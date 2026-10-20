México se prepara para disminuir el uso del efectivo; ley de Economía Digital entra en su etapa final de aprobación

De acuerdo con la iniciativa de ley, la cual se espera quede aprobada sin mayores cambios esta misma semana, la CURP digital será indispensable para la contratación de servicios financieros pues será aceptada como un mecanismo de confianza, conforme a las disposiciones de carácter general que emitan las autoridades competentes, es decir Banxico, CNBV o la Agencia de Transformación Digital.

Mark McCoy, director general de Banco Covalto, explicó a Expansión que la CURP digital no solo ayudará a incrementar la inclusión financiera, sino que para la banca reducirá la “fricción” para el proceso obligatorio de la verificación de los clientes, también conocido como Know Your Customer (KYC). Dicho de otra forma, al aceptar el CURP digital se estandariza el proceso mediante el cual se integra a un nuevo cliente.

Habrá que adecuar los sistemas y los procesos de cumplimiento con la regulación secundaria, pero sí estandariza una parte importante del proceso de apertura con la CURP Digital y hará el proceso de KYC remoto más eficiente. Mark McCoy, director general de Banco Covalto.



La exposición de motivos de la ley remarca que para que el acceso a pagos digitales sea de alcance transversal en la economía de México es necesario que el sistema opere a distancia. Por ello, el modelo remoto requiere fuentes de confianza que permitan acreditar la identidad sin presencia física ni documentos en papel.

“Esta iniciativa reconoce con ese carácter a la CURP Digital prevista en la Ley General de Población y el Expediente Digital Ciudadano establecido en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, siempre con el consentimiento de la persona titular y conforme a la normativa de protección de datos personales”, detalló la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

​En este sentido, aseguran que una mayor integración al sistema financiero permite acceder a instrumentos de ahorro, crédito, seguros y otros servicios.