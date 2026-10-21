Ley de economía digital: Gentera prevé una transición gradual en la reducción del efectivo en México

La nueva legislación contempla impulsar el uso de estos medios en actividades como las gasolineras y las casetas de peaje. Para Majós, comenzar con sectores específicos permitirá avanzar en la adopción de pagos digitales y evaluar su implementación, sin perder de vista las excepciones necesarias para que la transición sea viable.

“Creo que esto es un esfuerzo que se tiene que hacer con distintas partes”, dijo al referirse a la participación del gobierno, la iniciativa privada y el sector financiero. Como ejemplo, mencionó a Perú, donde la coordinación entre autoridades y empresas ha favorecido el desarrollo de soluciones que permiten realizar compras de bajo monto mediante códigos QR y billeteras electrónicas.

En México, uno de los principales pendientes es mejorar la interoperabilidad de los sistemas, de modo que los usuarios puedan transferir dinero y pagar a personas o comercios que operan con instituciones financieras distintas. Majós señaló que Gentera y Banco Compartamos ya cuentan con herramientas para avanzar en esa dirección, mediante su banca móvil, tarjetas de débito y CoDi.

El directivo añadió que una parte de los clientes de la institución ya utiliza estos servicios y que la adopción continuará creciendo durante el próximo año. De una base de más de 10.5 millones de clientes, una proporción importante tiene acceso a cuentas de débito y utiliza activamente la banca móvil, explicó.

