Las exportaciones e importaciones de México rompieron récord en julio: los dos flujos comerciales rebasaron por primera vez los 80,000 millones de dólares en un solo mes, en medio de un salto de los equipos y aparatos eléctronicos y de las compras de insumos utilizados por las empresas para producir.
México rompe otro récord exportador con 81,420 mdd en julio, impulsado por electrónicos
México exportó mercancías por 81,420 millones de dólares, una cifra 43.7% superior a la de julio de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las importaciones alcanzaron 82,268 millones, con un crecimiento anual todavía mayor, de 45%.
La aceleración de las compras al exterior llevó al país a registrar un déficit comercial de 848 millones de dólares, después del superávit de 4,060 millones observado en junio.
Los datos muestran una expansión extraordinaria del intercambio comercial . Frente a junio, y con cifras originales, las exportaciones crecieron alrededor de 12.3%, mientras las importaciones avanzaron poco más de 20%.
Incluso después de eliminar los efectos estacionales, el dinamismo resulta atípico: las ventas al exterior aumentaron 9.69% mensual y las compras de mercancías procedentes de otros países se elevaron 15.16%.
¿De dónde vino el récord de las exportaciones?
El principal impulso de las exportaciones mexicanas provino de las manufacturas, que sumaron 76,306 millones de dólares y crecieron 45.7% anual.
Sin embargo, el sector automotriz, uno de los motores tradicionales del comercio exterior mexicano, apenas avanzó 2.4%. Las exportaciones de vehículos y autopartes hacia Estados Unidos aumentaron 3.7%, mientras las dirigidas a otros mercados descendieron 3.9%.
El salto se concentró en las manufacturas no automotrices , cuyo valor creció 64.9% anual. Dentro de ellas destacaron los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con un avance de 134%.
También aumentaron las exportaciones de productos de la minerometalurgia, con una tasa de 27.3%; maquinaria y equipo especial para diversas industrias, con 13.9%, además de productos plásticos y de caucho, con 13.3%.
Las exportaciones no petroleras destinadas a Estados Unidos crecieron 49.8%, mientras las ventas al resto del mundo avanzaron 21%. Esto confirma que el mercado estadounidense concentró buena parte de la expansión.
En contraste, las exportaciones agropecuarias y pesqueras bajaron 8.6%. Las ventas de ganado vacuno se desplomaron 99.7%; las de uvas y pasas, 95.8%; las de café crudo en grano, 41.2%, mientras las de jitomate retrocedieron 15.5%.
¿Qué pasó con las importaciones en julio?
El récord de las importaciones de México tampoco se explicó principalmente por un aumento del consumo. Las compras de bienes de uso intermedio, es decir, insumos, componentes y materiales que las empresas incorporan a sus procesos productivos, ascendieron a 67,132 millones de dólares.
Esta categoría creció 56.3% anual y representó más de ocho de cada 10 dólares importados durante julio. El avance fue todavía mayor entre los bienes intermedios no petroleros, con una tasa de 57.7%.
El dato coincide con la expansión de las exportaciones manufactureras: una parte importante de la industria mexicana depende de componentes extranjeros para ensamblar o fabricar bienes que después vende en otros mercados.
Las importaciones de bienes de capital, como maquinaria y equipo, aumentaron 9.9% y llegaron a 5,607 millones de dólares. Las compras de bienes de consumo subieron 9.8%, hasta 9,529 millones.
El crecimiento de las importaciones superó al de las exportaciones, lo que explica el regreso del déficit mensual. Además, el déficit petrolero aumentó de 3,396 millones de dólares en junio a 3,657 millones en julio, mientras el superávit no petrolero se redujo de 7,456 a 2,809 millones.
Pese al déficit de julio, la balanza comercial de México acumuló un superávit de 9,255 millones de dólares entre enero y julio de 2026, casi ocho veces los 1,176 millones registrados durante el mismo periodo de 2025.
En los primeros siete meses del año, las exportaciones sumaron 471,387 millones de dólares, con un crecimiento de 27.7%. Las importaciones alcanzaron 462,132 millones, 25.6% más que un año antes.