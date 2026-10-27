Las urnas de Estados Unidos pueden mover algunas de las piezas que rodean la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El 3 de noviembre, los estadounidenses elegirán a sus representantes en el Congreso y definirán si los republicanos conservan el control de ambas cámaras o si los demócratas ganan terreno frente al presidente Donald Trump.
Las elecciones de EU pueden cambiar la negociación del T-MEC, pero no el poder de Trump
Para México el nuevo equilibrio político puede influir en el ritmo y el alcance de las conversaciones sobre el futuro del acuerdo comercial, de acuerdo con un análisis de UBS.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoce que es difícil anticipar el resultado electoral, pero asegura que México se prepara para un escenario en el que el Congreso estadounidense tenga una mayor participación en asuntos comerciales.
La elección no decidirá por sí sola si el tratado continúa o termina, ya que UBS considera poco probable una ruptura completa del T-MEC y prevé que, cualquiera que sea el resultado, la Casa Blanca mantenga amplias facultades en materia comercial.
La diferencia puede estar en el grado de presión que enfrente el gobierno estadounidense, porque un Congreso con mayor presencia demócrata tendrá más oportunidades para revisar el uso de aranceles, celebrar audiencias y pedir explicaciones a los funcionarios encargados de la política comercial.
Sin embargo, UBS advierte que una mayor supervisión no necesariamente se traducirá en restricciones importantes para el presidente. Para México, eso implica que un cambio en el Congreso puede modificar el ambiente de la negociación, pero no garantiza que desaparezcan las exigencias de Donald Trump.
México espera una definición
El calendario electoral ya aparece entre los factores que rodean las conversaciones comerciales. Ebrard señaló que, por la proximidad de los comicios estadounidenses, ve difícil celebrar una nueva ronda de negociación antes de las elecciones.
El secretario sostuvo que el objetivo es concluir la revisión correspondiente a 2026 antes de que termine el año. Entre los temas que México busca avanzar, es en un acuerdo favorable sobre los aranceles estadounidenses a vehículos, acero y aluminio .
México ha entregado a Estados Unidos los elementos técnicos para la revisión, solo falta la decisión de Trump.
“Habrá que ver qué decisión toman en las próximas semana".
Ante el retraso de una ronda de conversaciones, Ebrard señaló que Estados Unidos también tenía su propio proceso electoral. El secretario aclaró que los contactos entre ambos gobiernos continuaban y que había conversaciones casi a diario.
Tres escenarios electorales
En su informe Election Watch 2026, UBS asignó una probabilidad de 50% a que los demócratas ganen el control de las dos cámaras del Congreso. Ese es su escenario principal.
La segunda posibilidad, con 40%, es un Congreso dividido: los demócratas recuperarían la Cámara de Representantes y los republicanos conservarían el Senado. El banco asigna el 10% restante a que los republicanos mantengan el control de ambas cámaras.
Estas cifras son estimaciones del banco, no resultados electorales. Además, el nuevo Congreso no comenzará a trabajar de inmediato después de la votación.
Si los demócratas ganan las dos cámaras, tendrían más capacidad para revisar las decisiones del gobierno y presionar a la administración. Pero UBS anticipa mayorías estrechas, por lo que sería difícil aprobar leyes sin apoyo republicano o superar un veto de Trump.
Si solo recuperan la Cámara de Representantes, pueden aumentar la vigilancia sobre los aranceles y convocar con más frecuencia a audiencias al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. No obstante, UBS considera poco probable que una propuesta demócrata para limitar las facultades comerciales del presidente llegue a votación en un Senado controlado por republicanos.
Si los republicanos conservan ambas cámaras, el banco no espera que su partido lance un desafío importante a la agenda comercial de Trump, en línea con lo observado durante los primeros dos años de su administración.
Más vigilancia, mismo presidente
El punto central para México no es solo quién gana, sino qué puede hacer el Congreso con ese resultado.
UBS considera que el control demócrata de una o ambas cámaras podría fortalecer moderadamente la supervisión de la política comercial, por ejemplo, mediante audiencias sobre el uso de aranceles. También puede elevar la presión política sobre la Casa Blanca.
Pero el banco no cree que ese cambio necesariamente reúna el apoyo suficiente para limitar de forma sustancial la autoridad comercial de la administración.
En otras palabras, los legisladores pueden pedir más explicaciones y cuestionar las medidas del gobierno, mientras Trump conservaría herramientas para perseguir sus objetivos comerciales. El informe también señala que los tribunales podrían bloquear determinadas interpretaciones legales utilizadas para justificar aranceles, aunque eso no impediría necesariamente que la administración busque otras vías.
Las reglas sobre la mesa
El análisis de UBS dedica una sección al impacto de las elecciones en Canadá, donde señala que el equilibrio de poder en Washington puede influir en el ritmo y el alcance de la revisión del tratado. Esa evaluación también es relevante para México, el tercer socio del acuerdo.
Entre los temas que el banco identifica está la posibilidad de que Estados Unidos busque reglas de origen más estrictas y mayores requisitos de contenido estadounidense en sus acuerdos comerciales.
Las reglas de origen determinan qué condiciones debe cumplir un producto para acceder al trato preferencial de un acuerdo. En la práctica, pueden definir cuánto contenido de la región debe incorporar una mercancía o qué procesos de producción deben realizarse dentro de ella.
Una exigencia mayor de contenido estadounidense cambiaría la forma en que las empresas organizan sus compras y producción en América del Norte. Sin embargo, el informe de UBS plantea esa posibilidad como parte del panorama comercial; no afirma que una nueva regla se aprobará tras las elecciones ni precisa sus condiciones.
Para Canadá, el banco advierte que la incertidumbre comercial afecta las cadenas de suministro, la inversión y la manufactura. Esos temas también importan para México por la integración productiva que existe entre los tres países.
¿Qué sigue para México?
La lectura de UBS deja una expectativa y un límite, ya que el próximo Congreso podría cambiar la presión política que rodea la negociación, pero el banco no espera que el resultado electoral, por sí solo, cambie de forma sustancial las facultades comerciales de Trump.
México también observará si el nuevo Congreso abre espacio para avances en migración y reformas laborales, por sus posibles efectos en el empleo y las remesas, añade el informe.
Para el T-MEC, la pregunta después del 3 de noviembre será cómo se traducirá el nuevo mapa político de Washington en la negociación, es decir, si habrá más vigilancia sobre los aranceles, qué exigencias mantendrá la Casa Blanca y qué margen tendrán los socios para alcanzar acuerdos que den certeza a las empresas de América del Norte.