El valor de las mercancías que México vendió al exterior alcanzó 77,797 millones de dólares en septiembre de 2026, un aumento de 37.9% frente al mismo mes del año pasado, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Exportaciones de México crecen 37.9% en septiembre y alcanzan su tercer máximo histórico
El monto es el tercero más alto para cualquier mes en la serie histórica, solo por debajo de los 81,420 millones de dólares de julio y los 78,010 millones de agosto de este año.
Las manufacturas concentraron la mayor parte de las ventas al exterior en septiembre, ya que sus exportaciones sumaron 72,773 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 39%.
Dentro de este grupo destacó el avance de 94.7% en los envíos de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, que casi duplicaron su valor frente a septiembre de 2025.
También aumentaron las exportaciones de productos de la minerometalurgia, con 15.5%; maquinaria y equipo especial para industrias diversas, con 14.7%; y productos de plástico y caucho, con 12.9%.
La industria automotriz registró un crecimiento más moderado, porque sus ventas al exterior subieron 5.7% anual, hasta 16,434 millones de dólares. El resultado combinó un aumento de 8.5% en los envíos a Estados Unidos y una caída de 7.4% en los dirigidos a otros mercados.
Las exportaciones manufactureras no automotrices, por su parte, crecieron 53% anual y alcanzaron 56,339 millones de dólares.
Las exportaciones a Estados Unidos
Estados Unidos es el principal destino de las mercancías mexicanas, las exportaciones no petroleras dirigidas a ese país aumentaron 43.5% anual en septiembre, mientras que las destinadas al resto del mundo crecieron 16.4%.
Entre enero y septiembre, el mercado estadounidense recibió 84.8% de las exportaciones no petroleras de México. El 15.2% restante se dirigió a otros países.
En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones totales sumaron 627,194 millones de dólares, un aumento de 30.4% frente al mismo periodo de 2025.
De ese total, 92.3% correspondió a productos manufacturados; 2.6%, a bienes petroleros; 2.6%, a productos extractivos no petroleros; y 2.5%, a bienes agropecuarios.
Importaciones de México aumentan
En septiembre, México importó bienes por 78,403 millones de dólares, un incremento de 33.1% anual.
La mayor parte correspondió a bienes de uso intermedio, como insumos y componentes que las empresas utilizan para producir otros bienes. Estas compras sumaron 63,103 millones de dólares, un alza de 38.8% frente a septiembre del año pasado.
Las importaciones de bienes de consumo, que incluyen productos destinados a los hogares, alcanzaron 9,823 millones de dólares y crecieron 11.4% anual.
En tanto, las compras de bienes de capital (entre ellos maquinaria y equipo utilizados para producir) sumaron 5,477 millones de dólares, con un aumento de 18.7%.
En los primeros nueve meses del año, las importaciones totales acumularon 617,940 millones de dólares, 27.5% más que en el mismo periodo de 2025.
Los bienes intermedios representaron 80.4% de ese monto; los de consumo, 12.5%; y los de capital, 7.1%. La composición muestra el peso que tienen los insumos importados en la actividad productiva del país.
Con cifras ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales crecieron 1.02% en septiembre frente a agosto.
Balanza comercial registra déficit en septiembre
Aunque las exportaciones aumentaron frente al año anterior, las importaciones tuvieron un valor mayor en septiembre. La diferencia dejó un déficit comercial de 606 millones de dólares.
Esto significa que, durante ese mes, México compró al exterior más mercancías de las que vendió. El resultado contrasta con el superávit de 605 millones de dólares registrado en agosto, cuando las exportaciones superaron a las importaciones.
El cambio se debe principalmente por una reducción del superávit en la balanza de productos no petroleros, que pasó de 4,047 millones de dólares en agosto a 2,748 millones en septiembre.
Al mismo tiempo, el déficit de la balanza petrolera se redujo de 3,441 millones de dólares a 3,354 millones en el mismo periodo.
Pese al déficit de septiembre, en el acumulado de enero a septiembre México mantuvo un superávit comercial de 9,254 millones de dólares. En los mismos meses de 2025, el país había registrado un déficit de 3,398 millones.