¿Adiós al efectivo en México? Lo que implica la nueva Ley de Economía Digital

Si bien la ley busca revertir la dependencia de los mexicanos con el efectivo, lo cierto también es que no será un misión fácil. Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox, mencionó a Expansión que aprobar una ley para digitalizar la economía por decreto es como legislar para que deje de llover: ignora por completo la física de la realidad.

Digitalizar a la fuerza sin corregir los temas de fondo, como la asfixia fiscal o las condiciones de competencia en la red de medios de pago; es fiscalización punitiva disfrazada de tecnología Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox.



El experto sostuvo que, con base en la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el sistema financiero mexicano es, en gran medida, una maqueta de cuentas fantasma: casi seis de cada diez cuentas bancarias en México están inactivas.

El experto mencionó que tener una cuenta bancaria no equivale a pagar en digital y como muestra, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 revela que 85% de los adultos para en efectivo compras menores de 500 pesos.

“La cuenta bancaria en México opera hoy como una simple escala técnica hacia el cajero: durante el primer semestre de 2026, el 46.7% de las remesas electrónicas del primer semestre, 14,260 millones de dólares, ni siquiera llegó a una cuenta y se cobró en efectivo en ventanilla”, agregó el entrevistado.