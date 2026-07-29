Durante el primer semestre del año se comercializaron 754,394 vehículos ligeros nuevos en México, un incremento de 5.3% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Inegi.

Sin embargo, los vehículos provenientes de Asia registraron un crecimiento considerablemente mayor. La venta de automóviles fabricados en China aumentó 22.3% entre enero y junio, mientras que la de unidades producidas en India avanzó 22.9%.

Como resultado, casi siete de cada diez vehículos nuevos vendidos en el país fueron importados. Del total comercializado, el 69.7% correspondió a unidades de origen extranjero y el 30.3% a vehículos de fabricación nacional.

El avance ocurre pese a que México aplica aranceles de 50% a los vehículos importados de ambos países, al no existir tratados de libre comercio con ellos, lo que evidencia que factores como una oferta más amplia, precios competitivos y una mayor disponibilidad de modelos han permitido que estos fabricantes continúen ganando participación en el mercado nacional.

La dependencia de las importaciones es particularmente visible en el segmento de las SUV, donde el 79.1% de las unidades comercializadas provienen del extranjero, lo que significa que prácticamente cuatro de cada cinco vehículos vendidos pertenecen a este grupo.

En contraste, los subcompactos mantienen una mayor presencia de manufactura nacional. En este segmento, el 57.5% de las ventas corresponde a vehículos producidos en México, mientras que el 41.5% son importados.

¿Dónde se fabrican los modelos más vendidos en México?

10. Nissan March

Con 12,814 vehículos vendidos de enero a junio, March de Nissan, que se fabrica en Aguascalientes, se convirtió en el décimo auto más vendido en México. El año pasado, la décima posición estaba ocupada por Jetta de Volkswagen, fabricado en Puebla.

Nissan March. Autos más vendidos primer semestre 2026. (Nissan)

9. Mazda CX-30

La estrategia de Mazda de fabricar local para también comercializar en el país rindió frutos. El primer semestre se comercializaron 12,884 unidades de CX-30 de Mazda, un vehículo que se fabrica en Guanajuato y se coloca como el noveno con mayores volúmenes de ventas. El año pasado esta posición estaba ocupada por Mazda 3.

8. RAM 1200

De enero a junio se comercializaron 13,071 unidades de RAM 1200, con lo que se coloca como el octavo vehículo más vendido en México. Este modelo, que originalmente se importaba de China ahora se empezará a producir en la planta de Saltillo, Coahuila. El año pasado era el Mazda 2 quien ocupaba la octava posición.

RAM 1200, autos más vendidos México primer semestre (RAM)

7. Hyundai Grand i10

Del Grand i10 de Hyundai se vendieron 13,393 unidades a lo largo del primer semestre del año. Con esto, el vehículo fabricado en India llega a ser el séptimo vehículo más vendido en México. El año pasado el CX-30 de Mazda estaba en este lugar.

6.- MG5

El auto insignia de la automotriz que llegó a México en 2020, el MG5, se coloca como el sexto vehículo más vendido en México luego de comercializar 14,378 unidades el primer semestre. La posición que hoy ocupa el vehículo “Made in China” estaba ocupada por Kicks de Nissan el año pasado.