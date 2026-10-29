Monterrey. Nuevo León aspira a que la aduana de Colombia concentre más actividad empresarial alrededor del paso de mercancías hacia Estados Unidos. El gobierno estatal eligió 40 hectáreas en la zona aduanera para desarrollar un polo industrial, con centros de distribución y operaciones de transferencia de carga, de acuerdo con el gobernador Samuel García.
La aduana de Colombia abre espacio para un nuevo polo industrial en Nuevo León
La apuesta se apoya en la infraestructura del cruce, sus conexiones carreteras con Texas y un esquema de revisión conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses que permite inspeccionar las mercancías una sola vez.
Durante su participación en la 51ª Convención Nacional de Index, el mandatario vinculó el proyecto con el Plan México y señaló que también llegan empresas estadounidenses, brasileñas y europeas, aunque no precisó sus nombres, inversiones ni fechas de instalación.
El objetivo es ampliar el papel de Colombia dentro de las cadenas de suministro de Norteamérica, con espacios para actividades industriales y logísticas junto a la frontera.
Qué contempla el polo industrial en la aduana de Colombia
García explicó que el proyecto busca reunir centros de distribución y servicios de transferencia de carga relacionados con las operaciones fronterizas.
“Nuevo León escogió 40 hectáreas de aduana para que haya allí muchos centros de distribución”, señaló.
El gobernador presentó el espacio como parte de la estrategia estatal asociada al Plan México, con lo que busca aprovechar el movimiento de mercancías por Colombia para atraer operaciones empresariales a su entorno. La distribución y la transferencia de carga se sumarían así a las actividades vinculadas con el cruce entre México y Estados Unidos.
Una sola revisión para cruzar mercancías hacia EU
La revisión conjunta es una de las ventajas con las que Nuevo León promueve la aduana de Colombia. El esquema permite coordinar las inspecciones de las autoridades de ambos países en una sola revisión para agilizar el movimiento de mercancías.
García señaló que el programa lleva cuatro años en funcionamiento y afirmó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) promoverá este modelo. “Esta aduana, como podrán ver, solamente se revisa una vez”, sostuvo.
El gobernador afirmó que la capacidad disponible permite cruces de 20 minutos o menos y mencionó ejemplos de operaciones de cinco minutos. Para el polo industrial, la agilidad del cruce se suma a la cercanía con Texas y a los accesos carreteros como parte de los argumentos del estado para atraer centros de distribución y servicios de carga.
Las carreteras conectan la apuesta de Colombia con Texas
García destacó la conexión de la aduana con la interestatal 35, una ruta que permite transportar mercancías desde Laredo hacia el interior de Estados Unidos. El mandatario también se refirió a la carretera La Gloria-Colombia, del lado mexicano, y a las obras de la ruta 255 en Texas, que enlaza la zona fronteriza con la interestatal. Según explicó, la infraestructura del lado texano contempla cuatro carriles.
Señaló que uno de los cuerpos ya está en uso y que continúa la construcción del segundo. Estas conexiones forman parte de las condiciones con las que el gobierno estatal busca captar más mercancías y promover la instalación de operaciones logísticas alrededor de Colombia.
El gobernador también afirmó que este año recibieron tres permisos para ampliar la infraestructura fronteriza. Entre los proyectos mencionó un puente de carga y uno vehicular, sin detallar las fechas de construcción o entrada en operación.
La aduana de Colombia apunta a 20,000 cruces diarios
El proyecto industrial acompaña una expectativa de mayor tráfico fronterizo. García afirmó que por Colombia pasan actualmente 8,000 tráileres diarios y que la previsión de las autoridades de Nuevo León y Texas es alcanzar 20,000 cruces en 2030.
Para impulsar el uso de la aduana, promovió descuentos que describió como de alrededor de 50% y mencionó la posibilidad de costo cero para empresas que se instalen en Nuevo León o en la zona aduanera. No especificó los conceptos de cobro a los que aplican esos beneficios, sus requisitos o su vigencia.
Con las 40 hectáreas seleccionadas, Nuevo León busca que el crecimiento de Colombia también atraiga instalaciones y servicios empresariales a la frontera. El siguiente paso será concretar las inversiones y los espacios que permitan convertir el flujo de mercancías en actividad económica alrededor de la aduana.