Johanna Hill, directora general adjunta de la OMC, identificó al país entre las economías que ganan presencia en las exportaciones de bienes vinculados con la inteligencia artificial. “Sí vemos una notable participación de México un aumento importante en sus exportaciones”, afirmó en entrevista.

México es tercero por el aumento de su cuota entre los principales exportadores , pero noveno por el tamaño de esa participación. Gana terreno en un mercado que crece con rapidez, aunque la mayor parte de las ventas permanece en manos de proveedores asiáticos.

México acorta distancias

La participación mexicana permaneció en 2.6% durante 2023 y 2024. En 2025 aumentó a 4% y alcanzó 4.8% en los primeros seis meses de 2026.

Las cifras miden la participación en el valor de las exportaciones mundiales de bienes que permiten desarrollar inteligencia artificial. México casi duplicó su peso en ese mercado, aunque eso no equivale a afirmar que el monto de sus ventas casi se duplicó. La comparación comprende años completos y el primer semestre de 2026.

Corea del Sur y Vietnam fueron las únicas economías del grupo que ganaron más espacio: ambas sumaron 3.9 puntos porcentuales. La primera pasó de 6.3% a 10.2%; la segunda, de 4.1% a 8%.

México avanzó más que Taiwán, que ganó 1.5 puntos; Singapur, con 0.4, y Malasia, con 0.1. China, Hong Kong, Estados Unidos y Países Bajos perdieron participación durante el periodo.

La ganancia mexicana redujo la distancia con Malasia. En 2023, sus cuotas eran de 2.6% y 5.5%, respectivamente. Para el primer semestre de 2026 llegaron a 4.8% y 5.6%: la brecha bajó de 2.9 a 0.8 puntos porcentuales.

México también superó a Países Bajos, cuya participación cayó de 4.9% a 2.7%. Vietnam, en cambio, amplió su ventaja sobre México de 1.5 a 3.2 puntos.

Asia conserva el dominio

Los mayores proveedores todavía están lejos. Taiwán concentró 14.7% de las exportaciones mundiales de estos bienes en el primer semestre de 2026, seguido de China, con 14.3%, y Hong Kong, con 13.5%. Juntos reunieron 42.5% del mercado.

Según la OMC, los 10 principales exportadores concentraron alrededor de 85% de las ventas mundiales de bienes vinculados con la IA.

Hill explicó que las estadísticas regionales incluyen a México dentro de Norteamérica, separado del grupo de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Esa distinción permite entender por qué el avance mexicano convive con una participación reducida del resto de la región en la producción de estos equipos.