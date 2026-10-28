México e India iniciaron formalmente las negociaciones para un Acuerdo de Comercio Preferencial, con el objetivo de ampliar el intercambio de mercancías, abrir oportunidades de inversión y diversificar sus mercados. El acercamiento parte de una relación desigual, ya que en 2025, las compras mexicanas a ese país asiático superaron en más de cuatro veces las ventas en sentido contrario.
México busca abrir mercado en India con un acuerdo de comercio preferencial
La Secretaría de Economía informó que ambos gobiernos firmaron los Términos de Referencia, el documento que define el alcance, los temas y la ruta de las negociaciones.
La dependencia no precisa qué productos recibirían preferencias arancelarias, cuánto bajarían los gravámenes ni una fecha para concluir el acuerdo.
¿Qué negociarán México e India?
La agenda incluye el acceso de mercancías a ambos mercados, las reglas de origen, los procedimientos aduaneros y la facilitación del comercio.
También comprende las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, los mecanismos para resolver diferencias y las medidas de defensa comercial.
Estos temas abarcan desde las condiciones para vender un producto en el otro país hasta los requisitos que debe cumplir. Las reglas de origen, por ejemplo, determinarían qué mercancías califican para las preferencias del acuerdo, mientras que las disposiciones aduaneras abordarían los trámites para su entrada y salida.
Por ahora, ambos gobiernos establecieron las bases para negociar un Acuerdo de Comercio Preferencial. Su cobertura concreta, incluidos los bienes y beneficios que contemple, queda pendiente.
Cuánto exporta México a India y cuánto importa
En 2025, México exportó a India 1,970.2 millones de dólares e importó mercancías de ese país por 9,128.9 millones, de acuerdo con los cuadros anuales del Banco de México.
La suma de ambos flujos arroja un comercio bilateral de 11,099.1 millones de dólares y un déficit para México de 7,158.7 millones. En términos sencillos, por cada dólar que México vendió a India, compró alrededor de 4.6 dólares.
Los flujos también avanzaron en direcciones distintas. Las exportaciones mexicanas a India cayeron 27.97% frente a 2024, mientras que las importaciones desde ese mercado aumentaron 1.58%.
Qué productos comercian México e India
Entre las principales categorías que México exportó a India los equipos eléctricos y electrónicos; maquinaria y aparatos mecánicos; minerales, escorias y cenizas; metales y piedras preciosas, y plásticos.
En las compras mexicanas sobresalieron los vehículos y sus partes , con alrededor de 2,240 millones de dólares; equipos eléctricos y electrónicos, con 1,400 millones, y maquinaria y aparatos mecánicos, con 1,260 millones. Otras categorías relevantes fueron los productos químicos orgánicos, por 478.6 millones de dólares; los productos farmacéuticos, por 412.4 millones, y el aluminio y sus manufacturas, por 401.7 millones, según datos de UN Comtrade.
¿Qué sectores busca impulsar el acuerdo?
La Secretaría de Economía identificó oportunidades en las industrias automotriz, química, electrónica y farmacéutica, así como en los sectores agroalimentario, energético y de minerales críticos.
También incluyó los dispositivos médicos y las manufacturas avanzadas. La dependencia señaló que el acuerdo busca ampliar las oportunidades para las empresas mexicanas y propiciar cadenas de suministro con más opciones de abastecimiento.
Para los exportadores e inversionistas de India, destacó la participación de México en las cadenas globales de valor.
El inicio de las negociaciones da seguimiento al entendimiento que alcanzaron la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Narendra Modi durante su reunión al margen de la Cumbre del G7, en Canadá, en junio de 2025.
En los encuentros participaron Rajesh Agrawal, secretario del Departamento de Comercio de India, y Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de México, en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Una misión empresarial a India para 2027
Como parte del acercamiento, las delegaciones analizaron la posibilidad de promover una misión empresarial mexicana a India durante el primer trimestre de 2027.
La propuesta busca facilitar encuentros entre compañías, identificar oportunidades de comercio y fortalecer los vínculos entre los sectores productivos.
El siguiente paso será traducir la agenda de negociación en condiciones concretas de acceso a los mercados. Para México, el punto de partida es un intercambio superior a 11,000 millones de dólares, pero con espacio para aumentar sus ventas.