Olinia quiere hacer el auto eléctrico mexicano, pero una marca china ya presume su sello de "Hecho en México"

JAC ensambla vehículos en Hidalgo desde 2017

JAC llegó oficialmente a México en marzo de 2017 mediante una alianza con Giant Motors Latinoamérica, empresa mexicana responsable del ensamble y la comercialización de sus vehículos en el país.

Su planta se ubica en Ciudad Sahagún, Hidalgo, y cuenta con instalaciones para ensamblar vehículos de pasajeros y comerciales, incluidos modelos eléctricos. Tan solo en abril de 2026, el complejo llegó a tener alrededor de 100 mil metros cuadrados y capacidad para producir hasta 60 mil unidades al año.

Olinia prevé lanzar sus primeros minivehículos eléctricos en 2027 y desarrollar una cadena de proveedores nacionales hacia 2030. (Captura de pantalla)



La operación ha crecido desde sus primeros años, cuando ensamblaba cerca de mil vehículos anuales. La planta también ha ampliado su fuerza laboral y sus instalaciones para responder a la demanda del mercado mexicano.

El modelo de producción que utiliza la empresa se conoce como Semi-Knocked-Down (SKD), el cual consiste en importar vehículos parcialmente desmontados o conjuntos de componentes para completar el ensamble en el país de destino.

Este esquema permite realizar parte del proceso industrial en México, aunque no implica fabricar localmente todos los componentes, los diseños o el desarrollo tecnológico de los vehículos.

¿Qué significa que los autos JAC tengan el sello Hecho en México?

JAC México anunció que todos los modelos de su año modelo 2027 ensamblados en el país llevarán el distintivo “Hecho en México”. La empresa informó que el nivel de integración nacional oscila entre 30 y 40 por ciento en algunos modelos.

La integración nacional se refiere a la proporción de componentes, procesos o valor agregado que proviene del país, aunque el porcentaje exacto depende del modelo y de la metodología utilizada para calcularlo.

La compañía también ha señalado que su operación contribuye a la generación de empleos directos e indirectos y al desarrollo de proveedores y capacidades técnicas en la región.