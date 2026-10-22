Con la aprobación de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos por parte del Congreso de la Unión, Nu México —un banco nativo digital y filial de Nu en el país— advirtió que el principal reto de la banca comercial y autoridades es crear confianza en los pagos digitales.
Nu México advierte que el reto de los pagos digitales será la confianza de los mexicanos
Romina Benvenuti, directora de Políticas Públicas y Legal de Nu México, dijo en rueda de prensa que el reto de la educación financiera, con motivo de la Ley de Economía Digital, será la confianza de los usuarios en los pagos electrónicos.
“Esto será un reto que tenemos que abordar en conjunto, tanto instituciones privadas, reguladores y autoridades públicas. Va a ser un esfuerzo en conjunto”, Romina Benvenuti, directora de Políticas Públicas y Legal de Nu México.
Nu México adelanta campaña contra el efectivo
Desde la trinchera morada, Romina Benvenuti aseguró que lanzarán próximamente un campaña de información para los mexicanos para que paguen sus servicios y gastos de forma digital.
“En la medida en que podamos transmitir que los pagos digitales son seguros y confiables podemos generar mayor adopción. Los rieles y la infraestructura tecnológica están para hacer pagos digitales”, acotó.
Pese a los restos que implica dejar de usar el efectivo en el país, Nu México también celebró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum encamine sus esfuerzos hacia una economía con menor uso de efectivo , aunque advierten que estará pendiente de la ley secundaria.
“Nosotros celebramos que el gobierno tenga esta agenda de digitalización del país y muy particularmente de los pagos digitales. Así que estamos a la espera ahora de la reglamentación y de la publicación en el Diario Oficial de la Federación”, consideró Benvenuti.
Condusef advierte el ocaso de las Terminales Punto de Venta
En la rueda de prensa también participó Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y declaró que la reciente aprobación de la Ley de Economía Digital de Pagos Digitales podría inhibir el uso de Terminales de Punto de Venta (TPV).
“Con esta revolución que se está dando con la ley, pues ya no va a ser necesario tantas TPV. Las terminales van a empezar a ser parte de la historia”, dijo Óscar Rosado, presidente de la Condusef.
Un celular y Cuenta Fácil para recibir pagos
En palabras de Rosado Jiménez lo que dará el fin a las TPVs es que, cuando entre en vigor la Ley de Economía Digital, solo será necesario un teléfono celular y una “Cuenta Fácil”, como ahora se conoce a la N2 Bis, así como CoDi o Dimo. “Esa será tu terminal punto de venta”.
“ En la medida que se avance hacia la digitalización del efectivo, el país, el gobierno, el sistema financiero, pero sobre todo la ciudadanía, tiene enormes beneficios . Este país gana básicamente en un tema de trazabilidad. La trazabilidad del efectivo es imposible, lo que está circulando diariamente en México son más de 3.4 billones de pesos”.
Presentan resultados del Impacto Nu
El banco de origen brasileño presentó los resultados de la cuarta edición de Impacto Nu, un estudio anual sobre el acceso, los hábitos y el bienestar financiero de sus clientes. En este sentido, el reporte demuestra que un 87% de sus clientes afirma la institución financiera tuvo un impacto positivo en su vida.
En este grupo, destacan que el beneficio principal se refleja de forma directa en su economía personal. De la misma manera, el estudio arrojó que uno de cada dos clientes había intentado acceder a algún producto financiero fue rechazado por otra institución antes de unirse a Nu.
Además, el 55% de sus usuarios obtuvo su primera tarjeta de crédito gracias a Nu, de los cuales casi la mitad son mujeres.