Olinia quiere hacer el auto eléctrico mexicano, pero una marca china ya presume su sello de "Hecho en México"

El proyecto Olinia busca desarrollar una cadena de proveeduría nacional para sus futuros vehículos eléctricos, sin embargo, lograrlo podría tardar hasta 2030. A la par, una marca de origen chino ya ensambla automóviles en el país y varios de ellos ya tienen el sello “Hecho en México”.
Se trata de JAC, cuyos vehículos se ensamblan desde 2017 en Ciudad Sahagún, Hidalgo, mediante una operación encabezada por la empresa mexicana Giant Motors Latinoamérica.
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JAC ensambla vehículos en Hidalgo desde 2017
JAC llegó oficialmente a México en marzo de 2017 mediante una alianza con Giant Motors Latinoamérica, empresa mexicana responsable del ensamble y la comercialización de sus vehículos en el país.
Su planta se ubica en Ciudad Sahagún, Hidalgo, y cuenta con instalaciones para ensamblar vehículos de pasajeros y comerciales, incluidos modelos eléctricos. Tan solo en abril de 2026, el complejo llegó a tener alrededor de 100 mil metros cuadrados y capacidad para producir hasta 60 mil unidades al año.
La operación ha crecido desde sus primeros años, cuando ensamblaba cerca de mil vehículos anuales. La planta también ha ampliado su fuerza laboral y sus instalaciones para responder a la demanda del mercado mexicano.
El modelo de producción que utiliza la empresa se conoce como Semi-Knocked-Down (SKD), el cual consiste en importar vehículos parcialmente desmontados o conjuntos de componentes para completar el ensamble en el país de destino.
Este esquema permite realizar parte del proceso industrial en México, aunque no implica fabricar localmente todos los componentes, los diseños o el desarrollo tecnológico de los vehículos.
¿Qué significa que los autos JAC tengan el sello Hecho en México?
JAC México anunció que todos los modelos de su año modelo 2027 ensamblados en el país llevarán el distintivo “Hecho en México”. La empresa informó que el nivel de integración nacional oscila entre 30 y 40 por ciento en algunos modelos.
La integración nacional se refiere a la proporción de componentes, procesos o valor agregado que proviene del país, aunque el porcentaje exacto depende del modelo y de la metodología utilizada para calcularlo.
La compañía también ha señalado que su operación contribuye a la generación de empleos directos e indirectos y al desarrollo de proveedores y capacidades técnicas en la región.
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Olinia también dependerá de componentes importados
El caso de JAC contrasta con el proyecto Olinia , impulsado por el Gobierno de México para desarrollar mini vehículos eléctricos con participación de instituciones académicas y centros de investigación nacionales.
El proyecto contempla vehículos para pasajeros y para actividades de carga y reparto. Su producción está prevista en Puebla y el objetivo es que las unidades lleguen al mercado en 2027.
Sin embargo, Olinia enfrenta el reto de construir una cadena de suministro nacional para componentes que actualmente no se producen en México con las características que requiere el proyecto. Entre ellos se encuentran piezas esenciales para el sistema eléctrico, como baterías, motores y componentes electrónicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que algunas partes tendrán que importarse al inicio, con el propósito de sustituirlas gradualmente por producción nacional conforme se desarrollen proveedores en el país.
Olinia vs. JAC: cuánto cuestan y qué ofrecen sus vehículos eléctricos
Una de las principales diferencias entre Olinia y JAC está en el precio y el tipo de movilidad que ofrecen. Mientras el proyecto mexicano busca lanzar un minivehículo eléctrico desde 150 mil pesos, la marca china comercializa en México automóviles eléctricos urbanos con precios superiores a los 350 mil pesos.
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Olinia Uno
El proyecto mexicano contempla un minivehículo eléctrico urbano con un precio anunciado desde los 150 mil pesos. Entre las características presentadas se encuentran una autonomía superior a 125 kilómetros por carga, una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y una capacidad de hasta seis personas.
La ficha presentada contempla una batería de 14.7 kWh y la posibilidad de recargarla mediante un enchufe convencional. Su lanzamiento y las primeras entregas están previstos para el verano de 2027, por lo que todavía no está disponible para su compra.
JAC E10X
Por su parte, el JAC E10X es un automóvil eléctrico compacto que ya se comercializa en México. Su precio de referencia se ubica entre 357 mil y 371 mil pesos, dependiendo de la versión y las condiciones de venta.
Este modelo ofrece una autonomía anunciada de 301 kilómetros bajo el ciclo de medición NEDC y cuenta con una batería de 31.4 kWh. De acuerdo con las especificaciones difundidas por la marca, la recarga del 0 al 100% toma alrededor de seis horas.