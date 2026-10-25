Vales de despensa, bajo la lupa antimonopolio; un beneficio que alcanza a 40 millones de personas

Vales de despensa impactan a 40 millones de personas: Aseval

La Aseval manifestó que los vales de despensa constituyen una de las prestaciones sociales más importantes para las personas trabajadoras y sus familias, que impacta positivamente a más de 40 millones de personas en el país.

Por su parte, la Autoridad Investigadora del CNA fue quien empezó una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en la aceptación de vales de despensa y medios de pago electrónicos en establecimientos de comercio minorista en distintas regiones del país.

Sin embargo, no mencionó el nombre de las empresas de retail involucradas en prácticas que afectan el libre comercio y la competencia.

