Promociones en gasolina y una cuenta bancaria fácil de abrir, así debutará la Ley de Economía Digital

“Cuenta Fácil”, la apuesta de Banxico para masificar las cuentas digitales

El otro componente será la cuenta N2 Bis, que ahora llevará el nombre de “Cuenta Fácil”. Se trata de una cuenta dirigida principalmente a micro y pequeños negocios, así como a personas que trabajan por cuenta propia, que podrá abrirse de manera remota mediante la aplicación de un banco. Para su contratación se contempla el uso de una identificación oficial y comprobante de domicilio, y no se necesita el RFC.

La cuenta, diseñada por Banco de México, permitirá depósitos mensuales de hasta 15 mil Udis, equivalentes a poco más de 130 mil pesos. El esquema amplía el límite actual de 25 mil pesos para operaciones en efectivo al incorporar transferencias digitales, lo que permitirá utilizarla para recibir pagos de clientes mediante herramientas como SPEI y CoDi.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones también trabaja con las instituciones financieras para simplificar el uso de CoDi. La intención es que los usuarios puedan generar o escanear códigos QR desde las aplicaciones bancarias y realizar pagos o cobros desde el teléfono.

Los comercios podrán utilizar códigos QR estáticos, códigos generados desde el teléfono móvil con el monto de la operación o, en el caso de establecimientos de mayor tamaño, pantallas que generen el código durante el cobro. Las operaciones mediante SPEI y CoDi no contemplan comisiones para el cliente ni para el comercio.

La nueva Cuenta Fácil busca incorporar al sistema financiero a negocios y trabajadores que actualmente operan principalmente con efectivo. El registro de las operaciones digitales también permitirá construir un historial de movimientos que, posteriormente, podrá utilizarse para acceder a otros productos financieros, como créditos.

El gobierno plantea que la digitalización de los pagos reduzca gradualmente la circulación de efectivo, facilite las operaciones de los pequeños comercios y amplíe el acceso a servicios financieros.

La aplicación de las nuevas reglas será gradual. Una vez aprobada y publicada por el Ejecutivo, la Ley de Economía Digital contará con 15 días para dar a conocer más detalles sobre la puesta en marcha de los sectores donde operará y los alcances de su primera etapa de implementación.

