien la iniciativa. Hay casetas que son un cuello de botella, donde un autobús puede tardar entre media hora y una hora en pasar. Eso perjudica al transportista, al pasajero y a todos los usuarios. Por eso impulsamos y celebramos la propuesta. Creemos que dará mucha más agilidad”, señala Luis Zaldívar, presidente del organismo, en entrevista con Expansión.

La reducción de los tiempos de espera permitiría mejorar la circulación y evitar que las unidades permanezcan detenidas durante periodos prolongados. Para las empresas de transporte, las demoras en las casetas afectan la operación de sus vehículos y pueden repercutir en los tiempos de traslado.

La Canapat representa a más de 600 empresas, entre ellas ADO y ETN. Según Zaldívar, todos sus agremiados ya utilizan dispositivos TAG para realizar pagos electrónicos, por lo que la iniciativa no supone incorporar una tecnología desconocida para el sector, sino extender y facilitar una modalidad de pago que ya forma parte de sus operaciones.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) comparte esta postura. La mayoría de sus afiliados también utiliza herramientas de pago digital, por lo que considera que la medida puede agilizar los cruces en las casetas y reducir las filas que afectan el traslado de mercancías.

La iniciativa de la Ley de Economía Digital contempla impulsar gradualmente los pagos electrónicos en sectores como las gasolineras y las carreteras. El Gobierno ha señalado que el objetivo es aumentar el número de carriles habilitados para pagos digitales y acelerar el paso de los vehículos, sin eliminar de inmediato el efectivo.

El estímulo fiscal enfrenta una reducción

El respaldo a la digitalización contrasta con la postura de la Canacar frente a la iniciativa de Ley de Ingresos de 2027. La propuesta plantea reducir de 300 a 250 millones de pesos el umbral de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal por el pago de peajes.

Actualmente, las empresas que cumplen los requisitos pueden acreditar contra el ISR causado hasta el 50% del gasto realizado en las autopistas de cuota. El beneficio está dirigido a contribuyentes dedicados exclusivamente al transporte terrestre público y privado de carga o pasaje, así como al transporte turístico, sujetos a las condiciones previstas en la legislación fiscal.

