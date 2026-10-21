El Congreso de la Unión ya aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y con ello sólo queda pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El esfuerzo del Gobierno de México por desincentivar el uso del dinero en efectivo trajo consigo otro debate: ¿ Los mexicanos dejarán de usar billetes y monedas ?
¿Adiós al efectivo en México? Lo que implica la nueva Ley de Economía Digital
Si bien la ley busca revertir la dependencia de los mexicanos con el efectivo, lo cierto también es que no será un misión fácil. Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox, mencionó a Expansión que aprobar una ley para digitalizar la economía por decreto es como legislar para que deje de llover: ignora por completo la física de la realidad.
Digitalizar a la fuerza sin corregir los temas de fondo, como la asfixia fiscal o las condiciones de competencia en la red de medios de pago; es fiscalización punitiva disfrazada de tecnología
El experto sostuvo que, con base en la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el sistema financiero mexicano es, en gran medida, una maqueta de cuentas fantasma: casi seis de cada diez cuentas bancarias en México están inactivas.
El experto mencionó que tener una cuenta bancaria no equivale a pagar en digital y como muestra, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 revela que 85% de los adultos para en efectivo compras menores de 500 pesos.
“La cuenta bancaria en México opera hoy como una simple escala técnica hacia el cajero: durante el primer semestre de 2026, el 46.7% de las remesas electrónicas del primer semestre, 14,260 millones de dólares, ni siquiera llegó a una cuenta y se cobró en efectivo en ventanilla”, agregó el entrevistado.
HR Ratings prevé más inclusión financiera
Por el contrario, la agencia calificadora HR Ratings prevé que la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos sí tendrá un impacto positivo en los hábitos financieros de los mexicanos.
Ángel García, director ejecutivo senior de Instituciones Financieras en HR Ratings, dijo a Expansión que sí consideran un “efecto positivo” en la incorporación de más personas a sistema financiero mexicano y con ello habría un reducción del uso de efectivo.
“Vemos que sí tendría un efecto positivo en la inclusión financiera del país. Y con ello con una reducción del uso de efectivo. ¿A qué niveles podría estar reduciendo el uso efectivo? Todavía es muy prematuro conocerlo hasta saber las reglas secundarias para la adopción de los mecanismos de pagos digitales”, acotó.
La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores también señaló que, una vez publicado en DOF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contará con 15 días para delimitar cuáles son los sectores estratégicos que sólo aceptarán pagos digitales.
Además, de acuerdo con la ley, las autoridades de los tres órganos de gobierno realizarán las acciones necesarias para aceptar pagos digitales en sus trámites y servicios.
De la misma manera la ley establece que la CURP digital será indispensable para la contratación de servicios financieros pues será aceptada como un mecanismo de confianza, conforme a las disposiciones de carácter general que emitan las autoridades competentes, es decir Banxico, CNBV o la Agencia de Transformación Digital.
“Realmente falta cómo sería la implementación o estas reglas secundarias de la adopción de estos pagos”, remarcó García.