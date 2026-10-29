La apuesta se apoya en la infraestructura del cruce, sus conexiones carreteras con Texas y un esquema de revisión conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses que permite inspeccionar las mercancías una sola vez.

Durante su participación en la 51ª Convención Nacional de Index, el mandatario vinculó el proyecto con el Plan México y señaló que también llegan empresas estadounidenses, brasileñas y europeas, aunque no precisó sus nombres, inversiones ni fechas de instalación.

El objetivo es ampliar el papel de Colombia dentro de las cadenas de suministro de Norteamérica, con espacios para actividades industriales y logísticas junto a la frontera.

Qué contempla el polo industrial en la aduana de Colombia

García explicó que el proyecto busca reunir centros de distribución y servicios de transferencia de carga relacionados con las operaciones fronterizas.

“Nuevo León escogió 40 hectáreas de aduana para que haya allí muchos centros de distribución”, señaló.

El gobernador presentó el espacio como parte de la estrategia estatal asociada al Plan México, con lo que busca aprovechar el movimiento de mercancías por Colombia para atraer operaciones empresariales a su entorno. La distribución y la transferencia de carga se sumarían así a las actividades vinculadas con el cruce entre México y Estados Unidos.