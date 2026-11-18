Ricardo Quiroz, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), explicó que el sector ya mantiene conversaciones con las instituciones financieras para encontrar un esquema de cooperación que permita reducir esta carga. La intención es alcanzar un acuerdo de largo plazo y no depender de descuentos provisionales.

“Es un tema que sí les está repercutiendo (al gasolinero) porque al final es pagar una comisión que también les disminuye el margen –que de por sí ya está muy castigado– entonces yo creo que esa conversación va a seguir. Esperemos que en los bancos haya disponibilidad y que no sea un tema provisional, sino que haya un acuerdo de largo plazo, porque todos están aportando (en el control de precios) el sector gasolinero, el gobierno, esperemos que también se sume la banca”, dijo durante la rueda de prensa de Expogas 2026.

La discusión ocurre en un momento en que la rentabilidad de las gasolineras enfrenta presiones por varios frentes. La volatilidad del mercado petrolero internacional, los límites a los precios de venta y los costos de operación han reducido el margen de maniobra de los empresarios, mientras que la mayor utilización de medios de pago digitales incorpora nuevos gastos financieros a sus operaciones.

Los sacrificios para contener el precio del diésel

La presión sobre los márgenes del sector se intensificó después del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que provocó una nueva escalada en las cotizaciones internacionales del petróleo y elevó los precios de los combustibles en distintos mercados.

En México, el gobierno respondió con un acuerdo para establecer un precio máximo de 27 pesos por litro de diésel, además de recurrir a distintos mecanismos para amortiguar el impacto de los incrementos internacionales.

Entre las medidas estuvieron la reducción y eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la activación de estímulos fiscales adicionales y los descuentos de Pemex en sus ventas al mayoreo. A estas acciones se sumó el sacrificio de una parte del margen operativo de las estaciones de servicio, particularmente de aquellas que enfrentan mayores costos logísticos.

