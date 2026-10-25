La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informó que lleva a cabo, desde junio, una investigación por posibles prácticas monopólicas en la aceptación de vales de despensa y medios de pagos electrónicos minoristas en distintas regiones del país. En un documento en poder de Expansión, la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval) manifestó que su respeto a las atribuciones de las autoridades competentes y a los procedimientos establecidos en la legislación, así como su compromiso con el desarrollo de un sector competitivo, transparente y en beneficio de trabajadores, empresas y establecimientos comerciales.
Vales de despensa, bajo la lupa antimonopolio; un beneficio que alcanza a 40 millones de personas
Vales de despensa impactan a 40 millones de personas: Aseval
La Aseval manifestó que los vales de despensa constituyen una de las prestaciones sociales más importantes para las personas trabajadoras y sus familias, que impacta positivamente a más de 40 millones de personas en el país.
Por su parte, la Autoridad Investigadora del CNA fue quien empezó una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en la aceptación de vales de despensa y medios de pago electrónicos en establecimientos de comercio minorista en distintas regiones del país.
Sin embargo, no mencionó el nombre de las empresas de retail involucradas en prácticas que afectan el libre comercio y la competencia.
Minoristas podrían caer en monopolio
De acuerdo con la autoridad, la investigación busca determinar si existen conductas que dificulten indebidamente que los proveedores de vales y medios de pago electrónicos compitan en el sistema de pagos.
“Estas conductas podrían constituir prácticas monopólicas relativas, esto puede ocurrir cuando una empresa con poder sustancial, es decir, con capacidad para influir en las condiciones de un mercado, utiliza ese poder para desplazar indebidamente a otras empresas, impedirles participar o establecer ventajas exclusivas.
Con esta investigación, la CNA busca proteger la competencia en servicios que las personas utilizan en su vida diaria en beneficio de las familias.
Cofece sancionó a Walmart
No es la primera vez que la autoridad pone el ojo en establecimientos de comercio minorista. La extinta Comisión Federal de Competencia (Cofece), y antecesora del CNA, investigó y multó en 2024 a la cadena de supermercados Walmart por prácticas monopólicas en el abastecimiento y distribución de alimentos, bebidas y artículos para higiene y limpieza del hogar.
El desaparecido organismo autónomo indicó en aquel momento que Walmart México, filial de la tienda creada por el estadounidense Sam Walton, impuso condiciones de compra abusivas a sus proveedores al prohibirles que ofrecieran precios igual o más bajos a sus competidores durante 13 años.
En caso de que los proveedores no hicieran caso a las demandas de la empresa multinacional aplicaba represalias.
De esa forma, en diciembre del 2024, la Cofece multó a Walmart con 93.4 millones de pesos. Además de que le ordenó detener las prácticas ilegales.
Cofece cero competencia en pago con tarjeta
Otro antecedente de la Cofece también fue en materia de tarjetas de crédito y débito. En diciembre del 2020, la comisión desaparecida estableció que no existen condiciones de competencia en la red de pagos con tarjeta debido a la probable existencia de barreras a la competencia de nuevos participantes en este mercado.
La comisión señaló que los sistemas de pagos con tarjeta permiten la transferencia de dinero entre tarjetahabientes y comercios para la compra de bienes y servicios. Estos dos grupos de usuarios requieren conectarse a una red de pagos con tarjeta en la que se procese la transacción.
Es decir, el que compra necesita una tarjeta proporcionada por un banco emisor que le permita disponer de recursos, a su vez el comercio necesita un banco que le dé acceso a la red y a la tecnología para aceptar las tarjetas como una forma de pago.
Sin embargo, en la red participan bancos que emiten las tarjetas y/o afilian comercios; los titulares de marca de la tarjeta, como Visa y MasterCard, y las cámaras de compensación que procesan la transacción, que en México son dos, E-Global y Prosa.
“La falta de condiciones de competencia en los servicios que ofrece esta red afecta a los consumidores y a los comercios, frenando la bancarización y la inclusión financiera”, se lee en el documento.