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Economía

Hacienda sube IEPS a gasolinas y estímulos a diésel se mantienen; superan los 9.7 pesos por litro

Del 17 al 23 de octubre, la cuota IEPS para la gasolina Magna será de 2.71 pesos y para la gasolina Premium será de 1.91 pesos, montos mayores a los que aplicaron del 10 al 16 de octubre.
vie 16 octubre 2026 05:52 PM
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Una despachadora de gasolina, atiende un servicio en una estación de carga.
Para la semana del 17 al 23 de octubre, se aplicará una cuota por IEPS de 2.71 pesos a la gasolina Magna, un monto mayor a los 2.39 pesos que aplicaron hasta la semana que termina este viernes 16 de octubre. (Foto: Alán Ortega/Cuartoscuro. )

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó las cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobrará a las gasolinas Magna y Premium, para la semana del 17 a 23 de octubre. Mientras el diésel tendrá una cuota cero por sexta semana consecutiva y un estímulo cercano a los 10 pesos por cada litro, detalló la institución en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Para la semana que inicia mañana el sábado 17 de octubre, se aplicará una cuota por IEPS de 2.71 pesos a la gasolina Magna, un monto mayor a los 2.39 pesos que aplicaron hasta la semana que termina este viernes 16 de octubre.

El monto de la cuota obedece a un estímulo fiscal de 3.99 pesos, equivalente al 59.48%, apoyos menores a los que se otorgaron hasta hoy.

Gasolina Premium tendrá IEPS de 1.91 pesos por litro

También, la cuota IEPS para la gasolina Premium se incrementará levemente con una cuota de 1.91 pesos por litro, cuando la que aplica hasta hoy es de 1.62 pesos.

La cuota IEPS de la gasolina roja obedece a un apoyo fiscal de3.75 pesos, equivalentes al 66.19% de la cuota total.

Diésel tendrá apoyos fiscales de 9.72 pesos por litro

El ganador de los estímulos fiscales, es el litro del diésel. Para la semana del 17 al 23 de octubre, tendrá por sexta semana consecutiva una cuota cero, por un descuento de 100% equivalente a 7.36 pesos por litro.

Además, el estímulo complementario será de 2.35 pesos, más del doble que aplicó esta semana de 1.09 pesos por litro.

Así, el diésel tendrá estímulos totales por 9.72 pesos, un monto muy cercano a los 10 pesos por litro.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Gasolina

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