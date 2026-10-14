México gana espacio en el negocio mundial de los equipos que hacen posible la inteligencia artificial. Entre las 10 economías que más aportan a sus exportaciones, el país registró el tercer mayor aumento de participación: pasó de 2.6% en 2023 a 4.8% en el primer semestre de 2026. La ganancia de 2.2 puntos porcentuales solo quedó por debajo de Corea del Sur y Vietnam, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).
México registra el tercer mayor avance entre los principales exportadores de bienes para la IA
Johanna Hill, directora general adjunta de la OMC, identificó al país entre las economías que ganan presencia en las exportaciones de bienes vinculados con la inteligencia artificial. “Sí vemos una notable participación de México un aumento importante en sus exportaciones”, afirmó en entrevista.
México es tercero por el aumento de su cuota entre los principales exportadores , pero noveno por el tamaño de esa participación. Gana terreno en un mercado que crece con rapidez, aunque la mayor parte de las ventas permanece en manos de proveedores asiáticos.
México acorta distancias
La participación mexicana permaneció en 2.6% durante 2023 y 2024. En 2025 aumentó a 4% y alcanzó 4.8% en los primeros seis meses de 2026.
Las cifras miden la participación en el valor de las exportaciones mundiales de bienes que permiten desarrollar inteligencia artificial. México casi duplicó su peso en ese mercado, aunque eso no equivale a afirmar que el monto de sus ventas casi se duplicó. La comparación comprende años completos y el primer semestre de 2026.
Corea del Sur y Vietnam fueron las únicas economías del grupo que ganaron más espacio: ambas sumaron 3.9 puntos porcentuales. La primera pasó de 6.3% a 10.2%; la segunda, de 4.1% a 8%.
México avanzó más que Taiwán, que ganó 1.5 puntos; Singapur, con 0.4, y Malasia, con 0.1. China, Hong Kong, Estados Unidos y Países Bajos perdieron participación durante el periodo.
La ganancia mexicana redujo la distancia con Malasia. En 2023, sus cuotas eran de 2.6% y 5.5%, respectivamente. Para el primer semestre de 2026 llegaron a 4.8% y 5.6%: la brecha bajó de 2.9 a 0.8 puntos porcentuales.
México también superó a Países Bajos, cuya participación cayó de 4.9% a 2.7%. Vietnam, en cambio, amplió su ventaja sobre México de 1.5 a 3.2 puntos.
Asia conserva el dominio
Los mayores proveedores todavía están lejos. Taiwán concentró 14.7% de las exportaciones mundiales de estos bienes en el primer semestre de 2026, seguido de China, con 14.3%, y Hong Kong, con 13.5%. Juntos reunieron 42.5% del mercado.
Según la OMC, los 10 principales exportadores concentraron alrededor de 85% de las ventas mundiales de bienes vinculados con la IA.
Hill explicó que las estadísticas regionales incluyen a México dentro de Norteamérica, separado del grupo de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Esa distinción permite entender por qué el avance mexicano convive con una participación reducida del resto de la región en la producción de estos equipos.
El impulso de los servidores
Los servidores informáticos ofrecen una explicación concreta del crecimiento, ya que México exportó estos equipos por 82,900 millones de dólares en el primer semestre de 2026, según un análisis de S&P Global Market Intelligence.
En los 12 meses terminados en junio de 2026, las exportaciones aumentaron 172.1% interanual, después de un crecimiento de 210.8% en 2025. El análisis vincula esa expansión con el ciclo de inversión en inteligencia artificial, que eleva la demanda de infraestructura para centros de datos.
Estados Unidos recibió 93.9% de las exportaciones mexicanas de servidores durante ese periodo de 12 meses. Su demanda ofrece un mercado para México, pero también deja al sector estrechamente ligado a las decisiones de inversión de su principal comprador.
S&P Global Market Intelligence interpreta el auge como una señal de que la relocalización productiva se extiende hacia cadenas de electrónica avanzada. México gana relevancia como proveedor de la infraestructura física que sostiene la IA, pese a la incertidumbre comercial.
El crecimiento también se registra en las cifras de este año de la balanza comercial de Banxico. De enero a agosto de 2026, las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos alcanzaron 221,649 millones de dólares, frente a 113,817 millones en el mismo periodo de 2025. El aumento anual fue de 94.74%.
La diferencia equivale a 107,832 millones de dólares adicionales en ventas al exterior . Con cifras redondeadas del mismo cuadro, el rubro aportó alrededor de 90.6% del incremento de las exportaciones manufactureras, que pasaron de 386,863 millones a 505,824 millones de dólares durante esos ocho meses. El cálculo permite dimensionar cuánto pesa la electrónica en la expansión reciente de la manufactura exportadora.
También aumentaron las compras: las importaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos sumaron 220,797 millones de dólares, frente a 123,873 millones un año antes, un crecimiento de 78.25%. La categoría es más amplia que los servidores o los bienes para IA, y sus flujos agregados no permiten calcular el contenido extranjero de las exportaciones.
Economía registra más inversión
La expansión comercial tiene un reflejo en la inversión. Durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2026, la Secretaría de Economía reportó 1,370 millones de dólares de inversión extranjera en equipo de cómputo y componentes electrónicos, frente a 863 millones en el mismo periodo anterior.
La cifra corresponde al conjunto de esas actividades, no exclusivamente a proyectos de inteligencia artificial. Aun con esa precisión, documenta una mayor entrada de inversión en el sector que participa en las cadenas tecnológicas.
La Secretaría de Economía también ha destacado la conexión entre la producción mexicana y empresas que encabezan el auge de la IA. “Resulta que las supercomputadoras de inteligencia artificial de NVIDIA se construyen en México”, señaló Jensen Huang en un mensaje a Marcelo Ebrard.
La conexión con Taiwán
El auge exportador también transforma las compras mexicanas, pues de acuerdo con S&P Global Market Intelligence, las importaciones totales desde Taiwán crecieron 146.4% interanual en los 12 meses terminados en junio de 2026, después de aumentar 169% en 2025.
Taiwán aportó 13.4% de las importaciones totales mexicanas durante ese periodo, frente a 2.1% en 2019. Con ello, se colocó como el tercer mayor proveedor del país, después de Estados Unidos y China continental.
Los servidores encabezaron ese crecimiento. México importó estos equipos desde Taiwán por 28,400 millones de dólares en el primer semestre de 2026, por encima de los 15,100 millones registrados en todo 2025.
Los flujos muestran una conexión más estrecha entre México, la oferta tecnológica asiática y el mercado estadounidense. Sin embargo, las cifras no permiten determinar qué proporción de los equipos importados se incorpora a los productos exportados ni cuánto valor añade cada etapa dentro del país.
El valor que queda
El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2026 de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) plantea ese contraste para México. Sus exportaciones de tecnología y electrónica pasaron de 45,000 millones de dólares en 2000 a 110,000 millones en 2025, pero 70.7% de su valor se generó en el extranjero.
La diferencia entre exportar un producto y generar su valor dentro del país abre una pregunta sobre los beneficios del auge: cuánto se traduce en salarios, proveedores nacionales y capacidades tecnológicas. La cuota mundial de México muestra que sus ventas ganan espacio; por sí sola, no revela cómo se distribuye ese valor.
Hill advirtió que la adaptación del comercio no elimina sus vulnerabilidades. “La incertidumbre es algo que afecta mucho a los sectores productivos”, afirmó. Explicó que puede afectar las inversiones y, después, los flujos comerciales, por lo que destacó la importancia de un sistema abierto y predecible.