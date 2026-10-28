Los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han ocasionado incertidumbre en aquellas personas que tenían un plan financiero para su jubilación.
¿Aún conviene la Modalidad 40 del IMSS tras los cambios si estoy en trámite para jubilarme?
Expansión conversó con expertos en materia de pensiones y coinciden en que el Régimen de Continuación Voluntaria —como también se le conoce— es viable para aquellos que dejaron de cotizar al instituto de seguridad social , aunque los cambios publicados por el IMSS en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sí cambiarán la vida de algunas personas.
Gerardo Vivanco, experto pensiones, explicó que la Modalidad 40 del IMSS continúa como una opción viable para algunas personas aunque ya cuenta con nuevas restricciones para su aplicación.
“Ya no es una herramienta tan flexible ya que se limita a incrementar a no más de una UMA del último salario, es decir puede ayudar a sumar semanas de cotización pero no a incrementar el salario diario de cotización de manera importante”, mencionó el experto.
El IMSS dio a conocer en el DOF que, desde el 22 de octubre, quien se inscriba a Modalidad 40 podrá cotizar con el último salario que tenía registrado, o con ese salario más una UMA, el equivalente a 117 pesos diarios. Además el instituto de seguridad social prohibió la retroactividad por cada mes que dejó de trabajar el interesado en el Régimen de Continuación Voluntaria.
Antes de la nueva regla una persona podía inscribirse al Régimen de Continuación Voluntaria con cualquier salario de hasta 25 UMA, cerca de 3,000 pesos diarios, sin importar cuánto ganaba antes.
Cambios a Modalidad 40 cambió planes financieros
Moisés Pérez Peñaloza, fundador de Yo Jubilado, consultoría en estrategias para el retiro, coincidió en que todavía la Modalidad 40 es atractiva para un sector de la población que está por iniciar la tercera edad, aunque el IMSS cambió los planes de vida de muchas personas.
“Le cambiaron el futuro a muchas personas que tenían sustentado el poder financiar (su jubilación), a través de la Modalidad 40, con un salario sustancialmente más alto del que habían estado percibiendo cuando estuvieron trabajando, lo cual ley lo permitía”, declaró.
Peréz Peñaloza mencionó que, al margen de las modificaciones, los nuevos interesados tendrán pensiones sustancialmente por debajo de lo que habían previsto con la Modalidad 40.
“Ahora el cambio lo limita al último salario más una UMA que antes eran cotizaciones tope de 25 UMA, muy cercanos a 90,000 pesos”, aseveró.
Modalidad 40 abrió la puerta a mercado de asesores
Por otra parte, un análisis de Héctor Juan Villareal, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, afirmó que la Modalidad 40 de IMSS se volvió la “industria de los asesores” tras la deformación de un derecho de los trabajadores.
Explicó que la Modalidad 40 sólo es una estrategia que solo está al alcance de quien tiene cientos de miles de pesos disponibles para pagar cuotas por adelantado.
“Se volvió una industria de asesores. Seguir cotizando para no perder semanas y derechos es razonable; comprar una pensión muy por encima de lo que se ganó trabajando no lo es. El acuerdo conserva lo primero y limita lo segundo”, apuntó el catedrático.
Héctor Juan Villareal mencionó que lo que falta es una medida temporal pues el IMSS tiene seis meses para estimar cuánto cuesta la Modalidad 40 y después otros seis para proponer cambios a las normas.
“Tres cosas deberían cuidarse. Primero, que ese análisis se haga público; segundo, que la solución definitiva tenga una base legal firme y tercero, que se respete a quienes ya cotizan y que la modalidad siga sirviendo para lo que fue pensada: que nadie pierda su pensión por quedarse algunos años sin empleo formal”.
IMSS confirmó malas prácticas
En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Zoé Robledo, director general del IMSS, puntualizó que los cambios en la Modalidad 40 se dieron a raíz de que el instituto detectó a gestores, asesores y financieras que prestaban dinero a las personas para que pagarán sus periodos de cotización con cinco años de retroactividad.
"No es ahorro para el retiro, eso significa un crédito que termina pagando el Estado mexicano. Son cosas distintas", declaró.
De esta forma, el titular del IMSS también informó que las pensiones vía Modalidad 40 eran infladas en más de 1,000% en el último salario de cotización.