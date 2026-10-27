Para México el nuevo equilibrio político puede influir en el ritmo y el alcance de las conversaciones sobre el futuro del acuerdo comercial, de acuerdo con un análisis de UBS.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoce que es difícil anticipar el resultado electoral, pero asegura que México se prepara para un escenario en el que el Congreso estadounidense tenga una mayor participación en asuntos comerciales.

La elección no decidirá por sí sola si el tratado continúa o termina, ya que UBS considera poco probable una ruptura completa del T-MEC y prevé que, cualquiera que sea el resultado, la Casa Blanca mantenga amplias facultades en materia comercial.

La diferencia puede estar en el grado de presión que enfrente el gobierno estadounidense, porque un Congreso con mayor presencia demócrata tendrá más oportunidades para revisar el uso de aranceles, celebrar audiencias y pedir explicaciones a los funcionarios encargados de la política comercial.

Sin embargo, UBS advierte que una mayor supervisión no necesariamente se traducirá en restricciones importantes para el presidente. Para México, eso implica que un cambio en el Congreso puede modificar el ambiente de la negociación, pero no garantiza que desaparezcan las exigencias de Donald Trump.

México espera una definición

El calendario electoral ya aparece entre los factores que rodean las conversaciones comerciales. Ebrard señaló que, por la proximidad de los comicios estadounidenses, ve difícil celebrar una nueva ronda de negociación antes de las elecciones.

El secretario sostuvo que el objetivo es concluir la revisión correspondiente a 2026 antes de que termine el año. Entre los temas que México busca avanzar, es en un acuerdo favorable sobre los aranceles estadounidenses a vehículos, acero y aluminio .

México ha entregado a Estados Unidos los elementos técnicos para la revisión, solo falta la decisión de Trump.

“Habrá que ver qué decisión toman en las próximas semana".

Ante el retraso de una ronda de conversaciones, Ebrard señaló que Estados Unidos también tenía su propio proceso electoral. El secretario aclaró que los contactos entre ambos gobiernos continuaban y que había conversaciones casi a diario.