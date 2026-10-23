Entre enero y agosto de 2026, México compró bienes estadounidenses por 263,473 millones de dólares, un aumento de 16.6% anual. Mientras que Estados Unidos importó mercancías mexicanas por 419,344 millones, un incremento de 18.3%, según cifras de comercio de la Oficina del Censo estadounidense.

El resultado fue un déficit comercial para Estados Unidos de 155,871 millones de dólares, 21.2% superior al del mismo periodo de 2025. El intercambio crece en ambas direcciones, pero las compras estadounidenses añaden más dólares que sus ventas y mantienen la brecha al alza.

Una década de aumentos

El déficit estadounidense con México aumentó cada año entre 2014 y 2020. En 2021, el primer año calendario completo del T-MEC, cayó 5%, pero desde 2022 retomó el crecimiento y acumuló cuatro incrementos anuales consecutivos hasta 2025.

El año pasado alcanzó los 197,033 millones de dólares, rompiendo un nuevo récord.

La excepción de 2021 muestra qué se necesita para reducirlo. Las exportaciones estadounidenses a México crecieron 30.4%, frente al avance de 18.3% de sus importaciones desde México.





Comprar más no alcanza

Sheinbaum busca sustituir adquisiciones de otros países por productos estadounidenses. Cada compra adicional representa una exportación para Estados Unidos y, si todo lo demás permanece igual, contribuye a reducir su déficit.

Pero el resto del comercio también cambia. Además, las compras estadounidenses de mercancías mexicanas parten de un monto mayor: incluso si ambos flujos crecieran al mismo porcentaje, las importaciones sumarían más dólares.

Entre enero y agosto, las compras mexicanas a Estados Unidos añadieron 37,572 millones de dólares frente al mismo periodo de 2025. Las adquisiciones estadounidenses desde México aumentaron 64,867 millones. La diferencia agregó 27,295 millones al déficit.

Por cada dólar adicional que México gastó en bienes estadounidenses, Estados Unidos destinó alrededor de 1.73 dólares adicionales a mercancías mexicanas.