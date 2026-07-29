Pese a los aranceles, autos importados de China e India avanzan entre los 10 más vendidos en México
El mercado mexicano creció 5.3% en el primer semestre de 2026, pero los modelos fabricados en China e India elevaron sus ventas a un ritmo superior al 22%, modificando la composición de los modelos más vendidos del país.
El listado de los 10 vehículos más vendidos en México cambió de forma significativa durante el primer semestre de 2026. Si hace un año nueve de los modelos del ranking eran fabricados en México y solo uno provenía de China, ahora la composición refleja una mayor presencia asiática: seis son manufacturados en territorio nacional, dos llegan desde India y otros dos son importados desde China.
El cambio ocurre en un mercado que mantiene un crecimiento moderado, pero donde las importaciones avanzan a un ritmo superior al de la producción nacional.
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Durante el primer semestre del año se comercializaron 754,394 vehículos ligeros nuevos en México, un incremento de 5.3% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Inegi.
Sin embargo, los vehículos provenientes de Asia registraron un crecimiento considerablemente mayor. La venta de automóviles fabricados en China aumentó 22.3% entre enero y junio, mientras que la de unidades producidas en India avanzó 22.9%.
Como resultado, casi siete de cada diez vehículos nuevos vendidos en el país fueron importados. Del total comercializado, el 69.7% correspondió a unidades de origen extranjero y el 30.3% a vehículos de fabricación nacional.
El avance ocurre pese a que México aplica aranceles de 50% a los vehículos importados de ambos países, al no existir tratados de libre comercio con ellos, lo que evidencia que factores como una oferta más amplia, precios competitivos y una mayor disponibilidad de modelos han permitido que estos fabricantes continúen ganando participación en el mercado nacional.
La dependencia de las importaciones es particularmente visible en el segmento de las SUV, donde el 79.1% de las unidades comercializadas provienen del extranjero, lo que significa que prácticamente cuatro de cada cinco vehículos vendidos pertenecen a este grupo.
En contraste, los subcompactos mantienen una mayor presencia de manufactura nacional. En este segmento, el 57.5% de las ventas corresponde a vehículos producidos en México, mientras que el 41.5% son importados.
¿Dónde se fabrican los modelos más vendidos en México?
10. Nissan March
Con 12,814 vehículos vendidos de enero a junio, March de Nissan, que se fabrica en Aguascalientes, se convirtió en el décimo auto más vendido en México. El año pasado, la décima posición estaba ocupada por Jetta de Volkswagen, fabricado en Puebla.
9. Mazda CX-30
La estrategia de Mazda de fabricar local para también comercializar en el país rindió frutos. El primer semestre se comercializaron 12,884 unidades de CX-30 de Mazda, un vehículo que se fabrica en Guanajuato y se coloca como el noveno con mayores volúmenes de ventas. El año pasado esta posición estaba ocupada por Mazda 3.
8. RAM 1200
De enero a junio se comercializaron 13,071 unidades de RAM 1200, con lo que se coloca como el octavo vehículo más vendido en México. Este modelo, que originalmente se importaba de China ahora se empezará a producir en la planta de Saltillo, Coahuila. El año pasado era el Mazda 2 quien ocupaba la octava posición.
7. Hyundai Grand i10
Del Grand i10 de Hyundai se vendieron 13,393 unidades a lo largo del primer semestre del año. Con esto, el vehículo fabricado en India llega a ser el séptimo vehículo más vendido en México. El año pasado el CX-30 de Mazda estaba en este lugar.
6.- MG5
El auto insignia de la automotriz que llegó a México en 2020, el MG5, se coloca como el sexto vehículo más vendido en México luego de comercializar 14,378 unidades el primer semestre. La posición que hoy ocupa el vehículo “Made in China” estaba ocupada por Kicks de Nissan el año pasado.
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5. Nissan Magnite
La principal novedad del ranking fue la irrupción del Magnite. El nuevo SUV de Nissan, fabricado en India, alcanzó el quinto lugar con 16,097 unidades vendidas durante el semestre. El año pasado la quinta posición la ocupaba March, también de Nissan.
4. Nissan NP300
La pick-up de Nissan, NP300, que por años se fabricó en Morelos y hoy se produce en Aguascalientes , ocupa la cuarta posición del modelo más vendido en México tras comercializar 23,136 unidades. El año pasado el K2 de Kia estaba en este sitio.
3. Kia K3
Con 29,118 unidades vendidas, el K3 de Kia llega a la tercera posición. Este vehículo, fabricado en Pesquería, Nuevo León, llegó en sustitución del Río, que se colocó como el auto más vendido en 2022. El año pasado la NP300 se encontraba en la tercera posición.
2. Chevrolet Aveo
Aveo es un vehículo fabricado en China y comercializado por General Motors que encuentra en su uso como taxi de aplicación o para flotillas su principal popularidad. Con 35,352 unidades vendidas este sedán se coloca como el segundo modelo más vendido en México, igual a la posición que obtuvo el año pasado en estas fechas.
1. Nissan Versa
Al igual que el vehículo anterior, además de ser popular entre particulares en flotillas es en donde el Versa de Nissan encuentra de sus principales impulsores en el mercado. De enero a junio se vendieron 36,984 unidades de este vehículo, con lo que se colocó como el más vendido en México, igual que a mediados del año pasado.