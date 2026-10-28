¿Aún conviene la Modalidad 40 del IMSS tras los cambios si estoy en trámite para jubilarme?

Expansión conversó con expertos en materia de pensiones y coinciden en que el Régimen de Continuación Voluntaria —como también se le conoce— es viable para aquellos que dejaron de cotizar al instituto de seguridad social , aunque los cambios publicados por el IMSS en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sí cambiarán la vida de algunas personas.

Gerardo Vivanco, experto pensiones, explicó que la Modalidad 40 del IMSS continúa como una opción viable para algunas personas aunque ya cuenta con nuevas restricciones para su aplicación.

“Ya no es una herramienta tan flexible ya que se limita a incrementar a no más de una UMA del último salario, es decir puede ayudar a sumar semanas de cotización pero no a incrementar el salario diario de cotización de manera importante”, mencionó el experto.

El IMSS dio a conocer en el DOF que, desde el 22 de octubre, quien se inscriba a Modalidad 40 podrá cotizar con el último salario que tenía registrado, o con ese salario más una UMA, el equivalente a 117 pesos diarios. Además el instituto de seguridad social prohibió la retroactividad por cada mes que dejó de trabajar el interesado en el Régimen de Continuación Voluntaria.

Antes de la nueva regla una persona podía inscribirse al Régimen de Continuación Voluntaria con cualquier salario de hasta 25 UMA, cerca de 3,000 pesos diarios, sin importar cuánto ganaba antes.