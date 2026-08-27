México exportó mercancías por 81,420 millones de dólares, una cifra 43.7% superior a la de julio de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las importaciones alcanzaron 82,268 millones, con un crecimiento anual todavía mayor, de 45%.

La aceleración de las compras al exterior llevó al país a registrar un déficit comercial de 848 millones de dólares, después del superávit de 4,060 millones observado en junio.

Los datos muestran una expansión extraordinaria del intercambio comercial . Frente a junio, y con cifras originales, las exportaciones crecieron alrededor de 12.3%, mientras las importaciones avanzaron poco más de 20%.

Incluso después de eliminar los efectos estacionales, el dinamismo resulta atípico: las ventas al exterior aumentaron 9.69% mensual y las compras de mercancías procedentes de otros países se elevaron 15.16%.

¿De dónde vino el récord de las exportaciones?

El principal impulso de las exportaciones mexicanas provino de las manufacturas, que sumaron 76,306 millones de dólares y crecieron 45.7% anual.

Sin embargo, el sector automotriz, uno de los motores tradicionales del comercio exterior mexicano, apenas avanzó 2.4%. Las exportaciones de vehículos y autopartes hacia Estados Unidos aumentaron 3.7%, mientras las dirigidas a otros mercados descendieron 3.9%.

El salto se concentró en las manufacturas no automotrices , cuyo valor creció 64.9% anual. Dentro de ellas destacaron los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con un avance de 134%.

También aumentaron las exportaciones de productos de la minerometalurgia, con una tasa de 27.3%; maquinaria y equipo especial para diversas industrias, con 13.9%, además de productos plásticos y de caucho, con 13.3%.

Las exportaciones no petroleras destinadas a Estados Unidos crecieron 49.8%, mientras las ventas al resto del mundo avanzaron 21%. Esto confirma que el mercado estadounidense concentró buena parte de la expansión.

En contraste, las exportaciones agropecuarias y pesqueras bajaron 8.6%. Las ventas de ganado vacuno se desplomaron 99.7%; las de uvas y pasas, 95.8%; las de café crudo en grano, 41.2%, mientras las de jitomate retrocedieron 15.5%.