El monto es el tercero más alto para cualquier mes en la serie histórica, solo por debajo de los 81,420 millones de dólares de julio y los 78,010 millones de agosto de este año.

Las manufacturas concentraron la mayor parte de las ventas al exterior en septiembre, ya que sus exportaciones sumaron 72,773 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 39%.

Dentro de este grupo destacó el avance de 94.7% en los envíos de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, que casi duplicaron su valor frente a septiembre de 2025.

También aumentaron las exportaciones de productos de la minerometalurgia, con 15.5%; maquinaria y equipo especial para industrias diversas, con 14.7%; y productos de plástico y caucho, con 12.9%.

La industria automotriz registró un crecimiento más moderado, porque sus ventas al exterior subieron 5.7% anual, hasta 16,434 millones de dólares. El resultado combinó un aumento de 8.5% en los envíos a Estados Unidos y una caída de 7.4% en los dirigidos a otros mercados.

Las exportaciones manufactureras no automotrices, por su parte, crecieron 53% anual y alcanzaron 56,339 millones de dólares.

Las exportaciones a Estados Unidos

Estados Unidos es el principal destino de las mercancías mexicanas, las exportaciones no petroleras dirigidas a ese país aumentaron 43.5% anual en septiembre, mientras que las destinadas al resto del mundo crecieron 16.4%.

Entre enero y septiembre, el mercado estadounidense recibió 84.8% de las exportaciones no petroleras de México. El 15.2% restante se dirigió a otros países.

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones totales sumaron 627,194 millones de dólares, un aumento de 30.4% frente al mismo periodo de 2025.

De ese total, 92.3% correspondió a productos manufacturados; 2.6%, a bienes petroleros; 2.6%, a productos extractivos no petroleros; y 2.5%, a bienes agropecuarios.