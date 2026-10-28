México busca abrir mercado en India con un acuerdo de comercio preferencial

La Secretaría de Economía informó que ambos gobiernos firmaron los Términos de Referencia, el documento que define el alcance, los temas y la ruta de las negociaciones.

La dependencia no precisa qué productos recibirían preferencias arancelarias, cuánto bajarían los gravámenes ni una fecha para concluir el acuerdo.

¿Qué negociarán México e India?

La agenda incluye el acceso de mercancías a ambos mercados, las reglas de origen, los procedimientos aduaneros y la facilitación del comercio.

También comprende las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, los mecanismos para resolver diferencias y las medidas de defensa comercial.

Estos temas abarcan desde las condiciones para vender un producto en el otro país hasta los requisitos que debe cumplir. Las reglas de origen, por ejemplo, determinarían qué mercancías califican para las preferencias del acuerdo, mientras que las disposiciones aduaneras abordarían los trámites para su entrada y salida.

Por ahora, ambos gobiernos establecieron las bases para negociar un Acuerdo de Comercio Preferencial. Su cobertura concreta, incluidos los bienes y beneficios que contemple, queda pendiente.

Cuánto exporta México a India y cuánto importa

En 2025, México exportó a India 1,970.2 millones de dólares e importó mercancías de ese país por 9,128.9 millones, de acuerdo con los cuadros anuales del Banco de México.

La suma de ambos flujos arroja un comercio bilateral de 11,099.1 millones de dólares y un déficit para México de 7,158.7 millones. En términos sencillos, por cada dólar que México vendió a India, compró alrededor de 4.6 dólares.

Los flujos también avanzaron en direcciones distintas. Las exportaciones mexicanas a India cayeron 27.97% frente a 2024, mientras que las importaciones desde ese mercado aumentaron 1.58%.