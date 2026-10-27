Ante los fuertes incrementos de más de 30% en las pólizas, las empresas en México enfrentan elevados costos para mantener el seguro de gastos médicos mayores como prestación para sus trabajadores, por lo que están recurriendo al rediseño de coberturas, el análisis de riesgos de sus plantillas y medidas de prevención para contener el gasto sin eliminar el beneficio.
El seguro médico sube de precio, pero empresas buscan mantener la prestación a sus colaboradores
En entrevista con Expansión, Omar Viveros, líder de Capital Humano para México, Centroamérica y Caribe en AON, puntualizó que el estudio “Global Medical Trends” de la firma, redujo su estimado de inflación médica en México de 14.8% registrado en 2026 a 13.7% para 2027, rango aún muy por encima de la inflación general prevista para el país.
El especialista recalcó que entre los factores que presionan los costos están la importación de insumos y tratamientos médicos, el efecto del tipo de cambio y los avances tecnológicos en medicamentos y procedimientos. Aunque estos desarrollos permiten tratamientos más específicos y una recuperación más rápida de los pacientes, también elevan el costo de la atención, particularmente en enfermedades como el cáncer.
En México, un 70% de los seguros de gastos médicos mayores es contratado por empresas y el resto se hace forma individual. Al cierre del segundo trimestre de 2026, había 15.2 millones de asegurados en gastos médicos mayores en el país, un millón menos respecto del mismo periodo previo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
Ante los incrementos, explicó, las compañías están revisando el diseño de sus programas de salud y las características de sus trabajadores antes de modificar las prestaciones. Viveros explica que no todas las personas representan el mismo riesgo para las aseguradoras, pues variables como la edad y la composición de la plantilla inciden en el costo de las pólizas.
Por ello, Aon recomienda analizar los perfiles de los empleados y sus necesidades para establecer coberturas acordes con cada organización, en lugar de aplicar recortes generalizados. Según el directivo, el seguro de gastos médicos es el beneficio preferido por tres de las cuatro generaciones que conviven en los corporativos mexicanos.
Seguro de gastos médicos, muy valorado entre empleados
Ante este escenario de altos costos, el especialista explicó que, las empresas están optando principalmente por rediseñar sus planes de gastos médicos en lugar de eliminar la prestación. Viveros señala que tres de las cuatro generaciones que conviven en los corporativos en México identifican el seguro de gastos médicos como su beneficio preferido, por lo que retirarlo puede afectar la oferta de prestaciones que valoran los trabajadores.
Destacó que la estrategia pasa por conocer la composición, hábitos y perfiles de riesgo de las plantillas para diseñar coberturas específicas y aplicar medidas de control de costos. Entre las herramientas mencionadas por Aon están el análisis de riesgos, el uso de datos para anticipar posibles gastos médicos y programas de prevención orientados a mantener la sostenibilidad del beneficio.
Mayores costos en gastos médicos, reto para aseguradoras
El ajuste también involucra a las aseguradoras, que pueden renegociar costos con hospitales, desarrollar productos con coberturas específicas y ampliar alternativas de atención mediante redes médicas cerradas. Estos esquemas limitan la elección de hospitales y médicos a una red determinada, con el objetivo de controlar los costos de los servicios. Otra opción es complementar las pólizas con programas preventivos y asistencias de menor costo, como atención psicológica, psiquiátrica y servicios de orientación médica.
El envejecimiento de las plantillas representa otro factor para la administración de estos beneficios, debido a que el costo de las pólizas suele aumentar conforme avanza la edad de los asegurados.
Por ello, Viveros plantea que las empresas utilicen sus propios datos de siniestralidad y composición demográfica para anticipar gastos y diseñar estrategias de mediano plazo. El objetivo es mantener la cobertura médica dentro de los presupuestos corporativos mediante medidas de prevención, análisis de información y ajustes a los planes, en lugar de concentrar las decisiones únicamente en la renovación anual de las pólizas.
El pago de siniestros médicos crece 16% y el cáncer concentra los mayores costos
Las aseguradoras pagaron 73,824 millones de pesos por siniestros de accidentes y enfermedades durante el primer semestre de 2026, un incremento de 16% respecto al mismo periodo de 2025, cuando el monto ascendió a 63,675 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
A su vez, el costo promedio nacional por siniestro llegó a 100,852 pesos al cierre del primer trimestre de 2026, un aumento de 17.8% frente al año anterior. En el ramo de gastos médicos, el número de asegurados alcanzó 14.37 millones al cierre de 2025, de los cuales 4.64 millones contaban con pólizas individuales y 9.73 millones con seguros colectivos. La cobertura equivalía a 10.97% de la población mexicana.
El cáncer y los tumores representan los padecimientos con mayores montos de siniestros pagados. Según la AMIS, durante el primer trimestre de 2026 acumularon 5,800 millones de pesos, por encima de los 2,600 millones destinados a enfermedades del sistema osteomuscular y los 1,700 millones para padecimientos del sistema digestivo.
En 2025, los pagos por cáncer sumaron 28,019 millones de pesos, frente a 25,451 millones en 2024 y 21,583 millones en 2023. El monto promedio por siniestro relacionado con cáncer fue de 297,000 pesos al cierre de 2025.
Entre los tumores con mayores pagos destacan los de mama, próstata y ovario. En el caso del cáncer de mama, el costo promedio anual aumentó 114% entre 2020 y 2025, al pasar de 111,822 a 239,537 pesos.