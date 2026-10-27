El seguro médico sube de precio, pero empresas buscan mantener la prestación a sus colaboradores

En entrevista con Expansión, Omar Viveros, líder de Capital Humano para México, Centroamérica y Caribe en AON, puntualizó que el estudio “Global Medical Trends” de la firma, redujo su estimado de inflación médica en México de 14.8% registrado en 2026 a 13.7% para 2027, rango aún muy por encima de la inflación general prevista para el país.

El especialista recalcó que entre los factores que presionan los costos están la importación de insumos y tratamientos médicos, el efecto del tipo de cambio y los avances tecnológicos en medicamentos y procedimientos. Aunque estos desarrollos permiten tratamientos más específicos y una recuperación más rápida de los pacientes, también elevan el costo de la atención, particularmente en enfermedades como el cáncer.

En México, un 70% de los seguros de gastos médicos mayores es contratado por empresas y el resto se hace forma individual. Al cierre del segundo trimestre de 2026, había 15.2 millones de asegurados en gastos médicos mayores en el país, un millón menos respecto del mismo periodo previo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).