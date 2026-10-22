Nu México advierte que el reto de los pagos digitales será la confianza de los mexicanos

Nu México adelanta campaña contra el efectivo

Desde la trinchera morada, Romina Benvenuti aseguró que lanzarán próximamente un campaña de información para los mexicanos para que paguen sus servicios y gastos de forma digital.

“En la medida en que podamos transmitir que los pagos digitales son seguros y confiables podemos generar mayor adopción. Los rieles y la infraestructura tecnológica están para hacer pagos digitales”, acotó.

Pese a los restos que implica dejar de usar el efectivo en el país, Nu México también celebró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum encamine sus esfuerzos hacia una economía con menor uso de efectivo , aunque advierten que estará pendiente de la ley secundaria.

“Nosotros celebramos que el gobierno tenga esta agenda de digitalización del país y muy particularmente de los pagos digitales. Así que estamos a la espera ahora de la reglamentación y de la publicación en el Diario Oficial de la Federación”, consideró Benvenuti.

